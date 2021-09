Arrêter la production d’iPhone, demande une entreprise chinoise dans un nouveau procès

Une entreprise chinoise a déposé une plainte car elle demande une injonction pour arrêter la production d’iPhone en Chine, y compris le prochain iPhone 13.

Xiao-i (dont le nom complet est Shanghai Zhizhen Network Technology Co) a déjà tenté en vain de bloquer les ventes de tous les appareils avec Siri en Chine, affirmant que l’assistant intelligent (IA) d’Apple avait violé un brevet de “robot de discussion” détenu par la société…

Fond

L’année dernière, Xiao-i a affirmé que Siri avait violé son brevet pour un robot de chat et demandé une injonction qui empêcherait la vente chinoise de tous les appareils Apple utilisant l’IA.

Les deux batailles judiciaires précédentes se sont terminées par un match nul 1-1. Dans le premier cas, Apple a demandé au tribunal d’invalider le brevet, mais le juge l’a déclaré valide. Dans le second cas, Xiao-i n’a pas réussi à persuader le tribunal d’accorder une injonction, laissant ouverte la question de savoir si Siri avait violé son brevet.

La tentative de Xiao-i d’arrêter la production d’iPhone

Le South China Morning Post rapporte que la société essaie maintenant à nouveau, cette fois en essayant d’arrêter toute production d’iPhone dans le pays.

Une société d’intelligence artificielle chinoise a demandé à un tribunal de Shanghai d’arrêter la production et la vente de l’iPhone d’Apple dans le pays à la suite d’un litige de brevet de longue date impliquant l’assistant virtuel Siri, environ une semaine avant que la société la plus valorisée au monde ne lance la dernière mise à jour de son produit phare. téléphone intelligent […] Xiao-i Robot, a demandé vendredi dernier au tribunal populaire supérieur de Shanghai une injonction préliminaire pour interdire la fabrication, la vente et l’exportation d’iPhones contenant Siri qui enfreignent son brevet, selon la déclaration de la société chinoise publiée sur son compte officiel WeChat. mardi. Le directeur général de Xiao-i Robot, Yuan Hui, a déclaré dans le communiqué qu’Apple ne respectait pas sa propriété intellectuelle. “Apple devrait immédiatement arrêter l’infraction, retirer et cesser de vendre les produits connexes”, a déclaré Yuan.

Le calendrier du procès est clairement destiné à maximiser la pression sur Apple pour qu’il accepte un règlement plutôt que de risquer de perturber sa production à un moment aussi critique. C’est un risque particulier en Chine, où les tribunaux ont la réputation de favoriser les entreprises locales par rapport aux entreprises étrangères.

Cependant, la société de Cupertino choisit principalement de lutter contre de tels cas, et un ancien cadre supérieur d’Apple qui a travaillé directement avec Tim Cook m’a dit que le PDG déteste être victime d’intimidation ou de chantage et ne veut jamais céder à de telles tentatives. De plus, le gouvernement chinois ne voudrait probablement pas risquer de perturber une opération de fabrication aussi lucrative, d’autant plus qu’elle ne ferait qu’augmenter le rythme auquel Apple diversifie sa production vers un certain nombre d’autres pays.

Apple n’a pas commenté spécifiquement ce dernier développement, renvoyant SCMP à sa déclaration sur le deuxième cas :

Nous sommes déçus que Xiao-i Robot ait déposé une autre plainte. Nous sommes impatients de présenter les faits au tribunal et nous continuerons de nous concentrer sur la fourniture des meilleurs produits et services au monde à nos clients.

