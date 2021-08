Arrow Video FrightFest 2021 Review – Le calendrier de l’Avent ⋆ 10z viral

]]>]]>

Le calendrier de l’Avent, 2021.

Écrit et réalisé par Patrick Ridremont.

Avec Eugénie Derouand, Honorine Magnier, Clément Olivieri, Janis Abrikh et Cyril Garnier.

SYNOPSIS:

Eva, ancienne danseuse de ballet et maintenant paraplégique, est en fauteuil roulant depuis trois ans. Pour son anniversaire, son amie Sophie lui envoie un étrange calendrier de l’Avent. Ce ne sont pas les friandises traditionnelles qu’elle trouve lorsqu’elle ouvre chaque porte, mais des cadeaux tout à fait plus particuliers, dont certains sont agréables mais dont beaucoup d’autres sont terrifiants.

Le cinéaste Patrick Ridremont livre son deuxième long métrage près d’une décennie après ses débuts, homme mort, parler; un sombre conte de fées de Noël qui est juste assez créatif et bien joué pour effacer ses déceptions de la troisième bobine.

Eva (Eugénie Derouand) est une ancienne danseuse de ballet devenue paraplégique dans un accident de voiture. Un soir, son amie Sophie (Honorine Magnier) lui rend visite et lui offre un vieux calendrier de l’Avent en bois pour Noël. Mais il s’avère que chaque fenêtre contient non seulement un chocolat, mais également la capacité d’influencer la vie d’Eva, allant d’avantages mineurs à des avantages qui changent la vie et, inévitablement, à certaines décisions de vie ou de mort.

Le film de Ridremont est indéniablement à son meilleur dans sa première heure, car il dévoile lentement mais sûrement les détails de la situation unique d’Eva. Eva est encore et encore victime de circonstances malheureuses – son confinement dans un fauteuil roulant, l’absence de petit ami, les mauvais traitements au travail et le fait qu’elle ait affaire à un père en proie à la démence – donc le potentiel de renversement de fortune du calendrier parle pour lui-même.

Ce n’est pas vraiment un spoil de dire qu’il s’agit vraiment d’une situation adjacente à la patte d’un singe, et Eva a assez peu d’idée de ce dans quoi elle s’embarque lorsqu’elle mord dans ce premier chocolat et accepte de terminer le calendrier jusqu’à son 24e jour . Alors que nous suivons Eva dans son odyssée d’un mois, redressant les torts et améliorant sa situation dans la vie, la moralité de ce qu’elle fait devient de plus en plus compliquée.

Le script de Ridremont danse sur un fil de rasoir tonal délicat tout au long, se cédant lentement de plus en plus à la grimace et aux taches de comédie noire qui ne fonctionnent pas toujours. Sous le plat de sa prémisse, il y a ici de véritables observations sur le traumatisme, et ni le scénario ni la direction ne parviennent à réconcilier entièrement les éléments les plus heureux avec le travail de personnage tranchant.

Cela est particulièrement vrai dans un troisième acte qui s’étend plus ouvertement au territoire familier du film slasher, tout en s’efforçant de sur-expliquer quelque chose qui n’a vraiment pas besoin d’être expliqué, puis de se terminer de manière exaspérante.

Il est néanmoins assemblé avec une patience élégante tout au long, utilisant périodiquement des coupes d’un autre monde troublantes pour garder les téléspectateurs à cran. On a cependant le sentiment que Ridremont ne fait pas vraiment confiance à son public pour faire attention, car il revient constamment sur des choses qui se sont passées quelques minutes auparavant afin de les expliquer au profane, semble-t-il.

La véritable source du succès de l’image réside dans un virage fougueux d’Eugénie Derouand dans le rôle d’Eva. Son visage expressif et ses performances physiques convaincantes – elle n’est pas en fauteuil roulant, comme cela peut en irriter certains – prêtent à parts égales douleur et terreur à la vie difficile et au présent obsédant d’Eva. Avec toute la bonne volonté du monde, ce film servira de projet d’évasion à l’actrice.

Bien qu’il s’essouffle bien avant la fin, Le calendrier de l’Avent La prémisse du roman est courageusement acceptée par la vedette Eugénie Derouand. Par-dessus tout, c’est un film de Noël vraiment unique en son genre pour vous faire sentir au chaud et flou en cette saison des fêtes – ou non.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de divagations cinématographiques.

