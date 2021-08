Arrow Video FrightFest 2021 Review – Isolement ⋆ 10z viral

]]>]]>

Isolation, 2021.

Réalisé par Alix Austin, Adam R. Brown, Larry Fessenden, Dennie Gordon, Andrew Kasch, Kyle I. Kelley, Alexandra Neary, Christian Pasquariello, Zach Passero, Bobby Roe et Keir Siewert.

Avec Larry Fessenden, Marieh Delfino, Dennie Gordon, Damien Gerard et Sunny Roe.

SYNOPSIS:

Une anthologie de neuf courts métrages d’horreur filmés dans le cadre des exigences de distanciation sociale et d’auto-isolement de l’épidémie de COVID-19.

Qui parmi les fans d’horreur n’aime pas une anthologie de courts métrages ? Alors que le format est certainement répandu dans le genre – permettant aux cinéastes sous le radar une chance de montrer leurs côtelettes – ce recueil de neuf films se distingue par sa spécificité du moment.

Tous les courts métrages présentés ici ont été entièrement tournés en lock-out aux États-Unis et en Europe, les acteurs et l’équipe étant contraints de respecter les réglementations locales afin d’exécuter leurs visions. C’est un peu Dogme 95 pour l’ère pandémique, et bien que le public ne puisse pas être blâmé pour avoir soif d’évasion loin de 18 mois de films adjacents à COVID, Isolation’La décision astucieuse de se présenter comme un scénario résolument plus sombre pourrait lui permettre une vie au-delà de ces limites.

Tout d’abord, “Fever” (réalisé et interprété par Larry Fessenden) suit un homme poussé à des actes incroyablement dérangeants par le virus. Fassenden capture avec agilité les angoisses quotidiennes de la pandémie de TOC, parallèlement à l’utilisation créative d’une technique de stop motion-esque pour représenter le relâchement de l’emprise de son protagoniste sur la réalité.

Ensuite, “5G” (réalisé par Andrew Kasch) dépeint un cinglé de complot de virus (Graham Denman) vivant en résidence surveillée dont l’étiquette électronique à la cheville commence à lui parler. C’est une idée mignonne qui mène à un gain assez hilarant.

“The Dread” (réalisé par le réalisateur vétéran de la télévision et du cinéma Dennie Gordon) est peut-être le plus décevant du lot; un court métrage d’invasion de domicile légèrement maussade, en grande partie sans paroles, qui ne rassemble pas beaucoup d’énergie et ne rapporte pas avec un intérêt particulier.

Vient ensuite le plus intéressant des neuf films sur le plan conceptuel, « Pacific Northwest » à Seattle (réalisé par Bobby Roe), où deux jeunes enfants tentent de survivre seuls à la maison alors qu’une paire d’assaillants masqués envahissent leur propriété. C’est un excellent exemple d’un cinéaste intelligent exploitant astucieusement les ressources à sa disposition ; des sites naturels magnifiques et ses propres enfants qui donnent des performances impressionnantes et convaincantes en tant que frères et sœurs assiégés. C’est de loin le court métrage le plus poignant et mérite sa durée la plus longue de 15 minutes.

“Meat Hands” (réalisé par Kyle I. Kelley et Adam R. Brown) met en bouteille la solitude écrasante de la vie pandémique d’une manière désarmante et étrange, centrée sur un homme (Brown) qui remplit des gants en plastique avec de la viande hachée réchauffée, tel est son désespoir de ressentir le contact d’un autre être humain. C’est un concept intelligent et discrètement dévastateur, bien que trop léger pour vraiment justifier le temps d’exécution exagéré du court métrage.

Nous passons ensuite à Londres pour « It’s Inside » (réalisé par Alix Austin et Keir Siewert), tournant autour d’un théoricien du complot (Austin) qui pense qu’un dispositif de surveillance a été placé à l’intérieur de son corps par le gouvernement. Facilement le plus sanglant des neuf courts métrages, Austin et Siewert exécutent de manière impressionnante un peu de gore vraiment noueux sur un budget apparent sans rien, qui, combiné à la performance irréprochable d’Austin et à des visuels attrayants et grungy, en fait un vrai régal.

Dans El Paso, nous avons “Gust” (réalisé par Zach Passero), qui traduit le découragement brutal d’une femme (Hannah Passero) dans une maison vide. Court, sans mots et précis, il bénéficie de son travail de localisation soigné, d’une performance centrale silencieuse mais convaincante de Passero et d’une partition musicale qui rappelle vaguement les premiers films de George A. Romero.

“Homebodies” (réalisé par Alexandra Neary) propose l’unique entrée de l’anthologie en images trouvées, alors qu’une journaliste (Marieh Delfino) ordonne à son caméraman (Alex Weed) de s’aventurer dans la nuit pour enregistrer des images salaces. Si vous êtes sûr de faire des comparaisons avec Somnambule, les choses finissent par prendre une tournure surnaturelle dans ce bref sprint d’un court métrage, qui, malgré le temps qu’il a fallu pour créer une tête de tension, offre un moment effrayant et satisfaisant – y compris une frayeur de saut vraiment secouante.

Et enfin, nous nous retrouvons à Berlin pour « Comfort Zone » (réalisé par Christian Pasquariello), entièrement dans un conteneur maritime après qu’une femme (Fine Belger) se soit réveillée là-bas et ait essayé de trouver un moyen de s’échapper. Malgré une révélation finale amusante, la fin macabre semble un peu précipitée, comme cela peut souvent être un problème avec les courts métrages essayant d’atteindre un point culminant palpable en si peu de temps.

Il est juste de dire que peu de films ici pourraient être qualifiés d’aussi bons à eux seuls, bien qu’il n’y ait certainement rien à étiqueter comme mauvais non plus, et le fil de connexion occasionnel qui relie plusieurs d’entre eux ensemble est une belle floraison.

Mais la clé ici est la brièveté ; avec une durée moyenne d’environ 10 minutes, aucun des courts métrages n’a l’occasion de dépasser largement son accueil, même si un peu plus de diversité thématique parmi eux n’aurait pas fait de mal.

Pourtant, pour témoigner de ce qui peut être réalisé avec des ressources minimales – ni l’éclairage ni l’enregistrement sonore n’ont cet éclat professionnel dans la plupart des courts métrages – c’est une collection impressionnante et louable.

C’est incohérent comme la plupart des anthologies ont tendance à l’être, mais Isolation’Le lot créatif de courts métrages low-fi capture néanmoins avec justesse l’horreur des 18 derniers mois – avec une touche de genre accrue.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★

