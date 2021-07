Arrêtez ce que vous faites et téléchargez cette incroyable application de suivi des requins

Voici le problème : je me moque complètement des requins ou de la célébration annuelle un peu bizarre des prédateurs de l’océan connue sous le nom de Semaine des requins. J’ai l’impression que je dois le dire dès le départ – car même dans ce cas, l’une de mes récentes découvertes préférées sur Internet est, eh bien, une application de suivi des requins. L’application est l’OCEARCH Shark Tracker, et je ne saurais trop insister sur ces deux points :

Tout d’abord, j’ai été complètement époustouflé par ce que vous apprenez de cette application. En gros, il vous montre les voyages des requins que les chercheurs ont marqués. Cliquez sur l’un des points dans l’océan de la carte, et il affiche chaque endroit où le traqueur d’un requin particulier a cinglé. Un menu apparaît et vous pouvez voir des photos ainsi que lire des détails fantastiques sur les requins individuels. De leurs noms, à leurs âges et espèces. Chaque fois que les traqueurs de ces requins ont cinglé, l’endroit est marqué comme un point, qui sont tous tracés en ligne – jusqu’au dernier point où le traqueur a émis un signal. Pour la plupart de ces mauvais garçons, les chemins tracés sont vraiment insensés. Ils nagent apparemment comme des démons infatigables, traversant souvent, par exemple, toute la côte est des États-Unis. Et cela m’amène au deuxième des deux points que j’ai notés ci-dessus.

L’application parfaite pour la semaine des requins

Il existe une section de commentaires pour chaque requin suivi dans l’application OCEARCH. Et cette section de commentaires est tellement hilarante, c’est vraiment sublime. À tel point que je mets une ligne dans le sable ici et maintenant :

La section commentaires de l’OCEARCH Shark Tracker est l’une des dernières oasis de pure joie sur Internet.

Nous y viendrons sous peu. En attendant, la célébration annuelle de la semaine du requin se termine dimanche. Cette application mobile, cependant, vous offre un moyen amusant de susciter votre intérêt pour les requins à tout moment. Voici ce que vous voyez, dès que vous l’ouvrez (j’utilise la version iPad, soit dit en passant):

Vous voyez ces deux requins qui sont un peu seuls, côte à côte, en haut à droite ?

Cliquons sur l’un d’eux. Je vais avec le point à droite. Après avoir cliqué dessus, l’application me montre un dossier sur un requin nommé “Brunswick”. Cela ressemble à ceci :

Traqueurs et commentaires

En cliquant sur la bulle bleue qui dit « Afficher ma trace », une carte apparaîtra partout où mon garçon Brunswick a été depuis qu’il a été marqué (ce qui a eu lieu en février 2019, comme vous pouvez le voir ci-dessus). Soit dit en passant, la différence entre « dernier ping » et « Z-ping » semble être la suivante : le premier fait apparemment référence à la dernière bonne, solide et officielle lecture reçue du traqueur du requin. Le Z-ping semble être le dernier type de lecture qu’ils ont obtenu du tracker. C’est juste que les chercheurs n’ont pas obtenu une lecture complète, pour une raison quelconque.

Quoi qu’il en soit, regardez à quel point Brunswick a été occupé au cours des deux dernières années – ou, en cours de trois semaines de requin maintenant:

Requin #1 : Brunswick

Et maintenant, nous arrivons à ma partie préférée de l’application : les commentaires des utilisateurs. Voici une sélection de certains des meilleurs que les utilisateurs ont laissés sur la page de Brunswick :

Brunswick un peu mince Mes garçons ont voyagé Go Brunswick go Pourquoi mon homme est-il plus éloigné qu’il ne l’a jamais été ?? Est-ce qu’il va étudier à l’étranger ou quoi? Mec. Où vas-tu. Fais attention. Lui en mission Brunswick mérite un chapeau haut de forme et un monocle pour son seul nom. M. Brunswick n’a plus de pages dans son passeport Brunswick faisant le tour Il va des endroits. Idk où mais des lieux. King reviens, tu vas trop loin, cette côte est vivant, je crois en toi, bruns.

Le reste d’entre vous peut regarder toutes sortes de contenus terrifiants de Shark Week 2021 ce week-end, quelque chose que les gens de Discovery vous ont bien couvert. Encore une fois, la programmation officielle de la semaine du requin se déroule jusqu’au dimanche. Moi? Je vais être ici pour jouer avec l’application OCEARCH.

Requin #2 : Ironbound

En ce moment, j’essaie de savoir où un requin blanc nommé Ironbound va apparaître ensuite. D’après sa photo dans l’application, il ressemble en quelque sorte à une version d’un requin de style Game of Thrones White Walker. Avec une petite teinte rouge autour de sa bouche qui ressemble à du sang.

Ol’ Ironbound pèse 998 livres, mesure 12 pieds et 4 pouces de long et a fait son dernier ping mardi dernier au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Mais, encore une fois, ces commentaires d’utilisateurs me tuent. Sur la page d’Ironbound :

Vous êtes absolument horrible monsieur Vous êtes un monstre Ironbound Ironbound ressemble à un gangster Ils l’ont attrapé un mauvais jour ok mon pote vous êtes terrifiant mais bonne chance dans votre voyage

L’application OCEARCH est gratuite sur l’App Store d’Apple et a actuellement une note de 4,9/5 (basée sur près de 6 000 notes d’utilisateurs au moment de la rédaction de cet article). Il existe également une version Android sur le Google Play Store.

