Arrêts de la circulation, hommes de couleur et application de la loi = biais contre les hommes noirs? ⋆ 10z viral

* L’Amérique a un problème de police. Partout dans le pays, des hommes de couleur sont arrêtés et sont en danger, non pas par le crime, ni par les criminels, mais par les forces de l’ordre, l’entité même qui devrait protéger et servir le public. Oui, il semble y avoir eu une résurgence des meurtres d’hommes de couleur par la police ces dernières années, mais beaucoup diront que ces meurtres ont toujours fait partie du paradigme de la composition de l’Amérique.

La condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, au Minnesota, est un pas dans la bonne direction, mais le meurtre d’un autre Noir innocent et non armé, également au Minnesota, Daunte Wright, 20 ans, en raison d’un inexplicable mélanger entre une arme à feu et un taser de l’officier qui l’a tué, est également en train de susciter l’attention des médias.

Un changement de paradigme doit être mis en œuvre de toute urgence, et les contrôles routiers et l’application de la loi, en particulier les hommes et les femmes noirs, doivent être examinés de toute urgence. La force et la violence contre les hommes de couleur par les forces de l’ordre semblent être devenues la norme, tissées dans le tissu de la culture américaine, et il semble que les chiffres le confirment.

Selon la Prison Policy Initiative, un groupe de réflexion qui «utilise la recherche, le plaidoyer et l’organisation pour montrer comment la surcriminalisation nuit aux individus», aux «communautés» et au «bien-être national», près d’un million de personnes aux États-Unis sont confrontées à la menace. ou l’usage de la force par la police chaque année, et ils sont de manière disproportionnée Black et LatinX. Dans leurs études, ils ont examiné les contrôles routiers, et «l’ampleur du recours à la force par la police est un fait important en soi, rendu encore plus troublant par les disparités raciales évidentes dans les contrôles policiers et le recours à la force.»

Il est très rare de trouver un homme noir en Amérique qui n’a pas été arrêté par un policier et la plupart des hommes noirs ont été arrêtés plusieurs fois au cours de leur vie. Les études de la Prison Policy Initiative, selon leurs données, indiquent que «les répondants noirs étaient plus susceptibles d’être arrêtés par la police que les répondants blancs ou LatinX, et les répondants noirs et LatinX étaient plus susceptibles d’être arrêtés plusieurs fois au cours d’une année. que les répondants blancs. » Les résultats de leur enquête ont également révélé que «la police était deux fois plus susceptible de menacer ou d’utiliser la force contre les répondants noirs et LatinX que les blancs.»

Arrêt de Daunte Wright – Capture d’écran Bodycam

Dans le cas de Daunte Wright, un jeune homme noir, qui a eu le malheur de rencontrer l’agent vétéran de la police Kim Potter dans ce qui aurait dû être un contrôle routier de routine, ce cas représentait le pire scénario d’arrêt de la circulation – la perte de sa vie. Une perte insensée qui aurait pu être évitée, pour un arrêt de la circulation qui n’aurait jamais dû se produire en premier lieu. Il a été détenu pour des étiquettes de licence expirées – ce qui est largement connu comme une excuse parfaite pour détenir des membres de la population minoritaire.

“Il est stupéfiant de savoir pourquoi elle (l’agent Kim Potter) le retiendrait en premier lieu”, a déclaré l’avocat de la famille Wright, Benjamin Crumb, dans une récente interview de CNN. «Les règles sont mises de côté lorsque vous êtes vraiment ciblé pour conduire avec des Noirs.»

La plupart des agents des forces de l’ordre respectent la loi et de nombreux agents estiment que le public est souvent induit en erreur par les rapports des médias sur les quelques incidents de méfaits commis par des agents qui sont, comme l’ancien commissaire de police de Philadelphie Charles H. Ramsey l’a admis franchement lors d’une récente interview. du côté obscur.

L’officier de police vétéran à la retraite Terrence Duren, qui a écrit un livre acclamé par la critique, «University Sheepdog», estime que les chiffres de la criminalité, en particulier en ce qui concerne principalement les communautés afro-américaines, donne amplement raison de la fréquence des contrôles routiers des hommes de couleur. Duren a donné l’exemple de Los Angeles.

«Le ratio de population des Noirs est d’environ 13% (de la population totale de Los Angeles.)», A-t-il expliqué. «Lorsqu’il s’agit de crimes violents, les Noirs commettent des crimes à un pourcentage plus élevé que ce qu’ils représentent dans la population. Les hommes noirs représentent environ 6% à 7% de la population, mais pourtant les hommes noirs sont responsables de près de la moitié des meurtres à Los Angeles, donc vous recherchez un taux par habitant plus élevé. Si vous avez une population minoritaire en ce qui concerne la population, mais qui représente un pourcentage plus élevé en ce qui concerne le taux de criminalité, alors oui, vous allez voir un pourcentage plus élevé d’interactions avec la police.

Agent / auteur retraité du LAPD Terrence Duren

Duren a ajouté:

“Donc, malheureusement, en raison du taux de criminalité plus élevé, qui est essentiellement dans les communautés noires et brunes, il va y avoir une interaction plus élevée avec les policiers qui font leur travail.”

Duren soutient également que les citoyens doivent respecter la loi.

