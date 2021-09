Arrêter Warhammer MMO obtient de nouvelles villes avec une décennie de retard

Il y a huit ans, le MMO Warhammer Online: Age of Reckoning s’arrêtait. Mais les fans de Warhammer Online ne laisseront pas le jeu mourir. Une équipe passionnée de développeurs de fans maintient une version émulée du jeu sur son propre serveur depuis 2013. Et ils viennent d’annoncer qu’ils ajoutent de nouvelles villes au MMO, près d’une décennie après sa fin officielle.

Return of Reckoning est un projet de fans qui a démarré peu de temps après que les développeurs de Warhammer Online, Mythic Entertainment, ont fermé le MMO en 2013. Depuis lors, l’équipe a continué à maintenir et à mettre à jour sa propre version privée du MMO. Mais maintenant, l’équipe est prête non seulement à maintenir le MMO mort, mais à l’étendre.

Le 18 septembre, les développeurs derrière Return ont publié une bande-annonce annonçant que deux nouvelles villes avaient été ajoutées au jeu : la ville naine de Karaz-A-Karak et la ville natale de Greenskin de Karak Eight Peaks. Ces villes étaient initialement prévues pour faire partie de Warhammer Online, mais Mythic a supprimé un tas de contenu, comme des classes, pour sortir le jeu à temps.

Mais l’ajout de ces villes dans le MMO n’était pas un simple copier-coller de l’ancien contenu inutilisé. Selon les développeurs travaillant sur Return, les villes n’étaient que partiellement développées et aucune n’était prête pour les joueurs. Chaque nouvelle ville est grossièrement divisée en deux zones. La zone supérieure des villes a été principalement complétée par Mythic, mais devait être nettoyée et réparée par l’équipe. Ils sont également entrés et ont ajouté des monstres, des quêtes et des traditions. Les zones inférieures des villes étaient pratiquement inexistantes, obligeant les développeurs à créer ces zones principalement à partir de zéro. Selon le message annonçant les nouvelles villes, près de 40 développeurs de fans ont consacré des dizaines de milliers d’heures à la création et à la publication de ce nouveau contenu.

Dans un monde où il semble qu’il y ait beaucoup, beaucoup trop de jeux Warhammer, il est toujours agréable de voir un titre plus ancien rester populaire près d’une décennie après sa fin officielle. Ces fans travaillent dur pour préserver un morceau de l’histoire du jeu et y font un travail exceptionnel, contrairement à la plupart des grandes sociétés de jeux. C’est également un excellent exemple de la raison pour laquelle les MMO devraient ouvrir leurs actifs et leurs moteurs aux fans après leur fermeture, car cela permet à ces jeux de vivre et aux gens de les jouer longtemps après que les compteurs de haricots et les combinaisons les aient jugés plus rentables. ou vaut un investissement supplémentaire.

Vous pouvez télécharger gratuitement Return of Reckoning via le site officiel du jeu, où l’équipe publie également des mises à jour fréquentes et des blogs.

