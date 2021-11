Arrêter le vol ? Ce navire a probablement navigué

Si votre loyauté politique penche du tout à gauche, vous vivez sans aucun doute dans une anxiété constante à l’idée que des hordes de droite trumpiennes parviennent à remporter une autre élection avec une minorité du vote populaire, comme ils l’ont fait, vous vous en souviendrez, en 2016, quand Hillary Clinton a remporté 3 millions de voix de plus que Trump, mais n’avait toujours pas assez de voix pour devenir POTUS. Au lieu de cela, elle a perdu durement, au collège électoral. Parce que, dans cette forme de démocratie plutôt tordue, ce n’est pas le nombre de votes que vous avez, mais l’endroit où ces votes ont été exprimés.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore compris, le collège électoral garantit sacrément que la volonté du peuple ne pourra pas prévaloir. C’est pourquoi il a été conçu et mis en œuvre pour commencer. Le collège électoral a été conçu pour protéger les puissants au cas où la volonté populaire irait à l’encontre de leurs intérêts et désirs. Ils savaient qu’ils devaient se protéger de la racaille raggedy ass riff. En fait, bien que nous aimions nous vanter d’être une si grande inspiration mondiale pour les démocraties naissantes, nous avons toujours été inquiets de ce qui se passerait si « le peuple » gagnait vraiment le pouvoir. Nous avons toujours été occupés à restreindre le droit de vote, ou à tromper les électeurs de la représentation proportionnelle par diverses manœuvres. L’une des manœuvres les plus récentes de ce type a eu lieu lorsque le tribunal Roberts a supprimé les dispositions de la loi sur le droit de vote des années 1960, supprimant les protections des électeurs car, comme l’a expliqué Roberts, les personnes de couleur n’avaient plus besoin de ces protections.

Au-delà de cela, nous l’avons truqué pour que plus de pouvoir soit accordé aux habitants des États les moins peuplés, et nous le faisons toujours. Les électeurs du Montana, par exemple, ont deux sénateurs, bien que le nombre de personnes dans le Montana soit infime par rapport à la Californie, qui n’a également que deux sénateurs. Et n’évoquez même pas le Wyoming, ils ont aussi deux sénateurs, et pourtant vous pourriez sacrément mettre toute la population de l’État à l’arrière d’un taxi. Et probablement toujours enfermer un cheval avec eux.

J’exagère peut-être, mais pas de beaucoup. Et il peut parfois sembler insensé d’être si constamment bouleversé par ce qui arrive à notre pays alors que le pire s’est déjà produit il y a longtemps. Pensez à la défaite de Gore en 2000, décidée par un vote partisan de la Cour suprême qui a mis fin au décompte de la Floride et a installé Dubya et Dick à la tête. Puis, après que nous ayons été frappés par un groupe de terroristes, principalement des Saoudiens qui nous ont frappés malgré les avertissements du drapeau rouge qui se produiraient, Bush est parti en vacances prolongées. Il avait des problèmes plus urgents à nettoyer dans ce ranch conçu pour la télévision au Texas. Mais ne vous inquiétez pas, après le 11 septembre, il était sur l’affaire, concentré sur notre menace la plus imminente. Nous avons donc bombardé l’Irak, même s’il n’a jamais été démontré qu’aucune menace n’émerge de ce pays.

Est-il étonnant que les fous de merde et les riches connards aient toute l’influence que l’argent peut acheter, ainsi que tous les voyous à la mâchoire molle et les évangéliques effrayants dont ils auront jamais besoin pour garder la route dorée vers le pouvoir de droite pavée et peu fréquentée .

Il y a eu une multitude de crimes contre la démocratie qui se déroulent sous notre nez. Tous ces crimes ont été coordonnés par des républicains rusés qui veulent limiter le pouvoir du peuple tout en veillant à ce que les districts du Congrès, les bureaux de l’État et des États entiers soient légiférés pour donner une représentation disproportionnée aux personnes dont ils savent qu’elles voteront pour eux, et pour le faire plus difficile pour les gens qui ne voteront probablement pas pour eux de voter du tout.

