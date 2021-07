Arrêtez de tout expliquer 10z viral

Il y a de nombreuses années, quand j’étais jeune et convaincu de ma propre supériorité, j’ai postulé pour l’un de ces types d’emplois de prémisse d’une émission de télévision où l’exigence de base est de vérifier votre moral à la porte et de vous engager envers l’impitoyable manipulation d’autres personnes pour le plaisir et le profit. (Malheureusement, cela pourrait vraiment être n’importe quel nombre d’emplois.)

Cependant, pour réussir à manipuler les gens, vous avez besoin de compétences interpersonnelles. Cela a posé un problème car, en tant que personne maladroite de longue date, je n’en ai pas. Alors quand ils m’ont demandé pourquoi j’étais qualifié pour une carrière de sociopathe borderline, j’ai dit : « J’écris des histoires. Tout mon passe-temps est de penser aux causes et effets psychologiques. Les écrivains construisent les gens, et nous leur donnons des histoires spécifiques de blessures qui produisent leurs motivations et leurs désirs particuliers, et nous utilisons cela pour expliquer pourquoi ils font ce qu’ils font. Les histoires sont des univers d’horlogerie qui fonctionnent sur la logique de la psyché. Je me suis abstenu d’ajouter, sociopathiquement, Et l’auteur est Dieu.

J’ai eu l’emploi. J’étais, comme on pouvait s’y attendre, profondément merdique à cause du manque de compétences interpersonnelles susmentionné. Je commençais aussi à réaliser que j’écrivais des histoires de merde qui souffraient de ce que j’aime appeler le déterminisme psychologique.

Toutes les histoires sont des récits soigneusement élaborés, plus ordonnés et plus significatifs que n’importe quel ensemble d’événements réels. C’est ce que sont les histoires. Et il peut être particulièrement satisfaisant, dans la manière de résoudre une équation ou de voir un puzzle s’assembler, d’être mené à travers une histoire où chaque battement d’action et de réaction du personnage repose de manière compréhensible sur un élément précédemment placé. Quelque chose que nous avons appris sur le passé d’un personnage, peut-être, ou un moment de personnage qui a révélé un aspect fondamental de sa personnalité. L’histoire soulève à plusieurs reprises la question, pourquoi cette personne fait-elle cela ? et donne ensuite la réponse avec toutes les informations nécessaires pour lui donner un sens : parce que.

Il n’y a rien de fondamentalement mauvais dans l’approche par équation de la narration. Nous aimons que les choses aient du sens. Mais cela devient un problème lorsque ce désir de sens devient le désir de répondre à chaque question de savoir pourquoi ont-ils fait cela ? de manière si approfondie et rigoureuse qu’elle pourrait tout aussi bien être une présentation devant un comité de soutenance de thèse.

Dans la poursuite d’une logique narrative étanche, les écrivains peuvent se retrouver à retracer cette chaîne causale de cause à effet psychologique – parce que, parce que, parce que – jusqu’aux origines d’un personnage. Et puisque chaque chaîne logique doit commencer par un axiome, ils en créent un : un seul événement déterminant qui devient alors le noyau fixe et haletant du personnage, car c’est le fondement de chaque pensée, action et réaction qu’ils auront jamais.

Mais quel genre d’histoires sans air racontons-nous, alors que les personnages sont si bien connus, si facilement explicables par un moment fondateur, qu’ils pourraient tout aussi bien être sur des rails ? La malice du Joker est-elle plus convaincante, ou le cannibalisme d’Hannibal plus séduisant, si nous savons quel événement traumatisant de leur passé les a rendus ainsi ? Pensons-nous plus pour Cruella de Vil si nous savons que tout ce qu’elle fait est parce que les Dalmatiens ont tué sa mère ?

Des histoires comme celles-ci sont les univers d’horlogerie de notre conception, si étroitement contraints par leur propre logique – si bien fouillée par l’explication – que la surprise, l’émotion, la confrontation effrayante avec ce qui est inconnu, incertain et inexplicable qu’est la vie, a été pressée. hors d’eux complètement.

Quand je me suis assis pour écrire l’histoire d’une paysanne chinoise sans éducation du XIVe siècle qui devient l’empereur fondateur de la dynastie Ming, ma première impulsion a été d’expliquer. Je voulais trouver la cause profonde de la raison pour laquelle cette personne, parmi tous les paysans sans distinction de Chine, était capable de refuser le rôle dans lequel elle était née et la valeur que le monde lui attribuait. Trouvez pourquoi cette personne était capable non seulement d’imaginer un destin radicalement extérieur à sa propre expérience du monde, mais aussi de le vouloir. Pourquoi cette personne était-elle assez tenace, assez ambitieuse, assez opportuniste pour devenir l’un des grands de l’histoire ?

