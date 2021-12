Arrimadas assure que le gouvernement de Castilla y León a été brisé par « la pression de Gênes »

29/12/2021 à 14:37 CET

.

La présidente nationale de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a défendu ce mercredi la gestion de son parti au sein du gouvernement de Castilla y León, qui a été rompu “en raison de la pression de Gênes & rdquor; et « irresponsabilité & rdquor ; du PP, malgré le fait que « Cela a bien fonctionné et était fidèle & rdquor ;.

Arrimadas a assuré que les données soutenaient cette gestion du changement après 30 ans de majorité absolue du Parti populaire et il a continué à défendre le travail de son parti dans cette communauté autonome.

Interrogé par les journalistes sur le cappel aux élections annoncé par Alfonso Fernández Mañueco, le chef de Ciudadanos a décrit comme «infâme & rdquor; cette avancée électorale, qui, selon lui, répond « aux insécurités de Pablo Casado & rdquor ;.

Il a mis sa poitrine à l’honneur pour la direction dans le Gouvernement de Castilla y León, qui est, à son avis, « Très apprécié par ses citoyens & rdquor ;, il les a donc encouragés à voter pour son parti lors des prochaines élections régionales « s’ils aimaient cet accord de gouvernement et avaient vu un changement en Castilla y León & rdquor ;.

« Fier » de la gestion citoyenne

La présidente de Ciudadanos a assuré qu’elle se sentait « Fier & rdquor; du travail de son parti dans les municipalités où il gouverne en coalition avec d’autres forces politiques (environ 400 communes) et « sort la poitrine & rdquor; par le gouvernement andalou, qui reste « uni et loyal malgré les difficultés & rdquor ;, en opposition à ce qui se passe dans d’autres territoires.

« Même avec le même partenaire gouvernemental (PP), si Ciudadanos avait eu une certaine présidence des communautés autonomes, Le PP n’aurait pas osé faire ce qu’il a fait & rdquor ;, a prédit Arrimadas, qui a souligné que l’Andalousie « est le seul endroit où le PP a été loyal et a respecté le pacte gouvernemental & rdquor ;.

Elle a déclaré que Juanma Moreno, Juan Marín et elle «sont sur la même ligne & rdquor; et ont été « Trois grands défenseurs de l’accord en Andalousie & rdquor;, ajoutant que ce pacte de gouvernement « fonctionne & rdquor; et il doit être défendu « bec et ongles & rdquor ;.

« Je pense que Juanma Moreno Il ne tombera pas pour ce pour quoi M. Mañueco est tombé et il continuera à être fidèle comme il l’a été jusqu’à présent& rdquor;, a souligné.

Arrimadas, qui a fait le bilan de l’année, a regretté que, « Alors que les Espagnols ont donné l’exemple, ce gouvernement et de nombreux partis ont eu honte & rdquor ;, comprenant que cette année, avec la pandémie, « il aurait fallu des accords d’État et non des accords de partage d’État ».

«Cette année a été celle des tristement célèbres grâces aux prisonniers du ‘procés’, celle de l’approche des prisonniers de l’ETA et dans laquelle il a été le plus visualisé que les partenaires préférés du gouvernement sont des partis qui ne respectent pas les niveau éthique, comme Bildu’, a énuméré le président de Cs, regrettant également que « le constitutionnalisme ait été abandonné dans des terres comme la Catalogne et le Pays basque ».

Arrimadas a également dénoncé que, tout au long de cette année, « le seuls les pactes qui ont été entre PP et Le PSOE a été de partager les charges de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle & rdquor;, influençant qu’hier les budgets sont retournés au Congrès, « grâce au PP & rdquor;.

À ce sujet, il a critiqué le fait que les comptes généraux de l’État ne contiennent pas de réductions d’impôts ni renforcement des soins primaires, mais « l’augmentation d’argent que certains partis nationalistes vont prendre pour poursuivre leur processus identitaire & rdquor ;.