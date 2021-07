“Arrogant” Chelsea a une fois oublié son kit à l’extérieur pour un match de Premier League à Coventry et a dû porter la “pire bande” de Sky Blues malgré les protestations de Ruud Gullit

Il y a toujours un enfant qui oublie sa trousse d’éducation physique à l’école.

Mais vous ne vous attendez pas à ce que ce genre de choses se produise lorsque vous pratiquez un sport de niveau élite.

Le patron de Chelsea, Gullit, a été embarrassé lorsque son personnel a oublié d’emballer son kit à l’extérieur pour un match à Coventry

Chelsea a été accueilli par cette situation cauchemardesque en avril 1997 lorsqu’ils se sont rendus à Highfield Road pour jouer à Coventry City.

Ils n’étaient pas complètement sans kit, c’est juste que la bande de la maison était emballée au lieu de leurs couleurs à l’extérieur.

Cela a été jugé trop conflictuel entre les deux équipes, Coventry jouant dans son bleu ciel classique. Il allait falloir trouver un compromis.

L’ancien défenseur de Coventry, Richard Shaw, qui a joué dans ce match fatidique, a rappelé au Coventry Telegraph que le patron de Chelsea à l’époque, Ruud Gullit, avait demandé à l’équipe locale de changer ce qu’elle portait.

.

Ensuite, le patron de Coventry, Gordon Strachan, n’était pas d’humeur à se plier aux exigences de Gullit malgré le poids supposé de son nom.

Mais Coventry, alors dirigé par Gordon Strachan, n’était pas d’humeur à bouger et les deux parties sont parvenues à un accord plutôt comique alors que Chelsea était obligé de jouer dans le kit à l’extérieur de ses adversaires.

« À Highfield Road, nous avions l’habitude de laisser notre porte ouverte sur le vestiaire afin de pouvoir regarder l’équipe à l’extérieur arriver. Cela nous donnerait toujours une idée de leur état d’esprit », a expliqué Shaw.

“Manchester United dirigé par Sir Alex Ferguson portait toujours une chemise et une cravate et vous penseriez:” Ils sont sérieux. “

“Quand Chelsea est arrivé, c’était Pierluigi Casiraghi qui portait de grosses lunettes de soleil et on se disait : ‘On va s’occuper de toi maintenant.’

.

La chemise à carreaux rouges et noirs ne va pas avec un short bleu et des chaussettes blanches !

« Mais ils ont apporté le mauvais kit et Ruud a franchi la porte et a dit : ‘Nous ne changeons pas !’, même si nous étions à la maison, l’équipe à domicile !

«Je pense que Ruud pensait que son nom était suffisant pour que nous changions.

«C’était un peu l’impasse. En fin de compte, ils ont reçu ce qui était probablement notre pire kit à l’extérieur de tous les temps. C’était à carreaux rouges et noirs et ils portaient leur short bleu, ça n’allait pas.

“Ils ont apporté le mauvais kit et nous avons été blâmés pour cela!”

.

La légende de Chelsea Gianfranco Zola arbore un numéro de fortune bizarre

Le rouge et le noir semblaient être un porte-bonheur pour les “Blues” alors que Paul Hughes donnait aux visiteurs désorganisés une avance de 1-0 à la mi-temps.

Mais trois buts en l’espace de neuf minutes en seconde période – marqués par Dion Dublin, Paul Williams et Noel Whelan ont permis à Coventry de marquer les trois points.

Shaw a ajouté que certains joueurs de Chelsea avaient jeté les maillots qu’ils portaient par terre avec dégoût à la fin du match. Bien qu’ils aient eu le dernier rire quelques années plus tard.

Chelsea FC

Espérons que Thomas Tuchel n’oublie jamais d’emporter le kit extérieur de Chelsea – ce n’est pas comme si vous pouviez manquer l’édition 2021/22 !

. – .

Chelsea a toujours eu des kits à l’extérieur mémorables et il est impossible de voir ce kit sans penser à Gullit

“J’ai toujours eu l’impression que Chelsea avait une touche d’arrogance à leur sujet, et je le comprends”, a ajouté Shaw. «Ce sont des fêtards, dirons-nous, alors je comprends cela.

«Quelques années plus tard, ils nous ont battus 6-1, nous avons fait expulser un gardien, et [Chelsea chairman] Ken Bates est entré dans le vestiaire avec une caisse de champagne et a déclaré: «Malchanceux, vous avez limité le nombre à six. Bien fait!’. Carlton [Palmer] l’a ramassé l’a jeté sur lui, demande-lui ! Chelsea a donc toujours eu cette arrogance.

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store