Mais plus j’expliquais, plus ce personnage devenait petit, plat et ordinaire. Chaque explication lui retirait davantage de grandeur. Jusqu’à ce que, petit à petit, je me rende compte que le seul choix narratif qui fonctionnait était de ne pas expliquer. Refuser la cause. Dire, simplement : parce qu’elle est comme ça.

Les grandes figures mythiques de notre narration ont toutes un trou en leur cœur. Pourquoi Achille a-t-il choisi une courte flamme de gloire sur une longue vie ? Pourquoi Alexandre le Grand n’a-t-il jamais été satisfait, quelle que soit l’étendue de son empire ? C’est ce trou – ce mystère fondamental de la raison pour laquelle certaines personnes sont extraordinaires – qui fait vibrer et perturbe. C’est le sentiment qui fait naître nos monstres, mais aussi nos héros.

Lorsque nous rencontrons ces personnages sur la page, nous avons l’impression de rencontrer l’émotion elle-même. Nous sommes effrayés, submergés et consumés par l’expérience de rencontrer quelque chose de puissant et d’inexplicable, quelque chose qui est et sera toujours hors de notre contrôle. Les actions de ces personnages ne sont pas irrationnelles, mais elles ne sont pas prévisibles. Notre lecture de l’espace vide à leur base est constamment vacillante alors que nous nous efforçons d’intégrer chaque action et réaction dans un cadre de compréhension. Mais il n’y a jamais une seule bonne réponse. Il n’y a pas d’axiome à déduire. Nous lisons dans le caractère, plutôt que de nous les faire lire comme une seule cause, une seule longue chaîne d’effets.

Et cela semble dangereux. C’est désagréable de se faire dire : aucune certitude pour vous. Mais en y renonçant, qu’obtenons-nous ? L’excitation de la découverte, le choc de la nouveauté. La peur et le frisson et la vie.

Alors écrivons des histoires avec des personnages qui nous emportent, qui nous font peur. Dont les origines et les secrets les plus intimes restent, au moins en partie, obstinément pour eux-mêmes. Nous n’avons pas besoin de tout savoir. Laissez ces espaces vides sur la carte et dites : voici des dragons.

Obtenez votre copie de She Who Became the Sun ici.

À propos du livre:

Mulan se rencontre Le Chant d’Achille chez Shelley Parker-Chan Celle qui est devenue le soleil, une réinvention audacieuse, étrange et lyrique de l’ascension de l’empereur fondateur de la dynastie Ming à partir d’une nouvelle voix étonnante dans la fantaisie littéraire.

Pour posséder le Mandat du Ciel, la femme moine Zhu fera n’importe quoi

“Je refuse d’être rien…”

Dans un village frappé par la famine sur une plaine jaune poussiéreuse, deux enfants reçoivent deux destins. Un garçon, la grandeur. Une fille, le néant…

En 1345, la Chine est sous la dure domination mongole. Pour les paysans affamés des plaines centrales, la grandeur ne se trouve que dans les histoires. Lorsque le huitième fils de la famille Zhu, Zhu Chongba, reçoit un sort de grandeur, tout le monde est perplexe quant à la façon dont cela se produira. Le sort du néant reçu par la deuxième fille intelligente et capable de la famille, en revanche, n’est que prévu.

Quand un bandit attaque les orphelins des deux enfants, c’est Zhu Chongba qui succombe au désespoir et meurt. Désespérée d’échapper à sa propre mort, la jeune fille utilise l’identité de son frère pour entrer dans un monastère en tant que jeune novice. Là, propulsée par son désir ardent de survivre, Zhu apprend qu’elle est capable de faire tout ce qu’il faut, aussi insensible soit-elle, pour rester cachée de son destin.

Après la destruction de son sanctuaire pour avoir soutenu la rébellion contre la domination mongole, Zhu saisit la chance de revendiquer un autre avenir : la grandeur abandonnée de son frère.

A propos de l’auteur:

Shelley Parker-Chan est australienne en passant par la Malaisie et la Nouvelle-Zélande. Fellow Tiptree 2017, elle est l’auteur du roman fantastique historique She Who Became the Sun. Parker-Chan a passé près d’une décennie à travailler comme diplomate et conseillère en développement international en Asie du Sud-Est, où elle est devenue accro aux dramatiques dramatiques télévisées historiques d’Asie de l’Est. Après une recherche infructueuse pour trouver des versions de livres en anglais de ces histoires, elle a décidé d’écrire la sienne. Parker-Chan vit actuellement à Melbourne, en Australie, où elle est très reconnaissante de ne plus jamais avoir à voyager en bateau qui fuit.

