Arrêtés à Valence et à Castellón 23 membres d’un gang qui a falsifié l’identité d’immigrants

12/12/2021 à 11:19 CET

.

La police a arrêté 23 personnes membres d’un gang qui a falsifié des cartes d’identité de citoyens de pays de l’Union européenne pour les vendre à des étrangers de pays tiers et les documenter frauduleusement en Espagne pour les enregistrer dans des entreprises agricoles.

L’opération de police, qui s’est déroulée simultanément le 30 novembre, a procédé à des interpellations dans les communes de Algemesi et Alzira (Valence), et à Nules et la plage d’Almenara (Castellón), pour falsification de documents, avec lesquels des citoyens étrangers sont restés irrégulièrement et par inadvertance en Espagne, comme indiqué par la police nationale.

Six des détenus –deux femmes et 21 hommess- Ils sont également inculpés des délits d’appartenance à une organisation criminelle et contre les droits des citoyens étrangers.

Enquêtes de la brigade provinciale des étrangers et des frontières de Valence, en collaboration avec le Commissariats de police de Dénia et Benidorm, Ils ont été lancés après que les agents ont appris que depuis la fin de 2018, une organisation pouvait être engagée dans la falsification des cartes d’identité de citoyens de pays de l’Union européenne pour les vendre à des étrangers de pays tiers, afin de les documenter frauduleusement en Espagne en tant que communauté de citoyens.

Ainsi, les étrangers en situation irrégulière resté par inadvertance en Espagne et ils étaient également enregistrés dans différentes entreprises agricoles.

Au cours de l’enquête, les policiers ont détecté plus de 50 étrangers munis de fausses cartes d’identité en provenance de République tchèque, de Bulgarie, de Roumanie, de Lituanie, qui ont obtenu des missions NIE et se sont ainsi frauduleusement régularisés en tant qu’Européens dans les bureaux de documentation de Dénia, Benidorm, Alicante, Alcoy, Hellin et Yecla.

Les membres de cette organisation avaient des fonctions différentes puisque certains se consacraient à attirer des étrangers à la fois en Espagne et dans d’autres pays, d’autres facilitaient leurs régularisations en tant que citoyens communautaires, et à un troisième niveau étaient les intermédiaires du travail, contremaîtres ou chefs d’équipe, qui ont inclus des étrangers avec de faux papiers dans leurs équipes de travail dans différentes entreprises agricoles.

Enfin, ils faisaient également partie de la organisation criminelle les contrefacteurs, qui jusqu’à présent n’ont pas été localisés, de sorte que la police poursuit l’enquête.

Six des détenus sont allés à disposition judiciaire.