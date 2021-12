Arrêtez d’utiliser ce shampooing dangereux immédiatement

Procter & Gamble (P&G) a annoncé un nouveau rappel de produit après avoir trouvé des traces de benzène dans certains de ses sprays de shampooing sec et autres produits de pulvérisation. Cela s’ajoute au rappel du déodorant Secret et d’Old Spice d’il y a environ un mois, qui comprend plusieurs autres produits pouvant contenir des traces de benzène. Si vous avez l’un des sprays Pantene, Aussie, Herbal Essences, Waterless, Old Spice ou Hair Food dans la liste de rappel, vous devez cesser de les utiliser immédiatement.

Rappel du shampoing sec en spray P&G

Les produits P&G visés par le rappel comprennent le revitalisant sec en aérosol et le shampoing sec en aérosol. L’entreprise a détecté la présence de benzène dans certains des produits des marques énumérées ci-dessus.

P&G a déclaré dans un communiqué de presse que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a partagé il y a quelques jours qu’elle avait procédé à un examen de son portefeuille total de produits en aérosol. L’action fait suite à des rapports récents selon lesquels des traces de benzène étaient présentes dans certains produits en aérosol.

La société a expliqué que le benzène n’est pas un ingrédient des produits visés par le rappel. Mais l’examen a montré « des niveaux inattendus de benzène » du propulseur qui pulvérise le produit hors de la boîte. P&G a détecté du benzène dans plusieurs aérosols de shampoing sec et de produits revitalisants secs en aérosol.

32 produits de Pantene, Aussie, Herbal Essences, Waterless, Old Spice et Hair Food sont inclus dans le rappel. La société a vendu les revitalisants et les shampooings en spray répertoriés dans le rappel à l’échelle nationale. Une liste complète des revitalisants et des shampooings en spray que vous devriez cesser d’utiliser est disponible sur le site Web de la FDA.

Pourquoi le benzène est dangereux

Le benzène est cancérigène pour l’homme, et c’est pourquoi P&G a émis le rappel des revitalisants secs en aérosol et des shampoings secs. L’exposition au benzène peut se produire par inhalation, par voie orale et à travers la peau. Elle peut entraîner des cancers, notamment la leucémie et le cancer du sang de la moelle osseuse, ainsi que des troubles sanguins. Ces maladies peuvent mettre la vie en danger.

« Sur la base de la modélisation de l’exposition et des évaluations des risques de cancer publiées par l’Environmental Protection Agency (EPA) (base de données IRIS), l’exposition quotidienne au benzène dans les produits rappelés aux niveaux détectés lors de nos tests ne devrait pas avoir de conséquences néfastes sur la santé. le communiqué de presse lit.

De plus, P&G a déclaré qu’il n’avait reçu aucun rapport d’événements indésirables liés au revitalisant et aux sprays de shampooing visés par le rappel.

Ce que tu devrais faire

P&G conseille aux acheteurs de cesser d’utiliser l’un des après-shampooings et des shampoings en vaporisateur visés par le rappel. Ils doivent également disposer des bombes aérosol de manière appropriée. Les clients peuvent également demander le remboursement des produits visés par le rappel.

La société affirme que la grande majorité de ses produits ne font pas partie du rappel, « y compris les mousses, les laques, les shampooings liquides, les revitalisants liquides, les produits coiffants, les traitements et les sprays de shampooing sec en aérosol non affectés ». Si les produits Pantene, Aussie, Herbal Essences, Hair Food et Waterless que vous avez à la maison ne figurent pas dans la liste des produits rappelés, vous pouvez continuer à les utiliser.

Visitez ce lien pour lire l’annonce complète du rappel de revitalisants et de shampooings en spray. Vous y trouverez les coordonnées de l’entreprise et la liste complète des produits pouvant contenir des traces de benzène.