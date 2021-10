« Arrêtez de verser des larmes de crocodile »: Mayawati remet en question le silence du Congrès sur le meurtre d’un Dalit au Rajasthan

a mis en doute le silence du gouvernement du Congrès au Rajasthan sur le lynchage présumé d’un homme dalit à Hanumangarhi.

Le chef du parti Bahujan Samaj, Mayawati, a remis en question le silence du gouvernement du Congrès au Rajasthan sur le lynchage présumé d’un homme dalit à Hanumangarhi, qualifiant l’incident de « condamnable ».

Dans une série de tweets en hindi, l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh a déclaré : « Un Dalit a été battu à mort dans le Hanumangarh du Rajasthan. C’est très triste et condamnable, mais pourquoi le haut commandement du Congrès est-il silencieux à ce sujet ? »

Mayawati a déclaré: «Les ministres en chef du Chhattisgarh et du Pendjab s’y rendront-ils et donneront-ils Rs 50 lakh à la famille de la victime ? Le BSP exige une réponse, sinon il devrait arrêter de verser des larmes de crocodile au nom des Dalits.

1. व , हाईकमान ? व पंजाब वहाँ परिवार को 50-50 की मदद देंगे? जवाब चाहती है वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आँसू बहाना बन्द करें। – Mayawati (@Mayawati) 10 octobre 2021

Un homme dalit aurait été battu à mort le 7 octobre par un groupe d’hommes à Hanumangarh pour son histoire d’amour, a annoncé la police du Rajasthan. Quatre personnes ont été arrêtées tandis qu’un mineur a été détenu dans le cadre de l’affaire samedi.

Le chef du Congrès, Alka Lamba, n’a pas tardé à répondre à BSP supremo, déclarant que cinq personnes avaient été détenues en lien avec l’affaire. « Lève-toi du sommeil Behen ji », a-t-elle tweeté en hindi.

Plus tôt, le ministre de l’Union Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat, avait également critiqué le gouvernement de l’État dirigé par le Congrès pour avoir gardé le « silence » sur la question tout en protestant contre l’incident de violence à Lakhimpur Kheri, dans l’Uttar Pradesh.

« Rahul ji, ne t’inquiète pas pour Lakhimpur où Yogi ji est au gouvernement et pas pour toi, cher Gehlot ji. Faites preuve d’un peu de courage pour parler du meurtre d’un jeune dalit à Prempura au Rajasthan afin que les gens sachent à quel point vous êtes véridique ? » a-t-il déclaré dans un message Twitter en hindi.

ADGP (Crime) Ravi Prakash a déclaré que la victime, Jagdish Meghwal, avait une liaison avec la femme de son voisin. En raison d’une dispute familiale, elle s’est séparée de son mari et le 7 octobre, Jagdish était allé rencontrer la femme dans son logement loué à Suratgarh. Sachant cela, son mari et 10 autres personnes ont kidnappé Jagdish à Suratgarh et l’ont emmené dans une ferme et l’ont battu avec des bâtons.

L’accusé a ensuite jeté Jagdish devant sa résidence. Au moment où la famille a pu agir, Jagdish a succombé à ses blessures, a déclaré l’officier. Il a déclaré qu’une affaire avait été enregistrée pour enlèvement, meurtre et en vertu d’articles de la loi SC/ST. L’enquête a été confiée à la DSP de Rawatsar.

