Arrêtez ce que vous faites et découvrez la vente massive de maisons intelligentes Kasa d’Amazon – .

Amazon a annoncé tous les détails concernant Prime Day 2021 au début du mois, nous savons donc tous que Prime Day 2021 a lieu les 21 et 22 juin de cette année. Bien sûr, nous savons également tous qu’Amazon ne tentera même pas de contenir toutes les offres incroyables qu’il a prévues pour ces deux jours. Cela signifie qu’il existe déjà des offres vraiment époustouflantes au début du Prime Day 2021 sur Amazon. Et parmi les lecteurs de . Deals, il y a quelques ventes particulières vers lesquelles tout le monde s’est tourné. Les faits saillants incluent le 50 $ Écho automatique pour un prix record de 14,99 $, une offre BOGO qui vous offre deux Points d’écho pour le prix d’un avec code promo PDDOT2PK, les 80 $ Écho Show 5 est en vente pour un plus bas historique de 44,99 $ et 120 $ Bourgeons d’écho en vente pour seulement 79,99 $. C’est vrai… 80 $ pour de véritables écouteurs sans fil impressionnants ont une suppression du bruit tout comme 249 $ pour les AirPods Pro !

Ces offres sont toutes phénoménales et chaque membre Prime devrait en profiter. En fait, vous devriez en profiter même si vous n’êtes pas membre Prime. Amazon propose un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime à tous ceux qui n’ont jamais souscrit à Prime auparavant, vous pouvez donc acheter ces premières offres ainsi que toutes les remises importantes sur Prime Day sans payer un centime pour Prime. Mais vous devez également savoir qu’il existe actuellement de nombreuses ventes fantastiques sur Amazon qui ne sont pas exclusives aux membres Prime, et nous allons vous parler de l’une des ventes les plus chaudes ici.

Comme nous l’avons dit, il existe déjà des tonnes d’offres fantastiques au début du Prime Day, et nous les couvrons depuis qu’Amazon a fait sa grande annonce Prime Day. Toutes les premières offres Prime Day d’Amazon apparaîtront sur cette page, et de nouveaux seront ajoutés constamment.

Mais il existe également des milliers et des milliers d’offres anticipées sur Amazon en ce moment qui sont disponibles pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés Amazon Prime !

Il y a une marque incroyablement populaire qui a décidé de mettre à peu près tous ses produits les plus populaires en vente avant Prime Day, et nous devions certainement attirer l’attention sur elle. Nos lecteurs deviennent fous de la gamme Kasa de gadgets et gadgets pour la maison intelligente de TP-Link, et en ce moment, vous pouvez économiser gros sur à peu près tous les appareils les plus populaires de l’entreprise. Des prises intelligentes aux interrupteurs intelligents en passant par les ampoules LED intelligentes et plus encore, vous trouverez ci-dessous toutes les offres Kasa les plus en vogue de TP-Link.

Prises intelligentes

Caméras de sécurité intelligentes pour la maison

Ampoules intelligentes, interrupteurs et plus

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa HS200P3, unipolaire,… 34,99 $

Ampoules intelligentes Kasa, couleur changeante… 19,99 $

Variateur intelligent Kasa HS220, unipolaire,… 18,39 $

Ampoules intelligentes Kasa, couleur changeante… 34,99 $

Kasa Smart 3 Way Switch HS210 KIT, Nécessite Neut… 34,99 $

Bande lumineuse LED Kasa Smart KL430, 16 couleurs Zo… 54,99 $

Kasa Smart Plug KP200, In-Wall Smart Home Wi-… 22,49 $

Ampoule intelligente Kasa, couleur changeante à intensité variable… 15,39 $

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa HS200, unipolaire,… 14,99 $

Ampoule Kasa Smart KL110, LED Smart Wi-Fi… 11,89 $

Kasa Smart Kasa Filament Smart, Blanc Doux par… 16,99 $

