“Arrêtez d’attaquer nos enfants”, déclare le Sparta Prague dans une déclaration ferme alors que la star des Rangers Glen Kamara se fait huer par les fans lors du choc de la Ligue Europa

Le Sparta Prague a publié une déclaration ferme défendant les enfants qui ont hué le milieu de terrain des Rangers Glen Kamara jeudi soir.

Dans une foule composée d’écoliers, Kamara a été accueilli par des railleries audibles alors qu’il retournait en République tchèque pour la première fois depuis une affaire de racisme très médiatisée.

La cravate des Rangers à Slavia Prague a été entachée par l’incident entre Ondrej Kudela et Kamara

Ondrej Kudela, de Slavia Prague, a été reconnu coupable d’avoir abusé de Kamara lors de l’affrontement des Rangers en Ligue Europa la saison dernière.

Cependant, Kamara a rencontré l’hostilité lors d’un match contre les rivaux de Slavia jeudi qui l’a vu plus tard recevoir un carton rouge.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a révélé que les Rangers avaient contacté l’UEFA au sujet des huées.

Gerrard a déclaré aux médias: «Je suis pleinement conscient maintenant d’avoir regardé le match avec l’audio et je suis en fait surpris de ne pas en avoir été conscient pendant le match. Oui, j’ai parlé à Glen Kamara et cette conversation restera privée. Glen va bien.

Gerrard a admis qu’il n’avait pas entendu les huées pendant le match, mais qu’il avait soutenu pleinement son joueur.

“Nous avons regardé du football ensemble hier soir pendant que nous avions à manger et je suis sûr qu’il est déçu tout comme moi et maintenant je pense qu’il est temps pour les autorités et le club d’intervenir et de nous retirer cela afin que nous puissions nous concentrer sur le match de dimanche.

«Il y a des centaines de milliers et peut-être plus de personnes déçues et frustrées parce que ces choses continuent à relever la tête bien trop souvent et malheureusement les punitions ne suffisent pas.

“J’ai dit hier soir qu’il fallait faire plus et que c’était la seule façon de l’éradiquer parce que les punitions sont loin d’être assez sévères.

“On m’a dit que les Rangers allaient en discuter avec l’UEFA, je pense que cela s’est déjà produit et que les roues sont déjà en mouvement et je vais certainement pousser de ma direction pour m’assurer que c’est le cas.”

Kamara et les joueurs des Rangers se sont agenouillés avant le début du match, cependant, les joueurs du Sparta Prague se sont tenus de l’autre côté du cercle central.

Cependant, le Sparta Prague a riposté avec sa propre déclaration condamnant les accusations « lâches » contre les « enfants innocents ».

Il disait : « Il est absolument incroyable qu’après le match, nous devions surveiller les attaques contre des enfants innocents et faire face à des allégations de racisme infondées. Offenser des enfants dans l’espace en ligne et dans les médias est inacceptable, désespéré et ridicule.

« Arrêtez d’attaquer nos enfants ! Notre club défendra fièrement les enfants, notre avenir et notre fierté. Montrer du doigt les enfants dans l’espace en ligne est extrêmement lâche.

« Nous observons des expressions xénophobes sans précédent contre la République tchèque, ses citoyens et même ses enfants dans l’environnement des réseaux sociaux et dans l’espace médiatique.

Le match devait se jouer à huis clos après que certains fans du Sparta Prague aient été victimes d’abus racistes de la star monégasque Aurélien Tchouameni lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions en août.

« Vous décrivez mal le comportement des enfants, vous vous appropriez le droit d’évaluer l’expression des émotions d’enfants de six ans qui n’ont aucune idée de ce qu’est le racisme. C’est de l’audace.

« Malheureusement, nous devons lire les attaques désespérées de l’avocat Aamer Anwar, qui dépasse ce qu’un avocat devrait se permettre.

« Dans le milieu tchèque, ses actions seraient déjà traitées par le Barreau. Son approche militante et son harcèlement en ligne devraient être traités par l’institution compétente en Écosse.

« Induire des tendances xénophobes et des attaques verbales contre des enfants sans défense est hors de portée de la moralité et des bonnes manières.

« Enfin, au nom du conseil d’administration du club, des joueurs, des entraîneurs et de tous les employés, nous tenons à remercier les enfants pour leur atmosphère merveilleuse et unique. Merci, nous vous aimons.

« Les parents qui ont rendu possible la visite de leurs fils et filles méritent également des remerciements et des expressions de respect, ainsi que les entraîneurs et les enseignants qui sont venus à Letna en tant qu’escorte et ont contribué de manière significative à la bonne organisation du match. Ce match sera inscrit dans l’histoire du club dans un sens positif.

“Nous demandons aux représentants du Rangers FC d’aider à mettre fin à l’atmosphère xénophobe envers nos enfants, notre beau pays et ses habitants.”