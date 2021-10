Arrivée des premières commandes de MacBook Pro à des clients en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Asie

Nous sommes déjà le mardi 26 octobre en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans plusieurs pays d’Asie, ce qui signifie que c’est le jour du lancement du MacBook Pro. Les clients de Nouvelle-Zélande et d’Australie sont toujours les premiers à mettre la main sur de nouveaux appareils en raison des différences de fuseau horaire, et les nouveaux modèles de MacBook Pro ne font pas exception.

Les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces commencent à arriver chez les clients qui ont précommandé lundi dernier, et les nouveaux propriétaires de MacBook Pro ont partagé des photos sur les forums MacRumors.



Il n’y a pas d’Apple Store en Nouvelle-Zélande, donc les clients en Australie et dans les pays d’Asie sont les premiers à pouvoir acheter un MacBook Pro dans un point de vente Apple. Les stocks en Australie et dans d’autres pays nous donneront une idée de ce que nous pouvons attendre des autres magasins dans le monde.



Apple vend des configurations de stock des nouvelles machines dans ses magasins de détail, et il existe également des configurations BTO haut de gamme qui peuvent être disponibles selon le magasin. Cependant, la plupart des personnes qui souhaitent une machine configurée sur mesure devront commander en ligne et attendre.

L’approvisionnement en modèles de MacBook Pro en stock est limité et les nouvelles commandes n’arriveront pas avant la mi-novembre ou début décembre dans certains cas, donc obtenir une configuration de stock dans un magasin est désormais le seul moyen d’obtenir l’une des nouvelles machines. journée de lancement.

Après la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Asie, les ventes du MacBook Pro commenceront au Moyen-Orient, en Europe, puis en Amérique du Nord. Les Apple Stores‌ du monde entier ouvrent vers 8h00, heure locale, pour permettre aux clients de récupérer les appareils réservés et de faire des achats sans rendez-vous.

Restez à l’écoute de MacRumors demain, car nous aurons un aperçu pratique du MacBook Pro ainsi que des premières impressions et de nombreuses autres couvertures à venir tout au long de la semaine.

N’achetez pas un MacBook Pro maintenant

Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient être annoncés lundi lors de l’événement « Unleashed » d’Apple, apportant certaines des plus grandes améliorations à la gamme de produits à ce jour, y compris des changements surprenants, de sorte que tout acheteur potentiel de MacBook Pro devrait attendre que les nouveaux appareils arrivent. dehors. Selon notre ventilation complète des fonctionnalités agrégées à partir de notre couverture à partir d’un large éventail de sources, y compris…

Une nouvelle vidéo offre un aperçu complet du nouveau MacBook Pro 16 pouces [Updated]

Une nouvelle vidéo publiée sur YouTube aujourd’hui offre aux téléspectateurs peut-être le meilleur aperçu du monde réel du dernier MacBook Pro 16 pouces d’Apple. Mise à jour : la vidéo a été supprimée. La vidéo de huit minutes, racontée en vietnamien, montre en gros plan l’encoche d’affichage du nouveau MacBook Pro, des cadres plus fins, un clavier pleine taille et des ports supplémentaires, ainsi que la conception plus épaisse, qui sont tous comparés côte à côte. .

Vidéos et avis sur le déballage du MacBook Pro partagés avant le lancement de demain

L’embargo d’Apple sur les critiques du nouveau MacBook Pro a maintenant été levé avant son lancement demain, donnant le premier aperçu officiel du nouvel ordinateur portable haut de gamme très attendu de la société. En plus de notre tour d’horizon des critiques, nous avons rassemblé un certain nombre de vidéos de déballage et de critiques du nouveau MacBook Pro. Les principales nouveautés du MacBook Pro redessiné incluent le M1 Pro et le M1…

De nouvelles images offrent un regard encore plus attentif sur le nouveau MacBook Pro 14 pouces

Samedi 23 octobre 2021 15h46 PDT par Sami Fathi

Avant un lancement officiel plus tard cette semaine, de nouvelles images envoyées à MacRumors montrent le nouveau MacBook Pro 14 pouces exposé chez un revendeur agréé Apple, nous offrant un aperçu encore plus approfondi du MacBook Pro entièrement repensé d’Apple. Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces étaient de loin deux des sorties de produits Apple les plus attendues et les plus discutées de toute l’année. Maintenant qu’Apple a…

Les premières photos et vidéos réelles des nouveaux modèles de MacBook Pro commencent à faire surface

Apple a dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tôt cette semaine, et les premières photos réelles des ordinateurs portables ont fait surface. Le créateur de YouTube, Luke Miani, a tweeté la photo ci-dessus du MacBook Pro 14 pouces à côté du MacBook Pro 13 pouces de la génération précédente, offrant un aperçu du monde réel sur l’encoche en haut de l’écran, un clavier entièrement noir et Suite. Comme l’a noté…

Le nouveau chiffon de polissage à 19 $ d’Apple est épuisé jusqu’à la fin novembre

Parallèlement aux modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces, Apple a introduit un « chiffon de polissage » à 19 $ conçu pour être utilisé avec les appareils Apple. Fabriqué à partir d’un « matériau doux et non abrasif », le chiffon convient aux écrans Apple, y compris le verre nano-texturé du Pro Display XDR. Il peut également être utilisé avec l’écran mini-LED des nouveaux modèles de MacBook Pro et toutes sortes d’iPhones, iPads, …

Les dates de livraison des modèles de MacBook Pro glissant entre novembre et décembre

Les dates de livraison de diverses configurations de MacBook Pro ont commencé à glisser, certains modèles de MacBook Pro 16 pouces affichant désormais des dates de livraison allant du 2 novembre au 16 novembre, contre la date de livraison initiale du 26 octobre. Pour les machines de stock, le MacBook Pro 16 pouces d’entrée de gamme à 2 499 $ avec puce M1 Pro et le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme avec puce M1 Max sont désormais répertoriés du 2 novembre au…

Le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme Maxed Out coûte 6 099 $

Apple a annoncé aujourd’hui de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces de silicium M1 Pro et M1 Max Apple, et les nouvelles machines sont livrées avec des étiquettes de prix plus élevées que prévu. Le modèle 14 pouces commence à 1 999 $, tandis que le modèle 16 pouces commence à 2 499 $. Des mises à niveau sont disponibles pour la puce, le SSD et les mises à niveau de mémoire selon le modèle. Un MacBook Pro 16 pouces au maximum atteint…

Apple abandonne les puces Intel pour MacBook Pro avec une gamme comprenant M1, M1 Pro et M1 Max

Apple a supprimé tous les modèles Intel MacBook Pro de sa gamme MacBook Pro, les machines Intel i7 et i9 de la génération précédente étant désormais abandonnées. Tous les modèles de MacBook Pro d’Apple sont désormais équipés de puces de la série M alors que la société continue de supprimer progressivement les puces Intel. Cela signifie que toute la gamme d’ordinateurs portables d’Apple (le MacBook Air et le MacBook Pro) est sans Intel et exécute des puces conçues par Apple. …