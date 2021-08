Arrivées du Lower Mandi : petites entreprises actives dans le commerce agricole pour le compte de grandes entreprises

Les sociétés commerciales actives dans le commerce agricole comprennent ITC, Cargill, Adani Agro, LT Overseas.

Par Prabhudatta Mishra

Bien que les lois agricoles qui visaient à libéraliser la commercialisation des cultures agricoles soient restées en suspens depuis janvier, une forte baisse des arrivages de cultures est signalée par plusieurs mandis contrôlés par les comités de commercialisation des produits agricoles, indiquant que des volumes importants de cultures sont directement achetés auprès de agriculteurs par des commerçants privés.

Même si les grandes entreprises se tiennent à l’écart des achats directs de produits agricoles auprès des agriculteurs au milieu de la dispute sur les lois agricoles, les petits commerçants sont actifs sur le marché et vendent les stocks aux gros.

Les achats directs sont moins chers pour les commerçants car les taxes mandi ne doivent pas être payées.

Bien qu’il existe des preuves anecdotiques d’un commerce florissant en dehors des mandis d’autres États, les données recueillies par FE du département de l’agriculture du Madhya Pradesh ont montré que les arrivées de cultures à travers les mandis dans l’État ont connu une chute de 19% pendant la période de récolte du rabi (avril-juin ). Les arrivées de Mandi de toutes les cultures agricoles et horticoles dans l’État se sont élevées à 150,63 tonnes lakh d’avril à juin contre 185,27 tonnes lakh il y a un an. Les arrivées de blé aux mandis de l’État ont connu une baisse de plus en plus marquée de 48% en glissement annuel à 32,47 lakh tonne.

« Comme il n’y a eu aucune baisse de la production de rabi à l’exception de Masur, les récoltes auraient dû atteindre les mandis. Covid-19 ne peut pas être cité comme raison de la chute car la pandémie était également présente au cours de la saison dernière et un verrouillage à l’échelle nationale a été imposé », a déclaré un observateur du marché ajoutant que d’autres assouplissements dans l’application pousseraient davantage les activités commerciales en dehors de l’APMC. cours de marché.

Grâce à une récolte exceptionnelle de blé, les agences gouvernementales ont acheté 128 lakh tonne de céréales en avril-juin en MP pour le pool central, presque au niveau de la saison dernière.

Les commerçants ont préféré acheter directement aux agriculteurs pour économiser la taxe mandi de 1,5%, ont indiqué des sources. Les petites entreprises et les commerçants ont ouvert des centres d’approvisionnement au niveau des villages et ont acheté du blé pour le compte de grandes sociétés. En janvier, la Cour suprême a suspendu la mise en œuvre des trois lois jusqu’à nouvel ordre. Un comité mis en place par le tribunal suprême qui a examiné les aspects litigieux des lois qui ont conduit à des protestations prolongées d’une partie de la communauté agricole, a depuis soumis son rapport.

Les sociétés commerciales actives dans le commerce agricole comprennent ITC, Cargill, Adani Agro, LT Overseas.

Les petits commerçants privés qui continuent à faire des achats directs auprès des agriculteurs n’ont pas de contrats formels avec les grandes entreprises à qui ils vendent les produits. « Nous n’avons de contrat avec aucune entreprise. Cependant, les récoltes que nous achetons sont vendues tous les deux jours car la capacité de stockage au niveau du village est très limitée. Chaque fois qu’il y a un différend sur le prix ou que les entreprises refusent de nous payer au moins le taux d’achat, nous exercerons l’option de vendre les stocks aux minotiers », a déclaré un membre du personnel d’une entreprise agroalimentaire basée à Gurgaon qui s’intéresse au blé. achats dans la région de Malwa dans le Madhya Pradesh pour de nombreuses grandes sociétés FMCG.

Cependant, les responsables ont maintenu que la baisse des arrivées de mandis était en grande partie due à la fermeture de mandis en avril-mai, au milieu de la deuxième vague de coronavirus. Le Madhya Pradesh a introduit l’année dernière le système «Sauda Patrak» dans lequel tout commerçant agréé est autorisé à acheter directement auprès des agriculteurs et à auto-évaluer les transactions en saisissant les détails du commerce sur un portail spécifié. Le Mandi Board capture les données.

Le 5 juin de l’année dernière, le Centre a promulgué trois ordonnances et adopté les projets de loi au Parlement en septembre, réformant la commercialisation de l’agriculture du pays. L’impact des lois agricoles sur le commerce avait été plutôt soudain et important : pendant la période du 6 juin au 31 août 2020, les arrivages de mandi de récoltes – des fruits et légumes aux céréales et légumineuses – ont chuté de façon spectaculaire. La baisse a atteint 49 % pour les fruits, 57 % pour les légumes et 45 % pour les céréales.

Bien sûr, une partie de la baisse a été attribuée aux restrictions de verrouillage qui prévalaient dans une grande partie du pays et aux dommages aux récoltes ou à la pourriture des produits stockés comme dans le cas de l’oignon, mais la cession de la part du commerce par le tout-puissant autrefois mandis a en effet beaucoup à voir avec les réformes.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent à différents points frontaliers de Delhi depuis plus de huit mois pour exiger l’abrogation des trois lois litigieuses et garantir un mécanisme de prix de soutien minimum (MSP) légalement garanti. Cependant, le gouvernement a maintenu qu’il était ouvert à des discussions avec le syndicat des agriculteurs sur les dispositions des trois lois et qu’il resterait ouvert à des discussions avec les agriculteurs qui s’agitent pour résoudre le problème. Les agriculteurs ont exigé des pourparlers inconditionnels pour reprendre le dialogue qui a été rompu en janvier après le 11e cycle de discussions.