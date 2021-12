Arrêtez immédiatement de prendre ces médicaments contre le rhume et la grippe

Après le rappel de médicaments COVID-19 d’il y a quelques jours, nous vous avertirons également d’un rappel de médicaments qui implique une maladie différente qui est de saison en hiver. C’est la grippe, une maladie infectieuse endémique qui a été éclipsée ces dernières années par le nouveau coronavirus. Contrairement au rappel de médicaments COVID qui n’a eu aucun effet immédiat sur les consommateurs, le nouveau rappel de médicaments contre le rhume et la grippe Rompe Pecho est quelque chose auquel vous voudrez prêter attention. En effet, vous pourriez actuellement posséder plusieurs marques de médicaments contre le rhume et la grippe visés par le rappel, alors que le rappel de remdesivir ne concernait que les hôpitaux.

Le rappel des médicaments contre le rhume et la grippe Rompe Pecho

Efficient Laboratories a élargi cette semaine son rappel volontaire de médicaments contre le rhume et la grippe Rompe Pecho pour inclure 12 lots supplémentaires de produits qui pourraient être contaminés par des microbes. Le rappel comprend Rompe Pecho CF, Rompe Pecho EX, Rompe Pecho MAX et Rompe Pecho DM.

Le fabricant de médicaments a distribué ces médicaments contre le rhume et la grippe en 2019, mais ils n’expirent qu’en 2022. Par conséquent, les acheteurs pourraient encore avoir plusieurs versions de ces médicaments rappelés à la maison.

La société conseille aux clients de ne pas utiliser les médicaments contre le rhume et la grippe dans les lots suivants, car ils sont tous inclus dans le rappel élargi :

Rompe Pecho CF – Lots : 19F88 (Expérience juin 2022); 19G164 (exp. juil. 2022) Rompe Pecho DM – Lots : 19F168 (exp. juin 2022) ; 19G145 (exp. juil. 2022); 19G361 (exp. juil. 2022); 19G449 (exp. juil. 2022); 19G491 (exp. juil. 2022) Rompe Pecho EX – Lots : 19H20 (exp. août 2022) ; 19J98 (exp. sept. 2022); 19A418 (exp. janvier 2022); 19E411 (exp. mai 2022) Rompe Pecho MAX – Lot : 19G219 (exp. juil. 2022)

Efficient Laboratories cite des problèmes de contamination microbienne comme raison du rappel des médicaments contre le rhume et la grippe Rompe Pecho. La consommation de ces médicaments contre le rhume et la grippe visés par le rappel pourrait entraîner une maladie, selon le communiqué de presse publié sur le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Ce que tu devrais faire

Efficient Laboratories indique qu’il n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés aux quatre marques Rompe Pecho ci-dessus. Efficient Laboratories a déclaré en janvier 2020 que la consommation de médicaments contaminés pouvait entraîner des vomissements et de la diarrhée. C’est le rappel initial de Rompe Pecho que le fabricant de médicaments a élargi il y a quelques jours pour inclure les nouveaux lots ci-dessus.

La société dit avoir distribué les produits Rompe Pecho dans le cadre du rappel à l’échelle nationale aux grossistes et aux détaillants. Les numéros de lot et les dates d’expiration se trouvent au bas des boîtes contenant les médicaments contre le rhume et la grippe rappelés.

Les clients qui ont Rompe Pecho EX, Rompe Pecho CF, Rompe Pecho DM ou Rompe Pecho MAX doivent jeter leur approvisionnement s’il fait partie des lots visés par le rappel.

Si vous avez rencontré des problèmes après avoir pris le médicament contre le rhume et la grippe dans le cadre du rappel, vous devez contacter votre médecin.

Vous devriez consulter le communiqué de presse complet sur ce lien, qui contient les coordonnées d’Efficient Laboratories et de la FDA. Assurez-vous également de passer en revue le rappel de médicament contre la grippe Rompe Pecho original de janvier 2020. Le rappel de médicament actuel est une extension de cette action.