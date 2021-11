Arrêtez d’utiliser ce désinfectant dangereux immédiatement

Nous ne voyons pas autant de rappels de désinfectant pour les mains qu’au plus fort de la pandémie de coronavirus, mais malheureusement, nous les rencontrons encore de temps en temps. Récemment, la FDA a annoncé le rappel d’un produit désinfectant pour les mains sans parfum vendu sous la marque artnaturals.

Comme c’est généralement le cas, le rappel est émis par excès de prudence. En d’autres termes, il n’y a eu aucun rapport de réactions indésirables au désinfectant pour les mains jusqu’à présent. Ce qui rend ce rappel de désinfectant pour les mains unique, cependant, c’est qu’il n’est pas dû à la présence de méthanol. Le rappel est plutôt le résultat de plusieurs lots de désinfectant pour les mains contenant des impuretés avec des effets secondaires potentiellement dangereux.

Rappel de désinfectant pour les mains – quels produits sont en cause ?

Artnaturals fabrique le désinfectant pour les mains en question. Le produit est un produit sans parfum et est présenté dans des bouteilles transparentes de 8 oz.

Au total, 10 lots de production font l’objet de ce nouveau rappel. Tous les lots ont une date d’expiration du 1er mai 2022. De plus, les 10 lots de production ont une date de fabrication qui se situe quelque part entre le 5 mai 2020 et le 9 mai 2020. Une liste complète des codes UPC pour les lots peut être vu ici.

Le communiqué de presse de la FDA est un peu étrange, cependant. Plus précisément, il mentionne que les produits vendus dans « Walmart, Target, Costco, RiteAid, Publix, HEB et Amazon » ne sont pas en cause. Cela implique qu’un seul détaillant est en cause. Ce détaillant, cependant, n’est pas mentionné dans le communiqué de presse.

La raison du rappel

Le rappel découle du fait que certaines bouteilles contenaient plusieurs impuretés. La FDA ne mentionne pas de détails mais note que les impuretés sont également présentes dans l’environnement qui nous entoure. Pourtant, la FDA affirme qu’une exposition à long terme à ces mystérieuses impuretés « pourrait entraîner des cancers, notamment la leucémie, le cancer de la moelle osseuse et des troubles sanguins ».

Les consommateurs qui ont des questions ou des préoccupations concernant l’exposition au désinfectant pour les mains doivent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé. À ce jour, il n’y a eu aucun rapport d’individus ayant subi des effets indésirables.

Les consommateurs peuvent également contacter la ligne de soutien à l’expérience client d’artnaturals au 1-855-278-4488. La ligne est opérationnelle du lundi au vendredi. Ses heures d’ouverture sont de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

Encore une fois, ce désinfectant pour les mains est unique dans la mesure où il n’a rien à voir avec le méthanol. Rappel, des dizaines et des dizaines de produits désinfectants pour les mains en 2020 et 2021 ont fait l’objet de rappels en raison de la présence de méthanol. Également connue sous le nom d’alcool de bois, l’exposition au méthanol peut causer plusieurs problèmes de santé, notamment la cécité, des convulsions et des vomissements.