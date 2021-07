Arrêtez de demander aux athlètes féminines olympiques d’être parfaites

Clive Brunskill.

La star du tennis Naomi Osaka a terminé sa course olympique en perdant dans une surprise surprenante. La gymnaste bien-aimée GOAT Simone Biles s’est retirée de la finale par équipe très attendue après une erreur au saut de cheval. “La reine de la brasse” Lilly King a perdu la course de 100 mètres pour la première fois depuis 2015. La superstar de la natation Katie Ledecky a remporté l’argent, la première non-or de son histoire olympique.

Voici quelques-unes des plus grandes histoires de Tokyo 2020 à ce jour, contribuant à façonner le récit : Euh, les athlètes féminines vont-elles bien ?

Ce qui est injuste, bien sûr, mais rien de nouveau non plus. Pendant si longtemps, les amateurs de sport et les commentateurs ont exigé que leurs compétitrices soient spectaculaires. Dominant. Impitoyable. Écrasement. Rien de moins que parfait. Mais ils doivent aussi être posés. Bien parlé. Respectueux. Féminin. De bons sports même lorsqu’ils perdent, même s’ils ne devraient certainement pas perdre. Ils devraient gagner. Tout le temps. Peu importe ce que. Mais ils ne peuvent pas se fâcher de ne pas gagner, même si ceux qui regardent à la maison le feront.

Oh, et oui, ils ne devraient pas se laisser submerger par la pression.

Cette dichotomie désordonnée commence dès l’entraînement des petites ligues et persiste dans les plus grandes arènes du monde. Et cela pique encore plus parce que nous savons tous que les athlètes masculins ont toujours plus de piste pour être faillibles.

Je veux dire, il est impossible d’oublier quand Serena Williams a reçu des points pour avoir contesté un appel avec des mots passionnés en 2018, un événement qui, selon de nombreux joueurs de tennis masculin, n’aurait été pour eux un grand rien.

Ou quand, aux Jeux olympiques de 2016, la nageuse Lilly King est devenue virale pour avoir brandi le doigt contre la Russe Yulia Efimova, qui venait de rentrer d’une suspension pour dopage. Depuis ce moment – ​​allez – relativement anodin, King a été appelé « impétueux » et « impertinente », des mots qui ont – vous l’avez deviné ! – des connotations négatives lorsqu’ils sont associés aux femmes. Elle en est clairement consciente, déclarant au Los Angeles Times en 2020, “Je plaisante en disant que j’agis comme un gars, je dis ce que je pense de quelque chose, criant quelque chose que je n’aime pas, intimidant sur le [starting] blocs. ”

Je suis particulièrement frustré par le double standard, à tel point que je viens d’écrire un nouveau thriller pour jeunes adultes intitulé Ils ne nous attraperont jamais, dont je passe une bonne partie à critiquer ce type de culture. L’histoire suit deux sœurs adolescentes Stella et Ellie Steckler, qui se disputent la première place de l’équipe de cross-country de leur petite ville. Leurs vies sont bouleversées lorsqu’un nouveau coureur arrive en ville, menaçant de les battre tous les deux, mais elle disparaît ensuite dans des circonstances mystérieuses. Bientôt, tout le monde commence à se demander si le désir de gagner des sœurs Steckler n’a pas conduit à une violence inimaginable.

C’est un livre sur la colère, le désir et les filles qui veulent casser les choses et je l’ai écrit de cette façon parce que je suis tellement frustré par la façon dont l’agressivité féminine est traitée dans notre société. On dit si souvent aux jeunes femmes de calmer ce genre d’émotions parce qu’elles sont « mauvaises ». Mais pourquoi? Qu’y a-t-il de mal à être furieux ou indigné ? Surtout dans le sport, où l’on répète sans cesse aux jeunes femmes de risquer leur santé mentale et physique pour une chance de remporter l’or ?

À un moment donné du livre, on dit à Stella qu’elle doit être impitoyable alors qu’elle lutte pour l’excellence. Mais dans le même souffle, son entraîneur lui dit qu’elle doit être une bonne sportive et une bonne coéquipière. Elle doit gagner, mais elle ne peut s’aliéner personne dans le processus. Suivre ces instructions est évidemment impossible. Elle est prête à échouer, tout comme tant d’athlètes féminines qui essaient de se faufiler dans de petites boîtes irréalistes.

Nous devrions tous être encouragés par les athlètes féminines qui ont parlé de cette pression pour être parfaites. Ces attentes écrasantes sont dangereuses et dommageables pour tout le monde. Interrogée sur sa perte mardi, Osaka a répondu : « Je devrais être habituée à [the pressure] maintenant, mais l’échelle de tout est un peu dure à cause de la pause que j’ai prise. “Après avoir décidé de se retirer, Biles a également cité l’énorme poids sur ses épaules, déclarant aux journalistes,” A la fin de la journée, nous ‘ Nous sommes aussi humains, nous devons donc protéger notre esprit et notre corps plutôt que de simplement aller là-bas et faire ce que le monde veut que nous fassions. »

Biles a également déclaré qu’il y a quelques années, elle aurait probablement participé à la compétition, même si sa tête n’y était pas et qu’elle aurait pu être grièvement blessée: “Aujourd’hui, c’est comme:” Vous savez quoi? Non. ” Je ne veux pas faire quelque chose de stupide et me blesser.”

Ce genre de rhétorique est tellement surprenant et rafraîchissant parce que pendant si longtemps, il était – pour le dire simplement – inacceptable. Ce qui est particulièrement insidieux si l’on considère que nous considérons nos athlètes vedettes comme des icônes et des sources d’inspiration pour les enfants du monde entier. Lorsque nous ne laissons pas aux compétitrices de l’espace pour être désordonnées, imparfaites, frustrées, anxieuses ou littéralement une once de moins que parfaites, nous disons à une toute nouvelle génération de jeunes ce que nous attendons d’elles.

Grâce à cette nouvelle génération d’athlètes, cependant, ce message devient beaucoup plus réel.

