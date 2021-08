Arrow Video FrightFest 2021 Review – King Knight ⋆ 10z viral

]]>]]>

Roi Chevalier, 2021.

Écrit et réalisé par Richard Bates Jr.

Avec Matthew Gray Gubler, Angela Sarafyan, Aubrey Plaza, Barbara Crampton et Ray Wise.

SYNOPSIS:

Le grand prêtre d’un clan des temps modernes voit sa vie bouleversée et s’aventure dans un voyage de découverte de soi.

L’une des entrées les plus étranges sur le dossier de Frightfest de cette année est l’enfant d’amour fougueux de La famille Addams et Réunion du lycée de Romy et Michele, avec l’aimable autorisation de l’auteur indépendant Richard Bates, Jr. (Excision).

Thorn (Matthew Gray Gubler) est le grand prêtre inclusif et contemplatif d’un clan de sorcières wiccanes vivant à Los Angeles, un poste qu’il occupe aux côtés de sa femme Willow (Angela Sarafyan). Mais lorsque Thorn reçoit une invitation à assister à sa réunion de lycée de 20 ans et que Willow découvre qu’il était un personnage beaucoup plus populaire dans sa jeunesse, les relations de Thorn avec sa femme et son clan sont bouleversées. Thorn peut-il réconcilier son passé et son présent sans tout perdre ?

Malgré la présomption de hooey surnaturelle que sa prémisse pourrait suggérer, Roi Chevalier est une comédie fondamentalement entièrement fondée qui tourne justement autour de sorcières de chair et de sang. Vous ne verrez pas d’incantation paranormale en vue tout au long du film de Bates, qui semble beaucoup plus soucieux de changer la perception du public des sorcières de la vie réelle en tant que parias bizarres dont on se moque.

En effet, ceux qui attendent l’arrivée de l’horreur totale seront certainement déçus par cette approche, mais le script de Bates est si étrangement hilarant et offre un aperçu si inattendu et authentique de la vie des sorcières, que vous vous retrouverez probablement à fond malgré tout.

D’après une scène d’ouverture dans laquelle une voix off désincarnée nous dit : « Les plus belles fleurs poussent dans les plus gros tas de merde », il est clair que Roi Chevalier n’a pas vraiment envie d’être pris trop au sérieux, mais en tant que comédie dramatique centrée sur la croissance personnelle de son grand prêtre, c’est un travail vraiment émouvant.

Le script tranchant comme un rasoir de Bates regorge de répliques très drôles et parfois révoltantes que vous n’oublierez pas de sitôt, allant d’une diatribe philosophique sur les lasagnes à un débat sur la question de savoir si le tube digestif de Juliette Binoche est effectivement plein d’excréments.

Même lorsqu’un bâillon n’atteindra pas entièrement, Bates et ses acteurs ont le bon sens de continuer à avancer rapidement, son style cinématographique énergique passant d’un bâillon à l’autre avec un essoufflement impitoyablement efficace mais jamais lassant.

Faire correspondre l’humour excentrique à chaque tournant est un travail de personnage d’une profondeur trompeuse, des commentaires sur la vie en tant que processus constant d’évolution, la définition nébuleuse du «succès» et le fait que nous devrions probablement tous accepter que, oui, nous avons du caca. dans nos fesses comme Juliette Binoche le fait.

Bien qu’il soit produit pour un prix manifestement bas de gamme, la créativité du cinéma de Bates semble illimitée la plupart du temps. Il y a un sens aigu du style dans les transitions, les plans de coupe et même les configurations de base de la caméra, aidés par le montage précis de Brit DeLillo. À la fois dans une séquence de danse hypnotique et dans un décor animé kaléidoscopique, Bates prouve la valeur de l’ingéniosité esthétique par rapport au vernis brillant, et une partition électronique palpitante de Steve Damstra ne fait pas de mal non plus.

Mais tout ce beau travail ne chanterait pas tout à fait sans les efforts exceptionnels de l’ensemble de la distribution. À l’avant et au centre, Matthew Gray Gubler savoure de déchirer la voix off loufoque du script et n’est pas moins attrayante à l’écran, en particulier lorsqu’il joue face à Angela Sarafyan, qui, en tant que femme à l’écran fougueuse, est un délice sexy et drôle. Le duo préside une équipe hétéroclite d’adeptes excentriques, chacun apportant une personnalité distincte à ses personnages, peu importe le temps qu’ils passent à l’écran.

Les fans de genre seront également chatouillés par certaines des apparitions les plus éphémères; La reine des cris extraordinaire Barbara Crampton est une huée en tant que mère garce de Thorn, tandis que Ray Wise apparaît brièvement comme une vision de Merlin qui sert également de coach de vie, et Aubrey Plaza prête sa voix à, comprenez-le, une pomme de pin parlante hallucinée.

Malgré tout cela, le film de Bates n’est pas seulement bizarre pour l’amour de l’étrange ; l’émotion à la base est authentique et représente un effort clair du cinéaste pour changer la façon dont la société perçoit ceux qui opèrent de manière inoffensive en marge. Le fait qu’il réussisse à jongler avec ces sons concurrents avec un casting important en 78 minutes est tout à fait le témoignage de ses formidables instincts de réalisateur.

Désarmant, hilarant bizarre, Roi Chevalier est un autre gagnant inventif de Richard Bates Jr., réconforté par le travail solide de sa formidable distribution d’ensemble.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de divagations cinématographiques.

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>