Amer Zahr (capture d’écran via Twitter)

Un ancien substitut de campagne du sénateur Bernie Sanders (I., Vt.,) A exhorté les gens à «cesser de condamner l’antisémitisme» dans un récent tweet.

“Arrête ça. Nous le faisons depuis des générations. Alors arrêtez. Vous n’aidez pas. S’ils ne nous croyaient pas maintenant, ce n’est pas notre problème. Restez concentré. #FreePalestine @bellahadid @GiGiHadid », a écrit Amer Zahr, un comédien et activiste.

Arrêtez de condamner l’antisémitisme. Arrête ça. Nous le faisons depuis des générations. Alors arrêtez. Vous n’aidez pas. S’ils ne nous croyaient pas maintenant, ce n’est pas notre problème. Restez concentré. #FreePalestine @bellahadid @GiGiHadid pic.twitter.com/xBRrU5r8lN – Amer Zahr (@AmerZahr) 22 mai 2021

Il a tagué les mannequins GiGi et Bella Hadid et s’est référé à une récente publicité pleine page dans le New York Times qui appelait les mannequins à condamner le Hamas. Alors que l’annonce disait: «Le Hamas appelle à un deuxième Holocauste» et incluait des extraits de la charte du groupe terroriste qui dit que «le jour du jugement ne se produira pas avant [Muslims] Combattez les Juifs et tuez-les », a déclaré Zahr que l’annonce disait en fait que les Hadids étaient« en faveur d’un deuxième Holocauste.

“Arrête ça! Ils jouent à des jeux », a déclaré Zahr dans la vidéo mise en ligne. “Ne condamne pas la merde.”

«Nous avons un mouvement transversal et intersectionnel qui gagne, et ils ont peur, et ils paniquent, et ils essaient de vous distraire tous», a-t-il ajouté.

Zahr est un ancien substitut de la campagne présidentielle 2020 de Sanders et un allié de la représentante membre de «Squad» Rashida Tlaib (D., Michigan).

Zahr, le président du groupe de défense New Generation for Palestine, a déjà présenté Sanders lors d’un événement de campagne à Dearborn, au Michigan, et a récemment publié une photo sur Facebook avec Tlaib lors de l’un des événements du groupe. Il a inclus le hashtag «Free Palestine» dans la légende de la photo.

Il a également visité le bureau de Tlaib lors de son assermentation. À l’époque, il a partagé une vidéo de lui-même mettant un post-it avec «Palestine» écrit dessus et montrant Israël sur une carte.

Zahr a défendu ses propos dans une déclaration à Fox News, affirmant que les personnes impliquées dans le mouvement pro-palestinien «condamnent l’antisémitisme et toutes les formes de racisme» depuis des décennies.

«Nous avons clairement établi cette distinction entre le sionisme et le judaïsme – le sionisme en tant que mouvement politique, et le judaïsme en tant que peuple et religion, dont beaucoup font partie de la culture arabe et vivent en Palestine depuis des siècles», mentionné. «Et nous avons donc condamné l’antisémitisme pendant des décennies.»

«La question que je pose lorsque les gens nous demandent de la condamner est la suivante: qu’est-ce qui nous fait penser que nous ne le ferions pas?» Ajouta Zahr.

Il ne dirait pas s’il pense que sa vidéo déclencherait davantage de violence antisémite en Amérique alors que les crimes haineux contre les juifs à travers le pays se multipliaient alors que les hostilités entre Israël et le Hamas se sont aggravées la semaine dernière. Les deux parties ont convenu d’un cessez-le-feu à la fin de la semaine dernière après onze jours d’attaques à la roquette du Hamas et de représailles israéliennes.

La semaine dernière, des émeutiers pro-palestiniens ont défilé dans le Diamond District de Manhattan, un quartier historiquement juif, criant des chants antisémites, perturbant la circulation et harcelant les clients des entreprises locales.

Les émeutiers ont lancé un feu d’artifice sur des passants, envoyant une femme et deux policiers à l’hôpital avec des blessures.

Jeudi également, des manifestants palestiniens ont été filmés en train de battre un homme juif avec un objet. Le NYPD enquête sur plusieurs incidents.

