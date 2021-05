“Arrogant” Pep Guardiola surnommé une “honte” pour avoir “coûté” le tout premier trophée de la Ligue des champions à Man City contre Chelsea

Pep Guardiola a été accusé d’avoir “ coûté ” à Man City un tout premier trophée de la Ligue des champions.

Le but de Kai Havertz a fait la différence alors que les Citizens ont subi une défaite 1-0 contre Chelsea à Porto.

Chelsea a remporté un deuxième trophée de la Ligue des champions aux dépens de Man City

La sélection audacieuse de l’équipe de Guardiola, qui ne comprenait aucun milieu de terrain titulaire avec Fernandinho et Rodri sur le banc, n’a pas porté ses fruits.

L’Espagnol a également commencé Raheem Sterling, qui n’avait marqué qu’une seule fois lors de ses 15 derniers matches, ce qui a permis à Phil Foden d’être déplacé plus profondément au milieu de terrain, malgré le jeune joueur qui a joué sur l’aile gauche pendant une grande partie de la saison.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara n’a pas retenu son évaluation de Guardiola, qu’il a surnommé “ une honte ”.

Il a déclaré au Sports Bar sur talkSPORT: «Je ne pouvais pas croire ce que je regardais.

.

L’un des Fernandinho ou Rodri devait commencer la finale de la Ligue des champions

« C’est l’une des pires performances que j’ai vues de Manchester City depuis longtemps. Emplois de bouteille. Et un désastre absolu d’une sélection d’équipe de Pep Guardiola.

«Je ne peux pas croire qu’il se soit si mal passé dans un si grand moment.

« Chelsea était brillant, ils étaient solides, ils étaient organisés. Ils étaient partout à Man City en première mi-temps. Ils avaient leur numéro.

.

Guardiola s’est trompé dans sa sélection, selon O’Hara

«Guardiola s’est tellement trompé avec la sélection de l’équipe sans milieu de terrain titulaire. Si Timo Werner avait pu tirer, cela aurait été 3-0 à la mi-temps. Ils étaient partout.

“Man City n’a pas vraiment créé une seule chance nette en dehors de celle où Foden était et [Antonio] Rudiger a réalisé un tacle brillant.

« Reece James avait Sterling dans sa poche. Je ne peux pas croire que Sterling ait même commencé le match avec la forme dans laquelle il était.

«Je ne pouvais pas croire ce que je regardais. C’était une honte pour Pep Guardiola.

Au moins l’un des Rodri ou Fernandinho avait commencé 59 des 60 matchs de Man City cette saison, cependant, il a fallu attendre la 64e minute pour que ce dernier entre en jeu à Porto.

Havertz a inscrit le seul but du match au Portugal

O’Hara insiste sur le fait que la décision de Guardiola de ne pas changer d’équipe à la mi-temps a montré une “arrogance”.

Il a ajouté: «On pouvait voir tout de suite que Chelsea se mettait dans les poches. [Ilkay] Gundogan veut appuyer, ce n’est pas un milieu de terrain titulaire !

«Le joueur le plus important de votre équipe est le présentateur – le joueur qui rassemble tout le monde, le dictateur, c’est pourquoi ils ont signé Rodri.

“Fernandinho a été l’un des meilleurs joueurs de tous les temps parce qu’ils sont votre pierre angulaire dans votre équipe.

“Regardez à quel point N’Golo Kante était bon parce que quand il est à vos côtés, vous savez comment défendre, vous savez qu’il va être là, vous savez en tant que milieu de terrain, vous pouvez aller appuyer parce que quelqu’un va être là pour protéger votre en arrière quatre.

«John Stones et Ruben Dias ont connu leurs pires matchs de la saison – ils n’avaient aucune protection. Je ne peux pas croire que Foden, qui a été absolument brillant en jouant sur l’aile gauche ou l’aile droite, a joué au milieu de terrain central !

.

Guardiola n’a remporté la Ligue des champions qu’en gérant Barcelone

“L’arrogance de Pep Guardiola à la mi-temps pour ne pas lever les mains et dire:” Je me trompe, nous sommes toujours dans le match, je dois faire venir Fernandinho maintenant et régler le problème “.

«Il a attendu la 64e minute pour le changer, puis ils ont pris le contrôle, mais vous ne pouvez pas briser cette équipe de Chelsea en une demi-heure. Vous avez besoin d’une période plus longue. C’était trop peu, trop tard.

“Pep Guardiola devrait aller dans ce vestiaire et s’excuser auprès de chaque joueur car c’est lui qui leur a coûté la Ligue des champions.”

Interrogé sur sa sélection, Guardiola a déclaré: “J’ai fait ce que je pensais être la meilleure décision.”

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer