Arrêtez de prendre ces pilules maintenant

Alors que bon nombre des rappels d’aliments que nous couvrons sont faits par excès de prudence, les rappels impliquant des médicaments sont naturellement un peu plus graves. À cette fin, la FDA a récemment annoncé deux rappels de médicaments qui méritent d’être portés à votre attention. Si vous prenez l’un de ces médicaments, il est essentiel que vous contactiez immédiatement votre médecin.

Rappel de Lupin Pharmaceuticals

La FDA a déclaré cette semaine que Lupin Pharmaceuticals rappelait des lots de ses comprimés d’irbésartan et d’irbésartan et d’hydrochlorothiazide. Les médecins utilisent le médicament pour traiter l’hypertension, l’hypotension artérielle et les symptômes chez les patients atteints de diabète de type 2.

Une analyse du médicament a révélé que certains lots présentaient des niveaux excessifs de N-nitrosoirbesartan. La FDA note que la substance est probablement cancérigène pour l’homme. Lupin dit qu’il a reçu 4 rapports d’incident de maladie à partir de comprimés d’irbésartan. La société n’a vu aucun rapport de maladie concernant les médicaments Irbesartan et Hydrochlorothiazide.

Les articles spécifiques faisant l’objet du rappel comprennent tous les lots de comprimés d’irbésartan USP en 75, 150 et 300 mg. Sont également inclus les comprimés d’irbésartan et d’hydrochlorothiazide USP, 150 mg/12,5 mg et 300 mg/12,5 mg.

Les comprimés d’irbésartan et d’hydrochlorothiazide étaient disponibles en flacons de 30 et 90.

Une liste complète des numéros de lot faisant l’objet du rappel peut être consultée sur le site Web de la FDA ici.

Les consommateurs ayant des questions sur le rappel peuvent appeler Inmar Rx Solutions, Inc. au 1-855-769-3988.

Teligent Pharma

Un autre rappel de médicament à prendre en compte concerne la solution topique de lidocaïne HCl à 4% de Teligent Pharma. Le produit est disponible dans des flacons en verre de 50 ml avec un bouchon à vis. Il porte les codes d’identification NDC# 52565-009-50 et 63739-997-64.

La société affirme que l’utilisation de ce produit peut entraîner une dose de lidocaïne plus élevée que prévu. Cela « pourrait conduire au développement d’une toxicité systémique anesthésique locale en fonction de la durée du traitement et du patient spécifique ». En conséquence, cela peut endommager le système nerveux central.

Les symptômes possibles du médicament comprennent l’excitation et la dépression. Les symptômes plus graves incluent « bradycardie, hypotension et même collapsus cardiovasculaire ».

La FDA ajoute que la toxicité systémique des anesthésiques locaux peut entraîner une morbidité grave et même la mort.

Les personnes âgées et les enfants de faible poids corporel sont plus susceptibles de présenter une toxicité systémique anesthésique locale après avoir ingéré une «concentration de lidocaïne plus élevée que prévu».

Les numéros de lot faisant l’objet du rappel comprennent 13262, 14217, 13058, 13768 et 16306.

Si vous avez le produit en question, la FDA dit de le jeter immédiatement. De plus, Teliegent Pharma travaille avec FedEx pour coordonner le retour des médicaments des distributeurs.

Si vous avez des questions sur ce rappel, vous pouvez appeler le 1-856-697-1441. Ce faisant, appuyez sur la touche * pour joindre le centre d’appels d’informations médicales. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’entreprise à medical@teligent.com pour toute question supplémentaire.