“Arrêtez d’être sage et faites-vous vacciner” – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

13 jours après l’annonce que Laura Flores a été testée positive au coronavirus, l’actrice a annoncé qu’elle était déjà rétablie et prête à reprendre le travail.

«Aujourd’hui encore, j’ai déjà donné du négatif, je suis heureux et reconnaissant, car cela ressemble à une libération. Ça s’est bien passé pour moi car c’était comme si j’avais attrapé la grippe, mais savoir que le Covid est une maladie si agressive génère beaucoup de peur et c’était la chose la plus difficile pour moi ».

Elle est reconnaissante d’avoir été vaccinée, car elle sait qu’elle a pu éviter une situation plus compliquée ou plus grave.

« Je suis convaincu, et mon médecin aussi, que mes symptômes étaient moindres grâce à elle, c’est pourquoi j’ose élever la voix et dire aux gens : arrêtez d’être sages et scientifiques, laissez la science faire son travail et s’il vous plaît faites-vous vacciner ».

Laura ne comprend pas pourquoi les gens voient un tel problème à se faire vacciner contre le Covid-19, alors que depuis qu’ils sont petits ils ont un programme de vaccination, il y en a même comme la grippe qu’il faut appliquer chaque année, sans compter que pour voyager à certains parties du monde, nous devons en appliquer d’autres, comme le paludisme.

“Quel est le problème? Faites-vous vacciner et évitez de tomber très gravement à l’hôpital ou de mourir, votre santé est entre vos mains”, a-t-il réitéré.

Bien que sa contagion ait coïncidé avec celle de ses collègues célébrités MasterChef, telles que Rebecca de Alba ou Paty Navidad, Laura Flores a déclaré qu’elle ne peut pas assurer que le problème se pose dans le forum du programme, car le temps d’incubation du virus passe de cinq à 14 jours avant présentant des symptômes, cela pourrait donc arriver n’importe où, même si elle a été surprise, car elle prend un soin extrême et la teste constamment pour détecter le virus, simplement en se rendant aux États-Unis, où elle vit.

“Vous essayez d’être le plus ordonné possible, mais ce n’est pas toujours entre vos mains, cette fois c’était mon tour et ce n’était pas de chance.”