Les zones rurales ont plus de poids presque partout parce que les zones rurales sont plus blanches et «plus justes». Bon pour les républicains, mais mauvais pour le pays. Mauvais aussi pour la démocratie, que nous n’avons pas vraiment actuellement, et que nous n’avons pas eu depuis très longtemps.

Donc, alors que nous arrivons un dimanche après une semaine de frénésie de visionnage du Great American Fascism Show, je sais que je ne suis pas le seul à craindre que les élections de mi-mandat ne redonnent à la Chambre et au Sénat les républicains. Et alors que nous déplorons l’état de ce pays, la méchanceté générale qui semble dominer l’actualité, les gens vraiment méprisables qui attirent tant d’attention et semblent s’en tirer avec tant de succès, il n’est pas irrationnel de craindre que les élections de 2024 soit remettre Trump au pouvoir, ou sinon lui, quelqu’un qui lui ressemble beaucoup.

Est-ce que j’exagère le péril dans lequel nous sommes ? J’aimerais sûrement le penser. Mais alors que nous sommes aspirés par les distractions quotidiennes et l’étendue de la folie à couper le souffle qui s’empare maintenant de ce pays, des choses bien pires se produisent dans toutes ces maisons d’État où ce complot visant à voler les élections et à castrer la démocratie est en plein essor. Des lignes sont littéralement tracées pour qu’il soit presque impossible pour les majorités populaires de l’emporter.

Si j’étais un républicain fasciste (pardonnez le licenciement), je me sentirais plutôt bien maintenant. Tous les canards font la queue pour que la volonté du peuple américain soit une fois de plus contrecarrée. Toutes les choses qui apparaissent comme extrêmement populaires sondage après sondage seront à nouveau subverties et niées.

Une élection truquée nous donnera plus de ce que nous avons eu avec Trump, plus de divisions, plus d’attaques contre la démocratie, plus de corruption et plus de lois qui continuent de diriger la part du lion de la richesse entre les mains d’un très petit nombre de personnes.

En attendant, il y aura plus de Noirs à la télévision pleurant la mort de leurs proches. Tucker Carlson continuera de soulever la populace. Trump, bien qu’il ne soit plus au pouvoir, continuera de dominer l’actualité. Les compagnies pharmaceutiques auront toujours leur chemin avec nous.

Peut-être que le juge Schroeder sera signé pour apparaître dans Dancing With the Stars, faisant tournoyer le jeune Kyle Rittenhouse, le héros américain, sur la piste de danse. Ou peut-être que des gens comme Mark Meadows peuvent demander au jeune Kyle de prendre le marteau de Nancy Pelosi lorsque les républicains reprennent la maison.

Alors que nous révisons notre dose hebdomadaire d’outrages contre la raison, la justice et ce qui était autrefois considéré comme « la voie américaine », la solution est probablement déjà en place pour l’année prochaine, et sûrement pour l’élection présidentielle de 2024. Déjà, le tollé contre les prix du gaz est dirigé contre Biden, tout comme le rebond inflationniste. Il a déjà été blâmé pour l’échec de la guerre en Irak et pour avoir respecté la date limite de retrait fixée par Trump et Pompeo.

Les efforts de redécoupage républicain, le gerrymandering et la tentative sournoise de remplacer les observateurs électoraux par des « commissions » font partie d’un « plan de match » déjà à toute vapeur dans tous les États clés.

Si Biden ne se présente pas à nouveau, comme il a promis de ne pas le faire, le ministère de la propagande de droite est déjà prêt à faire un grand nombre sur Kamala Harris.

Et si son soutien ne semble pas bon sur de nombreux fronts, et si les démocrates recherchent une liste plus «modérée», alors qui allons-nous appeler ? Ghostbusters, peut-être, parce que qui diable d’autre ?

Même l’adoption d’un projet de loi Build Back Better modifié aura l’air mauvais, juste une autre tentative des grands socialistes et des communistes pour tuer le capitalisme américain et livrer le pays aux paresseux et aux autres personnes de couleur. Même si la législation Build Back Better commence à bénéficier d’une couverture plus équitable de la part des principaux médias, les républicains sont ingénieux lorsqu’il s’agit de trouver des moyens de supprimer leur soutien. Sinon, ils peuvent toujours faire croire que c’était leur facture depuis le début.

Bref, nous sommes tellement foutus.

Mais on navigue.

_______