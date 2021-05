Arrêtez de laisser les traditions et la construction du monde définir votre plaisir des choses ⋆ .

Il y a eu un moment où je regardais Principe et je me demandais si je regardais le même film comme expliqué par les critiques et les réactions des fans. La boîte à casse-tête d’un complot auquel je m’attendais n’était pas là. Bien qu’il y ait sans aucun doute des détails qui ont été manqués lors de mon premier visionnage, je n’ai jamais eu l’impression de manquer un élément clé du récit ou de devoir le revoir plusieurs fois pour vraiment comprendre ce que le réalisateur Christopher Nolan voulait. Une partie de moi se demande si la plupart des gens qui en parlent l’ont même regardé parce que les discussions sont toujours centrées sur le fait qu’il est «impénétrable» au lieu d’un film avec un gadget de voyage dans le temps et que les personnes travaillant sur différents flux temporels portaient des brassards de couleurs différentes. Nolan et ses films suscitent une curiosité intellectuelle chez les téléspectateurs, mais ils refusent de s’étendre vers l’extérieur, restent plutôt vers l’intérieur, confinés au film lui-même et tournent des méta-récits au mépris de l’abstraction, même si ce qui habite le film lui-même n’est pas particulièrement profond ou perspicace.

Principe était très amusant, mais à peine un morceau de génie stupéfiant. Au lieu de cela, cela ressemblait à un certain nombre de séquences comme le braquage de banque dans Le Chevalier Noir avec peu d’inquiétude sur le développement du personnage ou toute sorte de profondeur. Pourtant, les gens veulent que ce soit plus que ce qu’il est, en grande partie à cause du mouvement que Nolan a aidé à cultiver où les téléspectateurs doivent déchiffrer chaque dernier indice du récit pour obtenir le «vrai» sens de l’histoire, qu’il y a toujours un le vrai sens, ou bien ils manquent de la bande passante intellectuelle pour comprendre le génie de ladite œuvre. La toupie était-elle le totem de Léo ? Ou était-ce sa bague ? Regarder Début douze fois au peigne fin pour le savoir ! Des questions plus larges et ouvertes ne peuvent pas prendre racine dans cette boucle fermée.

Bien sûr, Nolan n’a pas créé le désir de l’humanité d’avoir des réponses définitives à tout, ni lui et son frère n’ont créé le concept d’empiler autant d’informations dans un travail pour ne rien négliger. JRR Tolkien Silmarillion est une œuvre qui existe et qui est restée ignorée des éditeurs jusqu’à son décès et la popularité subséquente de Le Seigneur des Anneaux livres, où il y avait une histoire complète de la Terre du Milieu, ses traditions et est allé plus loin pour construire le monde pour le plus ardent des fans. Donjons et Dragons les joueurs peuvent attester que les parties durent aussi peu que trois heures, mais sachant que les parties appropriées s’étalent sur des dizaines d’heures, chaque détail étant codifié avec minutie.

C’est la culture nerd, et ce qui était autrefois unique est devenu omniprésent.

La tradition de la bande dessinée et la construction du monde fantastique / science-fiction ont été l’étalon-or pour ces propriétés “nerds” depuis aussi longtemps qu’il y avait un marché, mais elles sont restées en marge des fans inconditionnels ou de ceux qui ont été au clair de lune comme des nerds pendant leur temps d’arrêt. Obsédant sur mineur Guerres des étoiles les personnages étaient autrefois un insigne d’honneur, maintenant certains de ces personnages préférés des fans sont devenus des générateurs d’argent à l’ère de la culture nerd au soleil. Marvel a monétisé des personnages comme Ant-Man et Dr. Strange, en plus de créer un « univers cinématographique » couvrant plusieurs émissions et des dizaines de films au service dudit « univers », améliorant l’ensemble à travers la tradition et la construction du monde. Bien sûr, vous pourriez vous retrouver investi dans Avengers: guerre à l’infini et Fin du jeu sans regarder L’homme fourmi ou la dernière itération de Homme araignée, mais imaginez à quel point les moments de ces personnages sont meilleurs après avoir passé un bloc d’heures supplémentaires avec eux ?

