Arrêté pour avoir touché son voisin dans les escaliers d’un immeuble à Valence

11/05/2021 à 15:25 CET

PE

Des agents de la police nationale ont arrêté dans la ville de Xátiva (Valence) un jeune homme auteur présumé d’un crime d’abus sexuel, après avoir apparemment approché une voisine en bas des escaliers et lui avoir touché les parties intimes.

Les événements ont eu lieu ce jeudi vers 06.50 heures, quand une femme est descendue de chez elle et a rencontré un voisin qu’au fur et à mesure qu’ils descendaient, il s’approcha d’elle jusqu’à ce qu’il lui saisisse fermement les fesses et frotte son appareil génital contre elle.

La femme l’a poussé à se débarrasser de lui et est sortie dans la rue où le jeune homme a pris la direction opposée, comme le rapporte la Direction générale dans un communiqué.

Après les vérifications appropriées, les agents ont identifié l’homme, qui avait déjà été détenu auparavant, et l’ont détenu à son domicile comme étant l’auteur présumé d’une délit d’abus sexuel. Le détenu est passé à la disposition judiciaire.