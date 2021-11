Arriver en F1 n’a jamais été une situation de vie ou de mort pour moi

Max Verstappen dit que se qualifier pour la F1 n’a jamais été une « situation de vie ou de mort », mais maintenant qu’il est ici, son rêve est de remporter un titre mondial.

Mais il a réitéré que si cela ne se produit pas, cela ne « changera » pas son monde.

À seulement 24 ans, Verstappen dispute sa septième saison en Formule 1, le Néerlandais détenant le record du plus jeune pilote à s’aligner sur la grille, alors qu’il n’avait que 17 ans.

Suivant les traces de son père Jos, il admet que faire de la Formule 1 n’a jamais été la fin pour lui.

« Parfois, les gens prennent la F1 trop au sérieux, comme si c’était une situation de vie ou de mort, en pensant » Si je n’arrive pas en Formule 1, ma vie est finie « , ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré au New York Times.

«Pour moi, cela n’a jamais été le cas et ne le sera jamais.

« Je suis très heureux d’être en Formule 1 maintenant, mais même si je ne l’étais pas, je ferais quand même autre chose, des trucs liés à la course pour m’amuser, passer un bon moment. »

Ce sentiment de victoire 🤩#USGP 🇺🇸 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/ZsYwExTVG2 – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Mais arrivé en Formule 1, son objectif est désormais de remporter un premier titre mondial.

Le pilote Red Bull détient un avantage de 12 points sur Lewis Hamilton au classement avec 133 encore en jeu.

Verstappen a remporté plus de grands prix que tout autre pilote cette saison, huit, et a également plus de pole positions, neuf.

« Je sais que si ma voiture est assez rapide jusqu’à la fin de la saison, je gagnerai le championnat, mais si ce n’est pas le cas, nous ne le gagnerons probablement pas », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, cela ne va pas changer mon monde.

« Bien sûr, le but, le rêve est toujours de gagner le championnat, mais il faut avoir un peu de chance, il faut avoir la bonne voiture pour qu’elle soit au bon moment de la saison ou tout au long de la saison. «

« J’aime ce que je fais en F1, et j’essaie toujours de faire de mon mieux, mais il n’y a pas de pression supplémentaire », a-t-il poursuivi. « Je dirais que si vous avez une bonne voiture, cela vous enlève encore plus de pression.

« Cela signifie que vous pouvez commencer un week-end en sachant que vous pouvez obtenir un bon résultat. Je pense que cela me rend vraiment calme.

Avec cinq courses à disputer, tout peut encore arriver dans le championnat, les experts prédisant que la lutte pour le titre ne sera décidée que dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison.

Mis à part une voiture gagnante, Verstappen reconnaît que tout le monde chez Red Bull doit rester sur le ballon jusque-là.

« C’est une question de petits détails qui peuvent faire une grande différence », a-t-il déclaré.

« C’est l’objectif général de tout le monde, les arrêts aux stands, le travail d’installation et la préparation avant de partir en week-end. »