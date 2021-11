Arrivées de coton en octobre enregistrées à 31,12 L de balles : CAI

La Cotton Association of India (CAI) a déclaré mardi que les arrivées de coton au cours du premier mois de la saison s’élevaient à 31,12 balles lakh (170 kg chacune), en hausse d’environ 15 % par rapport aux 27,16 balles lakh enregistrées le même mois l’année dernière.

L’organisation a conservé sa projection antérieure du rendement des cultures pour la saison commençant le 1er octobre 2021, à 360,13 balles lakh, en hausse de 7 balles lakh par rapport aux 353 balles lakh estimées pour l’année précédente.

Au cours du mois d’octobre, l’offre totale de coton, y compris les arrivages de 31,12 balles de lakh, est estimée à 107,12 lakh. Il comprend les importations de balles de 1 lakh ainsi que le stock d’ouverture de 75 lakh le 1er octobre. D’autre part, le CAI a estimé la consommation de coton en octobre à 27,91 balles de lakh avec des expéditions à l’exportation de 4 lakh.

Les stocks détenus par la Cotton Corporation of India (CCI), la Maharashtra Cotton Federation, les multinationales, les égreneurs, les commerçants et les bourses sont estimés à environ 29 balles lakh. Ainsi, le stock total détenu par ces organismes est estimé à 75,21 lakh balles. Le stock de coton détenu par les filatures dans leurs coupes est estimé à 46,21 balles de lakh et les filatures ont en moyenne 50 jours de stock dans leurs coupes, a noté la CAI dans son relevé mensuel des arrivées et de l’évaluation des récoltes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.