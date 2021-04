Arrive Alive ⋆ 10z viral

Honnêtement, “FFS” est ma réaction dominante à la façon dont Batwoman Saison 2 Episode 11 s’est déroulée, et ce n’est pas l’acronyme de False Face Society cette fois.

Je me rends compte que les adaptations de bandes dessinées sont écrites avec un certain niveau de suspension d’incrédulité attendu, mais je suis en fait étourdi par le nombre de paumes du visage que je me suis donné au cours de cette courte heure.

Peut-être essayaient-ils de le faire pour la sensation d’action légère, à indice d’octane élevé et rapide des films Fast and Furious?

Si tel est le cas, ils auraient probablement dû laisser de côté tous les autres développements de l’intrigue centrale et le laisser seul comme un hommage amusant, car chacun d’eux a nui à la jouissance globale de la série.

Le dispositif d’intrigue le plus ouvertement conçu est le Bat-Com Luke a fait brancher Ryan sur Mary’s Porche.

Tout d’abord, pourquoi ne lui donnerait-il pas simplement une oreillette comme CHAQUE AUTRE FOIS dont il a besoin pour rester en contact avec elle?

Luc: [Here’s] une version portable de l’IA de la Batmobile.

Ryan: AI? Quelle IA?

Luke: Vous n’avez pas remarqué que je l’ai installé avec le nouveau travail de peinture?

Ryan: Quoi? Je pensais que mes compétences de conduite s’amélioraient.

Luke: Ouais. Non.

Deuxièmement, POURQUOI enregistrerait-il leur conversation? À quoi cela servirait-il lorsque la seule personne que Ryan contacte est Luke, et qu’il est assis dans le centre de commande de Batcave?

Enfin, même si Ryan a réussi à oublier de récupérer tout l’équipement de la voiture après le cambriolage, qui pense que Luke, obsédé par l’inventaire, ne le poserait pas à la minute où elle mettrait la voiture dans le parc?

C’est aussi un peu compliqué pour Luke de rappeler à Ryan à quel point Sophie est intelligente dans une scène pour avoir des preuves irréfutables que Ryan est Batwoman atterrissant sur ses genoux afin qu’elle n’ait rien à comprendre.

Gardez à l’esprit, c’est le “Crowfie” qui était assez près pour respirer le nez de Batwoman 1.0 et ne la reconnaissait toujours pas comme son ex-petite amie.

En fait, Tavaroff devra travailler plus dur, en utilisant l’échantillon de sang qu’il a prélevé. Jusqu’à présent, il s’est avéré être un meilleur enquêteur que Sophie ou Jacob.

Il y a de fortes chances que l’ADN de Ryan soit en fait dans le dossier après sa visite à l’hôpital avec sa blessure à la kryptonite, donc à moins que Luke ne nettoie les dossiers médicaux, l’identité de Batwoman ne sera plus secrète plus longtemps.

Avec la réserve de Snakebite tarie, nous sommes censés supposer que la grognon de Jacob est le résultat de l’impossibilité d’obtenir une autre solution. Je suppose que cela fonctionne, mais il a été une douleur de première classe dans les fesses toute la saison, donc c’est une nuance assez subtile.

Pensée aléatoire: Desert Rose travaille-t-il sur la guérison des dépendances?

Si tel est le cas, les deux principaux médicaments / médicaments introduits cette saison pourraient en fait s’accorder en une seule solution, la Rose du désert guérissant la dépendance de Jacob à se souvenir d’une Beth plus gentille, tandis que les souvenirs redécouverts de Beth pourraient lui fournir une fille réelle qu’il ne voit que lorsque il est défoncé.

Et cela pourrait guérir la grognon.

Peut-être.

Le prochain sur notre liste de WTH est la révélation qu’Alice a détruit TOUTES les plantes de Desert Rose sur Coryana en mettant le feu à l’unique champ.

Cela confirme le fait que Safiyah avait clairement des plantes en pots dans sa villa. Elle a littéralement saigné sur l’un d’eux pour montrer comment le faire fleurir.

