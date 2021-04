Arrêtez l’abus de COVID imposé par l’État – Nos enfants méritent une enfance – RedState ⋆ .

Mon fils adore le basket. Il en parle toujours, le regarde ou le joue. Ayant été un fan des Lakers pendant des années, imaginez ma déception lorsque mon fils a annoncé qu’il était un fan des Warriors. Quand je portais mon maillot Kobe Bryant, il montrait ses Currys (chaussures – Stephen Curry est le joueur préféré) qu’il avait reçu de ses grands-parents. Sa mère et moi venions de familles de football, alors imaginez notre surprise lorsqu’il a demandé à rejoindre la ligue de basket-ball des jeunes de la ville. Il a pratiqué assidûment tous les jours et est devenu un très bon joueur. J’étais fier de son engagement envers sa passion et son désir constant de s’améliorer. C’est grâce à cet engagement et à l’engagement de ses coéquipiers que son équipe a fait les éliminatoires. Mon fils était ravi de profiter des résultats de son travail acharné et de sa détermination. C’était la première semaine de mars 2020.

C’est alors que notre monde a fondamentalement changé. L’épidémie de COVID-19 a tout fermé. Lorsque cela s’est produit, cela m’a permis d’enseigner à mon fils une autre leçon précieuse: comment gérer la déception. Peu de gens critiquent l’extrême prudence qui a été exercée au cours du premier mois environ. Personne ne savait à quel point cela allait devenir et les fermetures avaient du sens. Les jeux de mon fils auraient été annulés, même si j’avais été en charge, sachant ce que je savais à l’époque.

Peu de temps après, nous avons commencé à comprendre comment ce virus se comportait. Nous savions que la population âgée était à peu près la seule population à risque extrême et que les enfants en étaient rarement infectés (et encore plus rarement en mouraient). Les craintes d’épidémies de masse dans les écoles ont été exagérées et le récit selon lequel les fermetures d’écoles étaient pour le bien de nos enfants, s’est rapidement élucidé. L’action (discutable) justifiée prise par le gouvernement a rapidement commencé à avoir un effet injustifié sur nos enfants.

Pendant toute la durée de la pandémie, il n’y a eu que 258 décès d’enfants dus au COVID-19 à l’échelle nationale. Pour mettre cela en contexte, il y a environ 74,1 millions d’enfants aux États-Unis, ce qui signifie que seulement 0,0003% des enfants américains sont morts. Cela ne rend pas les choses moins tragiques pour les parents qui ont perdu des enfants, mais à titre de comparaison, au cours de la saison grippale 2018-2019, 477 enfants sont morts de la grippe. Il y a ceux parmi les alarmistes qui attribueront cela au fait que les écoles ont été fermées. Sauf que non. Dans 41 États des États-Unis, aucun ordre de fermeture d’écoles n’a jamais eu lieu. Sur les 9 autres, 4 ont reçu l’ordre de rouvrir par des représentants de l’État. Les 5 autres ont tous autorisé une certaine forme de cours en personne.

Cependant, la simple réouverture des écoles ne résout pas ce problème.

Alors que mes propres enfants sont lentement retournés à l’école (au début deux heures par jour, quatre jours par semaine; maintenant quatre heures par jour, cinq jours par semaine), ils ont signalé certaines des restrictions ridicules auxquelles ils sont confrontés. Le premier est l’application quasi militante d’un mandat de masque (qui encore une fois, s’est avéré statistiquement inefficace) n’importe où sur le campus, même à l’extérieur. Il leur est interdit de s’associer avec des enfants qui ne sont pas dans leur classe à leurs pauses. Ils ne peuvent même pas utiliser la même balle qu’un autre enfant utilisée à la récréation. Dieu nous en préserve s’ils doivent boire de l’eau; ils doivent quitter la salle de classe pour retirer temporairement leur masque. Leurs bureaux sont espacés de plus de 3 pieds (3 pieds de distance sont les directives actuelles du CDC pour les écoles), mais à l’heure de la collation, cette distance est augmentée à six pieds. Les mandats du district s’étendent également au comportement parental. Si nous avions choisi de faire un voyage de relâche en famille, nous aurions dû nous mettre en quarantaine pendant 14 jours à notre retour à la maison – même si nous sommes vaccinés.

