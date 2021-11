Arrêtez immédiatement d’utiliser ce spray nettoyant

Une façon de lutter contre les odeurs gênantes est d’utiliser l’un de ces sprays que vous pouvez trouver partout de nos jours. Ils peuvent contenir plusieurs produits chimiques qui les aident à faire leur magie et à détruire une odeur désagréable qui est soudainement apparue. Mais lorsque l’un de ces produits chimiques est le benzène, le spray devient dangereux pour la santé. C’est pourquoi Odor-Eaters a annoncé plus tôt cette semaine un rappel à l’échelle nationale couvrant des lots spécifiques de poudre en aérosol Odor-Eaters et de spray anti-odeurs Odor-Eaters.

Si vous avez des produits de 41 lots de sprays Odor-Eater, vous devez cesser de les utiliser immédiatement.

L’énorme rappel des mangeurs d’odeurs

Odor-Eaters a annoncé le rappel volontairement cette semaine, avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine partageant le communiqué de presse. La société a expliqué que des tests internes ont montré de faibles niveaux de contamination par le benzène dans des lots spécifiques, ce qui a motivé le rappel.

Les produits Odor-Eaters faisant l’objet d’un rappel sont utilisés comme agents antifongiques et anti-odeurs pour les pieds. Ils sont emballés dans des bombes aérosols, dont des exemples sont disponibles sur ce lien.

La société a rappelé les deux produits (Spray Powder et Stink Stoppers Spray) de 41 lots différents. Odor-Eaters a vendu les deux produits chez des détaillants à l’échelle nationale aux États-Unis. Santé Canada est également au courant de la question, car le rappel Odor-Eater a également un impact sur les acheteurs canadiens.

Une liste complète des lots impactés par le rappel est disponible sur ce lien.

Les bombes de nettoyage en aérosol rappelées ont des dates d’expiration entre octobre 2021 et août 2023. Le Stink Stoppers Spray n’a pas de date d’expiration. En conséquence, vous pourriez avoir un ou les deux sprays du rappel Odor-Eaters.

Le risque de contamination au benzène

Le benzène est classé comme cancérogène pour l’homme, explique le communiqué de presse. Vous pourriez être exposé à la substance chimique par inhalation, par voie orale ou à travers la peau. À son tour, cela pourrait conduire à divers cancers, notamment la leucémie et le cancer du sang de la moelle. Odour-Eaters note également que le benzène peut entraîner d’autres troubles sanguins potentiellement mortels.

Lorsqu’un fabricant de produits découvre une contamination au benzène, cela entraîne généralement un rappel de produit. Nous l’avons vu se produire plus tôt cette année lorsque Valisure a rappelé 78 types de crème solaire suite à une contamination au benzène.

Odor-Eaters note qu’il n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés au rappel actuel.

Ce que tu devrais faire

Si vous possédez l’un des produits rappelés par Odor-Eaters, vous devez cesser de les utiliser immédiatement. Vous pouvez les rapporter au lieu d’achat ou vous en débarrasser. Odor-Eaters a demandé à ses partenaires de vente au détail de cesser de vendre le Spray Powder et Stink Stoppers Spray.

Les consommateurs qui ont acheté l’un ou l’autre des deux produits récemment peuvent consulter un site spécial créé par Odor-Eaters pour le rappel, disponible sur ce lien pour les clients américains et canadiens. Le site montre les emballages de vente au détail touchés par le rappel et fournit des informations sur la façon de déterminer si votre approvisionnement Odor-Eaters fait partie du rappel. Le site explique également comment les clients peuvent obtenir le remboursement de leurs achats et quelles mesures prendre s’ils soupçonnent un événement indésirable pour la santé lié aux produits rappelés.

Vous voudrez également vérifier l’annonce du rappel d’Odor-Eaters sur le site Web de la FDA.