Et Alice pose la question «duh» de savoir pourquoi il n’y avait pas de banque de semences. «Ne jamais en voir le besoin» fait baisser mon estimation des capacités cognitives de Safiyah de plusieurs crans.

Il sera intéressant de voir comment Ocean prévoit de mettre la main sur une plante qui a été plantée dans la Batcave. Quelqu’un a-t-il vérifié ces derniers temps? Comment une plante comme celle-là pousse-t-elle exactement sans lumière du soleil?

Mon dernier reproche majeur est celui qui revient toujours lorsque les héros et combattent des méchants masqués. Sophie et Batwoman avaient complètement maîtrisé Black Mask.

Pourquoi diable ne le démasqueraient-ils pas ici et là?

Cela aurait été moins d’effort qu’il n’en a fallu à Toto pour ouvrir le rideau sur le magicien d’Oz.

Mais, non, bien qu’il sache qu’il avait besoin d’Angélique pour cuisiner sa morsure de serpent, ils ne risqueraient pas que son serviteur appuie sur cette gâchette, alors ils l’ont laissé partir, masque intact.

Tellement stupide.

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué qu’il ressemblait beaucoup à Jacob quand sa voix désincarnée interrogeait Sophie?

Pas tellement quand il a paraphrasé Indiana Jones, mais il a quand même de bonnes répliques.

Maintenant, c’est une image de marque formidable. Mais vous devriez vraiment envisager d’apporter une arme à feu à une fusillade. Masque noir

J’apprécie l’effort d’incorporer des moments de légèreté dans de jolis scénarios émotionnels cette saison.

Par exemple, la sortie d’Enigma a été un véritable moment LOL. Non seulement elle a neutralisé Alice et Ocean avec une seule phrase, mais elle a dansé à la claquette à la porte, laissant un patient mort dans le fauteuil.

Personne ne trouvera jamais ce type, n’est-ce pas? Alors Gotham.

J’espère que nous verrons plus d’Enigma cette saison. Elle était raisonnablement imperturbable face à la folie d’Alice et a vraiment laissé la scène sur un roulement des yeux.

Puisqu’elle peut être nécessaire pour rétablir les souvenirs de Julia (si Julia se lasse un jour de l’Oktoberfest), il y a de bonnes chances.

Enigma: Vous êtes un monstre, Alice. Mais tu es rationnel. Imaginez si vous étiez à la merci de chaque impulsion sombre. Est-ce que c’est ce que tu veux?

Alice: Je ne suis PAS dans l’auto-réflexion!

Je suis assez impressionné qu’Alice ne l’ait pas tuée quand elle a commencé à la psychanalyser. Alice a également démontré un niveau de confiance étrange en la laissant la mettre sous hypnose puisqu’elle sait de quoi Enigma est capable.

Le subconscient d’Alice est obsédé par les espaces clos, semble-t-il. La cellule du sous-sol de Cartwright, la boîte dans laquelle elle a enterré son chat, la banquette arrière de la voiture dans laquelle sa mère est morte, la voiture de métro dans laquelle vivait Ocean, elle n’a jamais d’hallucination dans un grand espace ouvert, n’est-ce pas?

Alors, où toutes ces manigances nous laissent-elles?

Jacob est toujours accro, en retrait, et sans psychologue depuis qu’elle a probablement quitté la ville. On peut s’attendre à ce qu’il fasse de (plus) mauvais choix.

Ocean cherche l’usine de Batwoman et Black Mask cherche Ocean et ils sont tous à Gotham, donc ça va être une réunion amusante.

Sophie sait que Ryan est Batwoman et Luke travaille avec Batwoman. Elle peut même comprendre que Mary est également impliquée. Ce serait une chose d’enfer. Arrive-t-elle à garder les tresses?

Nous avons une semaine de congé, puis Batwoman revient le 2 mai à sa nouvelle heure (9 / 8c) alors assurez-vous de regarder Batwoman en ligne et écrivez nos commentaires avec vos pensées et vos questions!