«Les gens doivent comprendre que la conduite automobile est un privilège et que c’est un privilège accordé par l’État», a déclaré Duren. «Et lorsque vous avez ce privilège, vous devez respecter les règles. La toute petite fraction des choses qui se produisent est mise en lumière. »

L’agent Duren a parlé des «arrêts prétextuels» qui sont un sous-ensemble des contrôles routiers jugés constitutionnels par la Cour suprême dans Whren V. États-Unis (1996). Ils surviennent lorsqu’un policier souhaite enquêter sur un automobiliste sur d’autres soupçons, généralement liés à la possession de drogue, et utilise une infraction mineure au code de la route comme prétexte pour arrêter le conducteur. Les critiques soutiennent que les «interpellations prétextuelles» donnent aux agents un parti pris caché pour arrêter qui bon leur semble, et entre de mauvaises mains (c’est-à-dire un officier sans scrupules) peuvent constituer un danger pour les citoyens. Selon le rapport 2020 sur la violence de la police de Los Angeles, 121 personnes ont été tuées après que la police a arrêté des citoyens pour infractions au code de la route. Cependant, Duren soutient que les arrestations prétextuelles sont un moyen de dissuasion pour le crime. «Pour la plupart, les arrestations prétextuelles ont fait sortir les criminels violents de la rue», a-t-il déclaré. Certains critiques soutiennent que le racisme et les préjugés des agents jouent un rôle important dans les contrôles routiers.

Conseiller municipal de LA, Mark Ridley-Thomas

Plusieurs responsables des gouvernements des États, des gouvernements fédéral et municipal, tels que le membre du conseil de la ville de Los Angeles, Mark Ridley-Thomas, estiment que le spectre du racisme est la raison principale et sous-jacente des arrêts de la circulation déraisonnables et de la violence envers les hommes noirs et d’autres hommes (et femmes) de couleur. .

“Ce pays a un horrible héritage de racisme avec lequel il n’a pas tenu compte, et c’est pourquoi nous le voyons continuer à persister dans tous les aspects de la vie américaine, y compris dans les interactions avec les forces de l’ordre”, a déclaré le membre du Conseil Ridley-Thomas à EURweb. «Mais, jusqu’à ce que cela se produise, nous continuerons à voir cette injustice. Le gouvernement ne peut pas légiférer sur ce racisme, mais il peut réformer les systèmes qui lui permettent de provoquer des conséquences fatales qui affectent trop souvent de manière disproportionnée les personnes de couleur et, en particulier, les Afro-Américains.

La violence des forces de l’ordre contre les hommes noirs continue de persister à un rythme alarmant. Quels types d’actions de réforme de la police peuvent être mis en œuvre à l’avenir?

«À Los Angeles, l’une des différentes façons dont nous réinventons la sécurité publique consiste à explorer des moyens de faire respecter nos lois sur la circulation sans recourir à des forces de l’ordre armées», a déclaré le membre du conseil Ridley-Thomas. «Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une responsabilisation accrue de la police, mais nous devons également prendre ces mesures et d’autres mesures nécessaires pour nous assurer que nous empêchons la mort inutile de nos résidents aux mains des forces de l’ordre en premier lieu.»

Éliminer l’immunité qualifiée

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes noirs sont souvent ciblés par les forces de l’ordre. L’une des principales raisons de la fréquence continue des contrôles routiers contre les hommes noirs est que les agents qui ne suivent pas la politique du service de police sont rarement poursuivis. Un aspect frustrant de la loi pour les avocats des droits civils est le concept d ‘«immunité qualifiée».

Selon l’Atlantic, l’immunité qualifiée «a peut-être été le plus grand obstacle méconnu à la correction des violations constitutionnelles par le biais du système judiciaire». Qu’est-ce que l’immunité qualifiée? Selon plusieurs sources, y compris Nathaniel Sobel de lawfareblog.com, l’immunité qualifiée est une «doctrine créée par la justice qui empêche les responsables gouvernementaux d’être personnellement responsables de violations constitutionnelles – comme le droit de ne pas être soumis à une force policière excessive – pour des dommages-intérêts en vertu de la loi fédérale. tant que les fonctionnaires n’ont pas enfreint la loi «clairement établie». »

L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin est menotté après avoir été reconnu coupable du meurtre de George Floyd

Le membre de phrase clé est «doctrine créée par la justice». L’immunité qualifiée n’est pas une loi – elle a simplement été créée pour protéger les fonctionnaires de l’État, y compris la police, contre les poursuites. Bien que cela ne s’applique pas à l’affaire du meurtre de Derek Chauvin, se débarrasser de l’immunité qualifiée serait l’un des remèdes qui pourraient inciter les forces de l’ordre à réfléchir à deux fois aux contrôles routiers inutiles contre des hommes noirs. Selon Sobel, même la juge Sonia Sotomayer a qualifié l’immunité qualifiée d ‘«approche unilatérale» qui «transforme la doctrine en un bouclier absolu pour les agents des forces de l’ordre». Sotomayer, dans un avis récent, a déclaré que l’immunité qualifiée «envoie un signal alarmant aux forces de l’ordre et au public. Cela dit aux officiers qu’ils peuvent tirer d’abord et réfléchir plus tard, et cela dit au public qu’une conduite manifestement déraisonnable restera impunie.

Les contrôles routiers par la police et la communauté minoritaire, en particulier pour les hommes noirs, sont un problème qui doit être résolu immédiatement. Tant qu’il n’y aura pas de réforme de la police et de coordination entre la communauté noire et les forces de l’ordre, les morts insensées d’hommes noirs continueront de se produire, malgré la condamnation de Derek Chauvin.

Les appels et les e-mails de commentaires des services de police de Philadelphie, de Minneapolis et de Los Angeles n’ont pas été retournés. À Minneapolis, leur ligne de services municipaux, qui comprend la police, rapporte que toute enquête sur quoi que ce soit lié au procès de Derek Chauvin «sera déconnectée». Une demande d’interview avec des responsables de la police de Los Angeles pour cette histoire a été «passée par la chaîne de commandement», par leur responsable de l’information publique, mais aucun de leurs responsables n’a répondu.