« Arriver deuxième n’est pas un choc, c’est une bonne position »

11/12/2021 à 22:40 CET

.

Max verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde de Formule 1 avec 19 points d’avance sur Lewis Hamilton, Il affrontera dès la deuxième place des qualifications du Grand Prix du Brésil (à Sao Paulo), la course de sprint de 100 kilomètres, après s’être fait dépasser par l’Anglais lors des qualifications à Interlagos : « Partir deuxième n’est pas un choc, c’est une bonne position. « , a assuré, minimisant le ‘coup’ concédé contre son rival au championnat

Verstappen, 24 ans, est resté dans la séance chronométrée ce vendredi -qui commandait la grille de l’épreuve de sprint ce samedi- aux quatre dixièmes du septuple champion du monde Hamilton, qui partira premier ce samedi mais perdra cinq places dimanche en raison du changement de la chambre de combustion du moteur de sa Mercedes.

‘Max Max’ ne s’est pas inquiété de la domination affichée par le septuple champion du monde britannique, qui a dominé ce vendredi tous les classements horaires et qui au troisième et dernier tour (Q3) l’a dépassé de 438 millièmes. « Quand vous avez un nouveau moteur, vous avez plus de puissance », a déclaré la jeune star néerlandaise, qui, dimanche dernier, en remportant le Grand Prix du Mexique sur l’autodrome Hermanos Rodríguez, a signé sa neuvième victoire de l’année, la dix-neuvième depuis courir en F1. .

« Vous préférez toujours être plus proche, c’est évident, mais ce n’était pas un choc de terminer deuxième aujourd’hui. Avoir été deuxième est une bonne position », a-t-il déclaré. « La course principale a lieu dimanche, demain beaucoup de points ne sont pas distribués », a-t-il déclaré. Verstappen.

arh / isme