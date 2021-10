Arrêter les meilleurs QB, le problème QB des Eagles, plus Spencer Rattler et LSU

Russillo partage ses réflexions sur la question souvent alambiquée de « Qui est le meilleur ? » avant de trouver une réponse (0:53). Ensuite, Ryen s’entretient avec Daniel Jeremiah de NFL Network sur les changements dans la façon dont il évalue les QB universitaires, les difficultés de Jalen Hurts dans le match Eagles-Buccaneers, comment les équipes de la NFL se préparent à arrêter les QB mobiles, l’évolution du commerce de la NFL à mi-saison, et plus (7 :58). Ensuite Ryen est rejoint par Van Lathan de The Ringer pour discuter de son obsession pour l’émission Netflix QB1: Beyond the Lights, et par procuration, Spencer Rattler. Ils discutent également de leur enfance à Baton Rouge, des hayons LSU et plus encore (38:27). Enfin Ryen répond à quelques questions sur Life Advice (1:07:34).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Van Lathan et Daniel Jérémie

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

