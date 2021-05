Arrêtez de faire ça chez Starbucks, car cela rend les baristas fous – .

Il y a des exceptions à chaque règle, mais le plus souvent, les tendances virales de TikTok sont assez inutiles et stupides. Si vous avez besoin de preuves, voici le dernier exemple – c’est la tendance Starbucks TikTok que vous avez peut-être vu des photos de partage sur les médias sociaux ces derniers jours. Et c’est le produit de rien d’autre que des gens qui ont tout simplement trop de temps libre.

Oh bien sûr, il y a beaucoup de contenu amusant sur TikTok qui est certes divertissant. Comme la chaîne TikTok, nous vous avons déjà dit que les gens étaient obsédés, celle qui représente un panneau d’arrêt à Salem, dans le Massachusetts, auquel personne ne s’arrête jamais. Pendant ce temps, il y a d’autres moments où vous pouvez réellement apprendre quelque chose d’utile, comme cette super astuce iPhone qui est devenue virale sur TikTok qui montre à quel point il est facile d’enregistrer une vidéo tout en jouant simultanément de la musique en arrière-plan via Spotify, Apple Music ou tout autre app. Qu’il suffise de dire, cependant, que cette tendance Starbucks TikTok est ridicule au point d’être un peu offensante pour les baristas de Starbucks qui ont dû travailler beaucoup plus dur que de nombreuses personnes pendant la pandémie de coronavirus – comme devoir travailler dans personne, puisque vous ne pouvez pas réellement faire de boissons à distance de la maison, et faire face à des changements constants et même à des diminutions d’heures, ainsi qu’à des files d’attente souvent très longues dans le service au volant.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Fondamentalement, l’idée ici est que les clients assoiffés de Starbucks ajoutent simplement un nombre insensé de demandes spéciales à leur commande. Un employé de Starbucks nommé Josie au cours du week-end est devenu viral avec un message Twitter montrant à quoi cela ressemble, dans la pratique, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir clairement, la commande a apparemment été passée par un client Starbucks nommé Edward, et il s’agissait d’un Venti Caramel Crunch Frappuccino commandé via l’application mobile Starbucks. Notre Edward, cependant, est assez hardcore en ce qui concerne ses boissons Starbucks, avec des spécifications rigoureuses pour les baristas: à cette occasion particulière, les ajouts d’Edward comprenaient un filet de caramel supplémentaire, de la crème fouettée supplémentaire, de la glace supplémentaire, du croquant au caramel supplémentaire, de la crème épaisse, 7 pompes de sauce au caramel noir et 5 bananes, pour ne citer que quelques-unes de ses 13 demandes spéciales. Yikes.

Dans l’épisode d’aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles je veux quitter mon emploi. pic.twitter.com/vKAtRKNRwe – Josie (@ProjectJosiee) 2 mai 2021

Pas de surprise, le tweet de Josie décrivant cet ordre est devenu viral, et au moment de la rédaction de cet article, il a été aimé plus de 336000 fois. Le tweet a également encouragé d’autres baristas de Starbucks à se mêler des commandes sauvages qu’ils ont prises eux-mêmes, y compris celle ci-dessous qui semble encore plus longue et inutilement compliquée que celle d’Edward.

Découvrez celui-ci, de Mohammed, pour un Misto avec ce qui ressemble à plus de 30 add-on, demandes spéciales. Consterné par de telles demandes, un utilisateur de Twitter a déclaré que les boissons Starbucks pour lesquelles le client fait plus de 8 demandes spéciales devraient inclure un pourboire automatique pour le barista:

je vous élève cette pic.twitter.com/07mhU0IyED – compte bucky barnes stan (@victoriasarberr) 3 mai 2021

Notre magasin vient d’être maudit il y a quelques minutes – j’ai eu le privilège de prendre la commande (heureusement pas le privilège de la FAIRE!) @ ProjectJosiee, vous avez déchaîné un torrent d’Edwards sur la terre! XD PS: Ça a -juste- le goût de la banane… https://t.co/Ykeffuf5JA pic.twitter.com/9ruKE8TBng – Ausup (@TheAusup) 4 mai 2021

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.