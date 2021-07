Arrivée du Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental MTB Classic

21/07/2021 à 14:04 CEST

Sport.es

Le VTT a beaucoup évolué, dans tous les sens, depuis sa création quand Gary Fischer, de retour en Californie au début des années 70, a modifié son vélo de route et l’a adapté pour aller à la montagne.

Il y a beaucoup de gens qui, avec quelques années d’histoire dans leur vie, ont commencé à faire du vélo de montagne il y a quelque temps, peut-être que dans certains cas, c’était le premier vélo reçu comme cadeau d’anniversaire ou de Noël qui nous passionne tellement. Peut-être avons-nous eu la bonne idée de conserver ces reliques dans la salle de stockage ou sur le parking, et soit parce que nous les utilisons fièrement, soit parce que nous les avons dépoussiérées pour combattre à nouveau, elles sont en parfait état.

Sea Otter Europe Costa Brava Gérone par Continental C’est le festival le plus important du continent où sont présentées les dernières nouvelles et technologies du monde du cyclisme, mais c’est aussi un lieu pour se rappeler d’où nous venons et où tout a commencé. C’est pourquoi chaque année, il y a un moment pour profiter d’une course non compétitive avec des amis, du pur plaisir et un bon moment pour partager des expériences, prendre des photos avec des amis et profiter des bijoux que tous les participants présentent.

Vélos antérieurs à 1996 pour participer au test

La Sea Otter Europe VTT Classique Cette édition de 2021 arrivera à nouveau, précisément elle se tiendra le samedi 25/09/21 l’après-midi avec départ à 15h30 Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le 27 juillet prochain sur le web (Les places sont très limitées).

Si vous en avez un vélo avant 1996N’hésitez pas, participez et amusez-vous, mais sinon, venez profiter de ces vélos avec lesquels ce sport a commencé : un véritable musée roulant. En quelques étapes, vous pourrez voyager des années 70, 80 et 90 à 2021. Certaines seront exposées dans l’espace intérieur du festival.

Snacks d’après-course dans le centre de la ville de Gérone par Eat Sleep Cycle

Cette année en nouveauté, une sortie d’après-course sera organisée dans le centre-ville (parcours de 30 minutes) avec un dernier arrêt au nouveau restaurant de Manger Sommeil Cycle Café Restaurant, Louise Laker & Lee Comerford, propriétaires du café-restaurant, auront préparé un apéritif et une boisson fraîche pour tous les participants. Un café-restaurant conçu pour les cyclistes, servant du café de qualité supérieure et une cuisine fraîche, saine et locale tout au long de la journée.

Vous pouvez également vous inscrire gratuitement au moment de l’inscription au MTB Classic.