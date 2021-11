Arrivée sur le casting d’Easy A 10 ans plus tard

Tu ferais mieux de frapper, de toucher du bois.

Pourquoi? Eh bien, parce qu’aujourd’hui, nous revenons sur l’emblématique comédie pour adolescents Easy A. Le film à succès a joué Emma Pierre comme Olive Penderghast, une jeune fille de 17 ans qui laisse un mensonge devenir incontrôlable afin d’augmenter sa notoriété à l’école. Partiellement inspiré par Nathaniel HawthorneDans The Scarlett Letter, Stone’s Olive se retrouve ostracisée et décide de coudre un A rouge dans des vêtements provocants.

En chemin, Olive se rapproche de son béguin de longue date, la mascotte de l’école « Woodchuck » Todd (joué par Penn badge). Le casting comprend également Amanda Bynes comme Marianna Bryant, Dan byrd comme Brandon, Aly Michalka comme Rhiannon Abernathy, Église Thomas Haden comme M. Griffith et d’autres.

Easy A a été réalisé avec un budget de 8 millions de dollars et a fait sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2010. Six jours plus tard, il a ouvert dans les salles, faisant doubler le budget à la fin du week-end d’ouverture.