arrive aux États-Unis avec des fonctionnalités exclusives pour les abonnés

Twitter Blue prend forme, la version payante de ce réseau social populaire s’ouvre aux États-Unis avec une chaîne de des fonctionnalités exclusives à vos abonnés. Ils peuvent annuler un tweet avant de l’envoyer ou rechercher des nouvelles sans voir aucune annonce, des options qui, pour l’instant, n’atteindront pas l’Espagne.

Des pays comme les États-Unis, le Canada ou la Nouvelle-Zélande sont les premiers à mettre à l’épreuve l’actualité de Twitter Blue, à la fois sur iOS et Android. Les prix de cette version payante vont de 3 à 5 dollars par mois selon les pays.

Twitter Blue entame ainsi sa première année sur internet, dédiée à offrir des fonctions exclusives aux utilisateurs les plus actifs sur la plateforme, ceux qui besoin de plus d’options d’édition pour la quantité de contenu qu’ils publient et que, jusqu’à présent, ils devaient recourir à d’autres applications pour pallier le manque d’outils que Twitter leur offrait.

Accès aux articles

De nombreux utilisateurs utilisent Twitter pour rester informés de l’actualité avec les publications partagées par les médias sur ce réseau social. Pour cette raison, Twitter veut aller plus loin et devenir une passerelle vers la presse, un kiosque numérique à partir duquel lire des centaines d’articles sans publicité.

Cette fonction naît du rachat par Twitter de la start-up Scroll, associée à plus de 300 éditeurs avec lesquels travaille désormais le réseau social. Le magazine Rolling Stone, The Washington Post, BuzzFeed ou The Atlantic sont quelques-uns des sites d’information qui ont conclu un accord avec Twitter Blue.

Une partie de l’abonnement que les utilisateurs paient à Twitter, ira à ces rédactions, permettre aux lecteurs d’accéder librement aux articles. A partir de la chronologie de l’application, ils peuvent entrer toutes les pages de ces éditeurs. De leur côté, les éditeurs auront un panel pour analyser les habitudes de lecture des abonnés, « notre objectif est d’aider chaque partenaire éditorial à gagner 50 % de plus par personne qu’il n’aurait gagné en diffusant des publicités à cette personne », précise-t-il sur Twitter.

L’actualité presse ne s’arrête pas là, les utilisateurs de Twitter Blue disposent également d’une section pour voir les actualités les plus partagées dans leur communauté. Ceux qui ont eu un plus grand impact parmi ses connaissances, ils apparaissent en haut.

Annuler les tweets

Parmi les outils exclusifs dont vous pouvez profiter dans cette section de paiement, se trouve la possibilité de personnaliser davantage l’application Twitter sur le mobile. Ils ont de nouvelles icônes et des thèmes plus colorés, des dossiers pour organiser les signets, il est même possible de configurer la navigation pour accéder plus rapidement aux sections qui comptent le plus.

Twitter à la vitesse de la lumière avec la navigation personnalisée – vous donnant un accès ultra rapide au contenu qui vous intéresse le plus pic.twitter.com/Lf2Ou3mYOf – Twitter Bleu (@TwitterBlue) 9 novembre 2021

Quelque chose de plus attendu est le bouton pour annuler les tweets, cela ne signifie pas qu’ils peuvent être modifiés une fois publiés, mais qu’un aperçu de la publication avant de l’envoyer à vos abonnés et il est possible d’arrêter l’envoi et de supprimer le message si vous changez d’avis à ce moment-là. Twitter souhaite que les utilisateurs prennent un moment pour réfléchir avant de publier impulsivement quelque chose.

Al igual que facilitan la visión de los mensajes que se publican, también es más sencillo leer los hilos de Twitter en esta versión de pago, y es posible personalizar el tamaño del texto en Reader, para adaptar la lectura del hilo a una letra que resulte plus agréable.

Fonctionnalités attendues

Enfin, ceux qui décident de payer pour utiliser ces fonctionnalités exclusives ont également un accès anticipé aux actualités que l’entreprise développe. Les outils en phase de test sont évalués dans cette section, donnant aux utilisateurs la possibilité de commenter leur utilité.

Enfin, ceux qui décident de payer pour utiliser ces fonctionnalités exclusives ont également un accès anticipé aux actualités que l'entreprise développe. Les outils en phase de test sont évalués dans cette section, donnant aux utilisateurs la possibilité de commenter leur utilité.

Par exemple, à l’heure actuelle, les abonnés peuvent télécharger des vidéos jusqu’à 10 minutes, tandis que le reste des tweeters ne peut prolonger que 2 minutes. Si la fonction n’est pas très réussie, elle disparaîtra.

Le flux entre les nouveaux outils sera constant et grâce à la réponse des abonnés, le réseau social pourra évaluer si ce qu’il a développé ajoute de la valeur à l’application ou s’il vaut mieux l’abandonner. Ils testent également les conversations épinglées en haut des messages privés.

