Arrêtez tout! Timothée Chalamet co-animera le gala du Met

Des sources liées à l’événement ont révélé au Page Six que la poète Amanda Gorman et le designer Tom Ford seront également co-hôtes du gala qui ouvrira un affichage de mode long divisé en deux parties; “En Amérique: un lexique de la mode” qui ouvrira le 18 septembre 2021 et le deuxième, “En Amérique: une anthologie de la mode” de 5 mai 2022.

L’événement de gala qui recueille des fonds pour le Costume Institute of the Met, est la plus grande soirée de la mode, et est co-dirigé par Anna Wintour et personnalités honorifiques, y compris Marc Jacobs, Kate Moss, Madonna, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Stella McCartney, Jennifer Lawrence, Thalía, Salma Hayek, Eiza González et Récemment, Harry Styles .