Ce besoin d’achèvement – pour une compréhension totale – est devenu une grande entreprise et la norme. Après la popularité du le Seigneur des Anneaux, le volume unique plutôt petit de Le Hobbit, un livre pour enfants, s’est retrouvé découpé et étendu dans sa propre trilogie épique remplie d’immenses scènes de bataille et de nouveaux personnages. Amazon produit une série télévisée coûteuse à ce sujet. Aimé Jeu des trônes et à quel point George RR Martin a-t-il été minutieux à ce sujet ? Ne vous inquiétez pas, il y a une série préquelle à venir sur HBO même si Martin n’a pas encore terminé les livres principaux. Et si l’une de ces propriétés a une fin insatisfaisante que les fans ne pensent pas correspondre à la tradition ou à la construction du monde qui les obsèdent ? Ne cherchez pas plus loin que la réaction à la dernière saison de Jeu des trônes. Je dirais que les dernières saisons de Jeu des trônes se sentait guindé et mal écrit en général, mais la série est devenue un goliath qui ne pouvait répondre aux attentes de personne compte tenu de l’expérience de l’équipe de rédaction et de la réaction brutale des fans.

Les fans veulent des réponses à tout. Des versions définitives de ce qu’ils aiment pour avoir un sentiment d’achèvement. Je suis ravi de retourner au Effet de masse série avec la sortie récente de l’édition remasterisée, mais les attentes des fans ont contribué à souiller la série presque irréparable. Le besoin incessant de fermeture aggravé par le récit de la «boîte mystère» de JJ Abrams qu’il a intégré à la série Perdu, mêlé à ce besoin de réponses définitives, a conduit à un moment dans la culture populaire où il n’y a pas de place pour la réflexion sur la narration. Un personnage du MCU réfléchit à la poussière d’un camarade déchu non pas pour réfléchir à la futilité de l’existence, mais parce que les gens ont des réactions émotionnelles aux mauvaises choses qui se produisent. Si nous n’avions pas ce moment de réflexion, comment saurions-nous être tristes ? Les quatre autres films où ces personnages ont échangé des boutades n’auront pas autant d’importance s’ils n’ont pas ce moment, non?

Cela semble-t-il cynique ?

Revenons à Effet de masse, dont la fin a irrité les fans d’une manière si profonde qu’ils ont forcé le développeur à publier une «coupe du réalisateur» de la fin qui était plus concrète et moins abstraite. Cela a bouleversé les fans avec l’abstraction de la fin, beaucoup citant leur dédain pour la « magie dans l’espace ». Ils avaient passé des dizaines d’heures en tant que commandant Shepard et il devait y avoir une raison à tout cela, n’est-ce pas ? Il ignore presque le ton et l’atmosphère mélancolique de tout le troisième jeu, où nos héros intrépides sont dans une course contre la montre pour arrêter ces mystérieux Moissonneurs dans leur complot visant à détruire la galaxie, mais le jeu lui-même était bien plus réfléchi que cela. Bien sûr, il y avait des blocs de données à chaque coin de rue décrivant les Moissonneurs, leur endoctrinement et leur histoire, mais il y avait aussi un thème très réel de « l’homme » contre la nature, les questions de l’existence elle-même et une réflexion sur les Moissonneurs et leurs méthodes pour savoir comment nous, les personnes réelles dans le monde réel, agissons au nom du progrès et traitons les autres.

Le problème est qu’ils ont enterré ces thèmes sous des tonnes de traditions et de construction du monde, des choses que les gens trouvent plus faciles à comprendre et dont elles tombent amoureuses. Réfléchir à ces problèmes signifie ne pas avoir de puzzle devant le spectateur, mais simplement des questions ouvertes sans réponses solides. Ainsi, alors que les téléspectateurs sont conditionnés à penser que Christopher Nolan est un réalisateur et écrivain d’auteur qui crée des expériences méticuleuses et ne produirait jamais quelque chose de décevant ou de manquant dans certains domaines, l’intrigue et les personnages élimés ne transparaîtront pas. Parce qu’il y a un clin d’œil ou un signe de tête au début. Mauvais mixage des dialogues ? Ce n’est pas sur Nolan, c’est sur les téléspectateurs de ne pas s’étirer la cervelle pour imaginer le réalisateur donnant un indice audible à une théorie qui peut ou peut ne pas être vraie, même si cela n’a littéralement pas d’importance pour l’intrigue du film.

Être surchargé d’informations brutes et de stimuli est une caractéristique de la façon dont cette génération consomme les médias. Cela coïncide avec la longue lutte de l’humanité pour tout comprendre et nous envelopper du drapeau de la logique et de la raison pour expliquer nos luttes quotidiennes. Notre art et nos divertissements reflètent ce besoin de réponses et un moyen d’analyser le déluge d’informations à notre disposition tout en refusant de l’engager de manière non critique. La critique vient non seulement de la compréhension, mais aussi de l’émotion et de l’expérience. Plus notre art et notre divertissement jouent uniquement sur cette idée de compréhension, avec l’émotion et l’expérience qui prennent le pas sur ou seulement là-bas, plus nous pouvons nous échapper collectivement à nous-mêmes.

