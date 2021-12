Arrêtez de donner cette nourriture à votre chien immédiatement

Un rappel d’aliments pour animaux de compagnie en raison d’une contamination par Salmonella est tout aussi important que les rappels d’aliments humains causés par la détection de l’agent pathogène dans des tests d’échantillons de routine. En plus de cela, ce ne sont pas seulement les animaux de compagnie qui risquent de développer une infection à Salmonella. Les humains qui manipulent la nourriture de leurs animaux de compagnie peuvent également être infectés. C’est pourquoi le rappel de Woody’s Pet Food Deli est quelque chose qui devrait être sur votre radar. Si vous avez acheté de la nourriture pour animaux de compagnie Raw Cornish Hen «avec suppléments», vous devez arrêter immédiatement de la donner à votre chien. En fait, vous ne devriez même pas y toucher.

Rappel de poulet de Cornouailles cru Woody’s Pet Food Deli

Woody’s Pet Food Deli a publié l’annonce du rappel il y a quelques jours. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a également partagé le communiqué de presse sur son site Web de rappels.

La société a informé les acheteurs qui ont acheté des aliments pour animaux de compagnie Raw Cornish Hen «avec suppléments» de deux lots spécifiques de cesser immédiatement d’utiliser le produit. Une inspection de routine de la FDA a donné un résultat positif pour la contamination par Salmonella. La société a expliqué que les tests de la FDA étaient le résultat d’une plainte d’un client sur un produit différent et non spécifié.

Woody’s Pet Food Deli a rappelé les lots suivants de poules de Cornouailles crues « avec suppléments » :

Pot en plastique de 5 lb : Code PLU 5230, date d’expiration 20/11/22 15 oz. contenant en plastique : Code PLU 1652, date de péremption 20/11/22

La société a vendu ces produits dans ses magasins de détail à Minneapolis, Saint Paul et Woodbury, Minnesota. Bien que ce rappel de pied d’animal de compagnie soit limité, il survient à un moment où les gens voyagent pour rendre visite à leurs amis et à leur famille. Même les personnes qui ne sont pas propriétaires de chiens ou qui n’ont pas acheté d’aliments pour animaux de compagnie au Minnesota peuvent être à risque.

Symptômes de la salmonelle chez les animaux de compagnie et les humains

La salmonelle peut affecter les animaux qui mangent les produits Woody’s Pet Food Deli visés par le rappel. Les animaux infectés peuvent être léthargiques et avoir de la diarrhée ou une diarrhée sanglante, de la fièvre et des vomissements. D’autres animaux peuvent ne présenter aucun symptôme. Mais ils peuvent toujours être porteurs de l’agent pathogène. Ils peuvent même infecter d’autres animaux et les humains.

Les symptômes peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou une diarrhée sanglante, des crampes abdominales et de la fièvre chez l’homme. Dans de rares cas, les infections à Salmonella peuvent entraîner des affections graves nécessitant des soins médicaux. Ceux-ci peuvent inclure des infections artérielles, une endocardite, de l’arthrite, des douleurs musculaires, une irritation des yeux et des infections des voies urinaires.

Les clients qui ont acheté le produit Woody’s Pet Food Deli Raw Cornish Hen dans le cadre du rappel peuvent être infectés simplement en manipulant le produit.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez acheté le produit des deux lots ci-dessus, vous devez arrêter immédiatement de le donner à votre chien. L’annonce explique que vous pouvez retourner la partie inutilisée pour un remboursement complet. Sinon, il doit être jeté immédiatement.

En plus de cela, vous devez nettoyer les réfrigérateurs et les congélateurs où vous avez stocké le produit. De même, vous devez nettoyer et désinfecter tous les bols, ustensiles, surfaces de préparation des aliments, literie pour animaux de compagnie, jouets, sols et autres surfaces avec lesquelles les aliments pour animaux de compagnie visés par le rappel peuvent avoir été en contact.

De plus, Woody’s Pet Food Deli insiste sur un autre aspect essentiel, le nettoyage des zones qui ont été en contact avec des excréments d’animaux. Les bactéries peuvent y survivre. Il est essentiel d’enlever les excréments des parcs, des cours et d’autres endroits. D’autres animaux et humains pourraient entrer en contact avec les matières fécales et développer des infections à Salmonella.

Enfin, les clients doivent s’assurer de bien se laver les mains lorsqu’ils manipulent les produits du rappel d’aliments pour animaux de compagnie, nettoient la maison et manipulent les excréments.

Le communiqué de presse contient toutes les informations de contact pour Woody’s Pet Food Deli, alors assurez-vous de le vérifier sur la page de rappel de la FDA.