Arrêtez de vous plaindre constamment d’avoir plus d’argent, économisez avec Bitcoin | par Sylvain Saurel | sept. 2021

Il s’agit d’un changement de paradigme majeur.

Image : Adobe Stock

L’argent ne rend pas heureux, mais il y contribue grandement. C’est une réalité que nous devons admettre. Certaines personnes suivent cet adage à la lettre et ne cessent de demander plus d’argent.

Au sein d’une entreprise, les employés veulent toujours plus d’argent. Ils feront tout leur possible pour rencontrer leurs patrons pour gagner plus. Les startups essaieront de lever plus d’argent auprès des investisseurs en capital-risque. Les grandes entreprises rechercheront de plus en plus d’argent auprès des banques commerciales ou des actionnaires.

Les banques privées iront alors crier aux banques centrales comme la Fed pour des conditions favorables. De la même manière, les gouvernements supplieront les banques centrales pour plus d’argent et des taux d’intérêt bas.

Tout le monde demande toujours plus d’argent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde demande toujours plus d’argent ?

Probablement pas. Si c’est le cas, vous avez peut-être pensé que cela venait de l’inclination naturelle des êtres humains à la corruption et à la cupidité. Si ces défaillances humaines sont réelles, la racine du problème réside dans les failles du système monétaire et financier actuel.

Dans un système où les banques centrales peuvent imprimer autant de monnaie fiduciaire à partir de rien qu’elles le jugent nécessaire, la valeur de l’argent continue à être dévaluée au fil du temps. Le pouvoir d’achat de 1 000 $ en 1971 ne vaut même pas 150 $ en 2021.

Cette perte de valeur de l’argent est dramatique. Un million de dollars ne veut plus dire grand-chose aujourd’hui, alors qu’il était le symbole de la richesse au milieu des années 80.

Puisque l’argent ne vaut plus rien, tout le monde en veut de plus en plus.

Le système actuel plonge des millions de personnes dans ce cercle vicieux. Un cercle vicieux qui est en réalité celui d’un appauvrissement généralisé. Lent, mais malheureusement certain si rien n’est fait.

Au lieu de vous plaindre constamment d’avoir plus d’argent, vous devez ouvrir les yeux sur les failles du système actuel. Vous devez également comprendre que ce système ne peut pas être réparé pour la simple raison que ceux qui le dirigent profitent le plus de son injustice.

Dans ces conditions, les puissants à la tête du système actuel n’ont aucun intérêt à définir un système plus juste qui profiterait à tous les habitants de la Terre.

Vous devrez donc agir individuellement pour prendre le contrôle de votre avenir monétaire. Pour moi, cela signifie embrasser la révolution Bitcoin. Bitcoin est la meilleure technologie d’épargne. Vous achetez 1 BTC aujourd’hui et vous avez la garantie d’avoir encore 1 BTC dans 21 millions d’unités dans 10, 20 ou 50 ans.

C’est une garantie que le dollar américain ne pourra jamais vous donner.

Bitcoin vous permet d’arrêter de demander plus d’argent et de vous concentrer sur les choses importantes de votre vie. Quant à l’argent, tout ce que vous avez à faire est de le garder en sécurité dans le réseau décentralisé le plus sécurisé au monde. Vous le récupérerez le jour où vous en aurez besoin.

Bitcoin ne protège pas seulement les fruits de votre travail, il les fait croître. Il n’est donc pas nécessaire de continuer à chercher. Le temps fera son œuvre puisque Bitcoin est une technologie NgU.

Enfin, le dernier avantage majeur du système Bitcoin est qu’il vous donne la liberté d’utiliser votre argent durement gagné quand vous le souhaitez. Avec le système actuel, vous êtes obligé de dépenser votre argent fiduciaire et vos transactions peuvent être censurées à tout moment.

Avec Bitcoin, c’est impossible, vous donnant accès à ce à quoi nous devrions tous aspirer : vivre sa vie selon ses propres termes. Si vous voulez changer votre avenir pour le mieux, Bitcoin est l’option que vous devez explorer dès que possible.