Une série de jeux comme Effet de masse a présenté aux joueurs quelques branches à la fin, ce que certains considéraient comme une trahison des nombreux choix de la série. Shepard, gravement blessé et poussé à bout, a une expérience avec quelque chose que Shep ne comprend pas tout à fait mais sait qu’il y a un choix à faire. La série télévisée Perdu a été construit sur l’idée de boîte mystère d’Abrams, mais il y avait trop de fils, trop de personnages et trop de choses que les écrivains voulaient dire, alors ils ont choisi une abstraction. Inversement, quand Jeu des trônes a essayé de tout lier ensemble dans un arc soigné, ce qui était une fin inévitable, déprimante et quelque peu ouverte est venu. Cela a poussé les fans à demander une meilleure fin et a apparemment lié les mains de George RR Martin à un point où il ne sait pas comment continuer à écrire sa série en sachant le poids de chaque décision et la ferveur des fans.

Notre divertissement et notre art populaire ont adopté la position intransigeante qu’il doit y avoir plus de tout. Aucune pierre ne devrait jamais être laissée de côté, la métaphore soit maudite. Nous avons toujours refusé de voir un film comme Citoyen Kane pour ce qu’il est, même avec la sortie de homme, une fiction dramatisée sur le processus d’écriture derrière Citoyen Kane, qui expliquait clairement qu’il s’agissait d’un film sur un homme riche qui avait tout ce qu’il pouvait acheter, mais qui a perdu son humanité et a vendu son peuple en cours de route. Au lieu de cela, les gens continuent de poser la question que le récit du film a utilisé comme cadre : pourquoi a-t-il dit « bouton de rose » à sa mort, et qu’est-ce que cela signifie ? Hollywood aujourd’hui créerait un Citoyen Kane 2 centré sur le traîneau manquant de Kane et découvrant ses bons souvenirs d’enfance afin que tout le monde puisse dire « tu vois, il était heureux quand il était enfant parce qu’il avait sa mère et son traîneau, pas seulement de l’argent ! » Une observation à laquelle un spectateur pourrait arriver en regardant Citoyen Kane et se poser quelques questions par la suite et réfléchir sur l’expérience.

Au lieu de prendre une série comme Pics jumeaux et se délectant de l’absurdité et de l’abstraction, quelqu’un viendra toujours avec une vidéo de plus de quatre heures intitulée “Twin Peaks ACTUALLY EXPLAINED (Non, vraiment)”, où le présentateur s’assoit et présente sa théorie comme une prise définitive parce que, regardez, tout est bien là dans le texte, non ? Eh bien, en quelque sorte. Probablement pas. Décomposer en quelque sorte un vaste travail en une vidéo YouTube pour expliquer «David Lynch pense que la télévision est mauvaise», tout en ignorant les éléments thématiques sur les cachettes sous la surface de petites villes idylliques et le rôle qu’elles jouent dans les abus systémiques, même avec quatre heures et trente -cinq minutes d’explication, se sent désinvolte et ridicule.

Les détails méticuleux, les traditions et la construction du monde sont une caractéristique formidable qui peut aider à élargir notre compréhension et notre relation avec une œuvre. Bien fait, cela peut être étonnant et gratifiant. Cela ne remplace toujours pas le besoin d’une narration cohérente et de tisser des métaphores significatives dans le travail. Pouvoir regarder plus profondément dans un monde sera quelque chose qui se répercutera au-delà de ce mouvement dans le cinéma, la télévision, la fiction et le divertissement en général, mais espérons-le sans être une béquille aussi intérieure et étouffante prétendant avoir des réponses définitives aux grandes questions. La dernière chose dont chacun d’entre nous a besoin est que quelqu’un d’autre nous dise ce qu’il faut penser ou ressentir au lieu de nous laisser explorer le travail que nous aimons nous-mêmes et déterminer ce qu’il nous a fait ressentir tout en prenant ces repères des créateurs comme guides tout au long de notre voyage, pas en suivant pour leur trajet mais en créant le nôtre dans leurs mondes.

Dave Walsh est un auteur responsable d’une pile de romans de science-fiction et co-créateur de la série Web de lutte satirique en cours, SCFL Pro. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dvewlsh.com.