Mardi, alors que je conduisais ma fille à la maison, elle a éclaté en sanglots à cause des demandes incessantes de se conformer à des mandats ridicules. L’une de ses meilleures amies est dans une autre classe et, en raison des restrictions, elle ne peut pas s’associer avec elle à la récréation. Alors que le district et leurs enseignants peuvent leur dire que c’est pour leur protection, je refuse catégoriquement de perpétuer ce mensonge, de conditionner mes enfants à compter sur le gouvernement pour quoi que ce soit, en particulier pour se substituer à leur propre pensée critique. Aucune explication que je pourrais donner – ou ne voudrais donner – ne justifierait l’action non scientifique, inutile et abusive. Si un parent devait appliquer ces mêmes mandats avant la pandémie, il aurait été absolument arrêté pour maltraitance d’enfants. Pourquoi devrions-nous tolérer ce même comportement de la part du gouvernement?

«Mais Scott! Et les enseignants!? » Ils sont également largement protégés du virus. À ce stade, tout enseignant qui souhaite recevoir le vaccin COVID-19 aurait pu le faire. De plus, de nombreuses revendications syndicales d’enseignants liées au retour à l’école n’ont aucun lien avec le COVID-19. La plupart d’entre eux ressemblent à une liste de BS marxistes. Cela mis à part, sur les 545 751 décès à l’échelle nationale (au 14 avril), 438 676 avaient plus de 65 ans (mettant ainsi la grande majorité des enseignants hors de danger). Cela augmente encore à 521 601 si vous incluez toute personne de plus de 50 ans. J’ai déjà expliqué en détail que nous savions exactement qui serait touché il y a plus d’un an, ici et ici.

Que doit faire un parent à ce stade? Pétitionnez le gouvernement bien sûr! Oh, attendez…. même cela ne fonctionne pas. Les parents d’un district scolaire de l’Arizona ont tenté de se présenter à la réunion prévue du conseil scolaire pour exprimer leurs préoccupations concernant le maintien des mandats de masque dans la salle de classe. Qu’ont fait les responsables du district en réponse? Ils ont annulé la réunion et ont appelé la police. Quel était le crime qu’ils signalaient? Les parents qui ont assisté à la réunion étaient ** halètement et griffes de perles ** sans masque. (L’Arizona a récemment levé la commande de masques pour les écoles.)

Le gouvernement exige que vos enfants soient inscrits dans une certaine forme d’école, mais exige en même temps que vos enfants soient victimes d’abus de leur part. Et c’est exactement ce que c’est: la maltraitance des enfants. Une partie de l’enfance, bien sûr, consiste à apprendre à se conformer aux restrictions et aux interdictions, mais ces restrictions concernent exclusivement le préjudice garanti ou le manque de maturité et sont généralement instituées par leurs parents. Alors qu’en tant qu’adultes, nous considérons l’enfance comme une période de moins de responsabilités et de plus de temps de jeu, ce n’est pas tout ce que l’enfance est. Une partie de l’enfance est constituée de genoux éraflés et d’os cassés. L’enfance est synonyme de déceptions et de déceptions. L’enfance, ce sont des points de suture et des dents cassées et oui, même tomber malade avec des choses assez désagréables. Pourtant, malgré ces problèmes, nous avons permis à nos enfants d’être des enfants. L’enfance est aussi high-fives et câlins. C’est quatre carrés et le basket-ball et le tag. Ce sont des sourires et des grimaces. Jusqu’à présent, la discussion a porté sur les dommages que le COVID-19 aurait pu causer dans nos écoles. Les preuves disponibles montrent maintenant que l’inquiétude était exagérée. Nous devons commencer à parler de la prochaine crise à laquelle nous serons confrontés: la crise de santé mentale causée par les responsables des écoles de maltraitance continue de sévir contre nos enfants.

Trop c’est trop.