‘Arrived at Met Gala’ est le dernier meme que les joueurs se déchaînent avec

Vous n’avez pas besoin d’un œil pour la mode pour apprécier à quel point tous les mèmes entourant le gala du Met sont amusants, mais aucune foule ne s’est amusée avec ça comme les joueurs. Des plaisanteries simples et sarcastiques sur le nombre d’invités du Gala qui ressemblent à un certain protagoniste de Kingdom Hearts aux éditions à part entière des personnages de Final Fantasy, Metal Gear Solid et Animal Crossing apparaissant sur le tapis rouge – les gens s’amusent avec ce mème.

Il ne fallut pas longtemps avant que tout cela ne devienne viral, et bientôt des centaines de savants de Photoshop ont commencé, eh bien, à ajouter leurs personnages préférés à l’événement ! Des choix évidents comme Aerith Gainsborough de Final Fantasy VII à des noms plus obscurs comme Kazuma Kiryu de Yakuza.

Sora et Sora’s Heartless (Kingdom Hearts, 2002) pic.twitter.com/XJmy7ZyfJF – Natalie (@heartimecia) 14 septembre 2021

Alors, pourquoi ne regardons-nous pas certains des montages les plus hilarants et les plus scandaleux réalisés pour The Met Gala: Video Game Edition. Si vous n’êtes pas familier avec l’un des personnages ci-dessous, ne vous inquiétez pas : chaque section répertorie de quelle série ils sont issus !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 pires adaptations de films de jeux vidéo de tous les temps