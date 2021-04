Arrigo Sacchi a déchiré le livre de règles du football italien, a changé la donne pour Jurgen Klopp et a aidé Arsenal à battre Liverpool pour un titre de champion.

«Je n’ai jamais réalisé que pour devenir jockey, il fallait d’abord être un cheval.

Beaucoup ont tourné le nez vers Arrigo Sacchi quand il essayait de se faire un nom dans la direction. Maintenant, beaucoup regardent l’icône italienne.

Sacchi est un pionnier du jeu et son héritage est toujours vivant

Il n’a jamais joué au football professionnellement. Avant son premier poste de direction à Fusigano, il travaillait comme vendeur de chaussures, mais sa méthodologie a été utilisée par tant d’entraîneurs à succès depuis.

Jurgen Klopp dit que Sacchi, maintenant âgé de 75 ans, « a complètement changé notre façon de penser le football ». Il a déchiré le livre de règles dans son pays natal avec le football italien très habitué à Catenaccio – une philosophie ultra-défensive, la défense d’abord, que vous pouvez encore voir aujourd’hui.

Cependant, les méthodes de Sacchi ont été construites sur des zones et des pressions et il a été influencé par Total Football, le concept d’inspiration néerlandaise sous la direction de Rinus Michels dans les années 1970.

Il s’est fait un nom à l’AC Milan, où les joueurs ont été amenés à adopter le concept de défense zonale, ce qui a permis à l’équipe de générer une supériorité numérique au moment de presser le porteur du ballon.

L’équipe milanaise de Sacchi a remporté la Coupe d’Europe deux années consécutives

La progression des arrières latéraux a donné de la profondeur aux avancées offensives, créant des partenariats plus nombreux et meilleurs en attaque, tandis que les milieux de terrain larges pouvaient se déplacer au centre. Les milieux de terrain défensifs ont également été trouvés dans des zones plus avancées.

Cela a apporté beaucoup de succès à l’équipe étoilée de Milan, qui a notamment remporté un titre de Serie A et deux Coupes d’Europe au cours de ses quatre années à San Siro.

Son successeur, Fabio Capello, a connu plus de succès, mais il est entendu qu’il a continué la même méthodologie que Sacchi a introduite pour la première fois.

Les méthodes de Sacchi ont été copiées par de nombreuses autres, ce qui démontre la haute estime qu’il est tenue par l’élite du jeu. L’ancien patron de Liverpool, de Chelsea et du Real Madrid, Rafael Benitez, cite Sacchi comme son modèle.

Sacchi a conduit l’Italie à la finale de la Coupe du monde en 1994, mais n’a pas pu sortir l’équipe nationale de la phase de groupes à l’Euro 96. Malgré cela, ses méthodes sont toujours utilisées à ce jour.

Pendant ce temps, George Graham admet avoir copié «beaucoup» la philosophie de Sacchi quand il était à Arsenal.

Dans le livre Greatest Games de Jamie Carragher, Graham a déclaré: «J’étais un grand fan de Milan quand ils ont joué hors-jeu à la perfection. J’ai copié beaucoup de ce que nous avons fait à Arsenal d’Arrigo Sacchi.

«Quand j’ai quitté Millwall pour rejoindre Arsenal, je connaissais le système avec lequel j’allais aller. J’ai regardé l’équipe d’Arsenal et j’ai vu que nous avions les joueurs pour le faire.

Graham a connu un grand succès à Arsenal, remportant deux titres de champion, deux Coupes de la Ligue, une FA Cup et une Coupe des vainqueurs de coupe. Qui sait? Peut-être que l’incroyable victoire d’Arsenal au titre en 1989, qui les a vus arracher aux leaders de Liverpool dans leur propre arrière-cour, n’aurait pas eu lieu sans Saachi.

Arsenal a remporté la première division dans des circonstances dramatiques en 1989 avant de la remporter à nouveau deux ans plus tard.

Mais Liverpool a également été des bénéficiaires indirects du style de Sacchi – «Gegenpress» de Jurgen Klopp en est une variante.

Le patron des Reds a expliqué comment il s’était familiarisé pour la première fois avec le système en tant que joueur, qui avait été introduit par le patron de Mayence, Wolfgang Frank.

Klopp, qui a pris la direction de Mayence moins d’un an après le départ de Frank en avril 2000, a déclaré qu’il avait simplement appliqué ce que Frank avait apporté pour la première fois au club allemand et admettait qu’il devait une somme énorme à Saachi pour cela.

Dans le livre Greatest Games de Carragher, Klopp a déclaré: «Sacchi a complètement changé notre façon de penser le football.

Le style de Sacchi a marqué Klopp, qui a remporté un énorme succès avec Mayence et le Borussia Dortmund

Il y a des similitudes entre le Milan de Sacchi et le Liverpool de Klopp, qui a remporté la Premier League la saison dernière

«Il est l’un des entraîneurs les plus influents de l’histoire du football et il a complètement changé la donne pour moi. À cause de lui, nous avons dû juger de la taille du terrain d’une nouvelle manière.

«Je suis sûr que vous vous souvenez avoir joué avec des tactiques de marquage d’homme où vous suiviez à peu près l’adversaire que vous marquiez aux toilettes. Le terrain était toujours incroyablement grand. Personne n’a joué une ligne défensive élevée parce que trop d’équipes ont joué le libéro (balayeur).

«Avant, on me disait qui marquer et c’était tout. Trop souvent, une équipe avec les meilleurs joueurs gagnait le match parce que c’était tous des défis un contre un sur tout le terrain, donc si l’autre joueur était meilleur que vous, comment pourriez-vous gagner? L’organisation de Saachi a rendu les choses complètement différentes.

«Cela signifiait que j’avais regardé 500 vidéos de l’AC Milan. J’ai vu comment chaque fois que Franco Baresi levait les bras pour jouer hors-jeu, tout le monde dans l’équipe attendait.

Le fait que d’autres équipes aient essayé d’imiter le Milan de Sacchi montre qu’il est l’un des plus grands managers du football

«La défense axée sur le ballon est devenue un véritable outil, et bien sûr, Milan était une équipe sensationnelle avec Ruud Gullit, Marco van Basten et Franco Baresi. Ils étaient parmi les meilleurs joueurs de tous les temps.

«Du jour au lendemain, nous sommes devenus une équipe de football à succès. Nous n’avons pas été faciles à gérer. Nous avons très bien défendu et cela m’a ouvert l’esprit.

«C’était la base pour moi lorsque je suis devenu manager, et c’est toujours le cas. L’organisation est la base du football. »

Avec ce principe dans l’esprit de Klopp, Mayence, le Borussia Dortmund et maintenant Liverpool ont certainement ressenti les avantages de ces 500 vidéos alors que l’influence de Sacchi se poursuit.