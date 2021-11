« Arrogance brisée… peur des élections imminentes »: le Congrès réagit alors que le Premier ministre Modi annonce le retrait des lois agricoles

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le « satyagraha » des agriculteurs du pays avait forcé le gouvernement arrogant à baisser la tête.

Le parti du Congrès a déclaré aujourd’hui que le retrait des lois agricoles est une victoire de la protestation des agriculteurs et qu’ils ont forcé le gouvernement arrogant à baisser la tête. La réaction du parti du Congrès est intervenue peu de temps après que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé le retrait des lois agricoles lors de la session d’hiver du Parlement.

« Arrogance brisée, l’agriculteur de mon pays a gagné… Le Parti du Congrès continuera à rester engagé envers la cause des agriculteurs… Comme prévu, trois lois agricoles seront abrogées ! Nos salutations au courage, à la détermination et au courage de nos annadatas. C’est une victoire historique pour nos agriculteurs, notre peuple et notre démocratie », a déclaré le parti du Congrès.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le « satyagraha » des agriculteurs du pays avait forcé le gouvernement arrogant à baisser la tête. « Avec leur satyagraha, les annadata du pays ont fait baisser la tête de l’arrogance. Félicitations pour cette victoire contre l’injustice. Jai Hind, le fermier de Jai Hind ! a déclaré Rahul Gandhi en partageant sa vieille vidéo de janvier de cette année dans laquelle il avait déclaré que le gouvernement serait contraint de retirer les lois agricoles.

Le chef du Congrès et ancien ministre des Finances, P Chidambaram, a déclaré que le gouvernement avait pris la décision craignant une perte lors des prochains scrutins. « Ce qui ne peut être réalisé par des manifestations démocratiques peut être réalisé par la peur d’élections imminentes ! L’annonce du Premier ministre sur le retrait des trois lois agricoles n’est pas inspirée par un changement de politique ou un revirement. Il est poussé par la peur des élections ! Quoi qu’il en soit, c’est une grande victoire pour les agriculteurs et pour le parti du Congrès qui était inébranlable dans son opposition aux lois agricoles », a déclaré P Chidambaram.

« L’abrogation des lois noires est un pas dans la bonne direction…. Satyagrah de Kisan morcha obtient un succès historique…. Votre sacrifice a payé des dividendes…. La relance de l’agriculture au Pendjab par le biais d’une feuille de route devrait être la priorité absolue du gouvernement du Pb …. distinctions », a déclaré le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu.

Le chef de l’opposition au Rajya Sabha Mallikarjun Kharge a déclaré : « C’est la victoire des agriculteurs, qui protestent contre les lois agricoles depuis tant de jours ; plus de 700 sont morts. On dirait que Center est coupable… Mais qui assumera la responsabilité des épreuves que les agriculteurs ont dû traverser ? Nous soulèverons ces questions au Parlement.

