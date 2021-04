Arrière-petits-enfants de la reine: Qui sont les 11 arrière-petits-enfants de la reine? | Royal | Nouvelles

La reine a partagé aujourd’hui une série de photos réconfortantes en hommage à son défunt mari, le prince Philip. Une photo a attiré l’attention des fans royaux car elle montre la reine et le prince Philip avec plusieurs de leurs arrière-petits-enfants. La photo adorable a été partagée sur les pages de médias sociaux de la famille royale et était sous-titrée: «La reine et le duc d’Édimbourg entourés de sept de leurs arrière-petits-enfants au château de Balmoral en 2018.»

Mais combien d’arrière-petits-enfants la reine a-t-elle?

La reine a huit petits-enfants et aura bientôt 11 arrière-petits-enfants, le nombre ayant augmenté cette année.

Les ajouts les plus récents étaient August Brooksbank, fils de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank et Lucas Tindall, fils de Zara et Mike Tindall.

Elle accueillera également son 11e petit-enfant plus tard cette année, Meghan Markle et le prince Harry attendant leur deuxième enfant cet été.

Du prince William et Kate, duchesse de Cambridge, elle est l’arrière-grand-mère du prince George, sept ans, de la princesse Charlotte, cinq ans et du prince Louis deux.