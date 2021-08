Arrow Video FrightFest 2021 Review – No Man of God ⋆ .

in

]]>]]>

Aucun homme de Dieu, 2021.

Réalisé par Amber Sealey.

Avec Elijah Wood, Robert Patrick, Luke Kirby, Aleksa Palladino et Christian Clemenson.

SYNOPSIS:

Condamné à mort par électrocution, le tueur en série Ted Bundy développe une relation étrange et compliquée avec l’agent du FBI Bill Hagmaier tout en détaillant ses crimes odieux.

L’obsession du grand public pour les tueurs en série est apparemment suffisamment infatigable pour que nous ayons publié quatre morceaux majeurs des médias de Ted Bundy au cours des deux dernières années seulement – ​​des films Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vil et Boogeyman américain, et côté télé, des séries documentaires Les bandes de Ted Bundy et Ted Bundy : Tomber amoureux d’un tueur.

En tant que tel, même l’obsessionnel le plus ardent de Bundy n’était guère à la recherche d’un autre film, et avec Netflix Chasseur d’esprit ayant rendu justice au profilage du FBI, un nouveau film couvrant un terrain similaire peut-il vraiment justifier son existence ?

La réponse est étonnamment majoritairement « oui » pour Amber Sealey (Pas de lumière et pas de terre nulle part) nouvelle fonctionnalité Aucun homme de Dieu, qui avec son petit nombre de décors et sa mise au point intime et épurée rend encore Chasseur d’esprit semblent grégaires en comparaison.

Au début des années 1980, l’agent recrue du FBI Bill Hagmaier (Elijah Wood) dirige l’unité d’analyse comportementale de l’organisation, qui cherche à dresser le profil des criminels violents afin de mieux comprendre leurs crimes. Hagmaier finit par être affecté au profil de Bundy (Luke Kirby), où un lien particulier se forme entre le couple qui change à jamais leur vie.

Avec une grande partie du film impliquant simplement deux hommes se parlant dans une salle d’interrogatoire banale, le film de Sealey sent souvent une pièce filmée, qui, bien que garantie de décevoir ceux qui espèrent un engagement plus sinistre et méprisant avec la tristement célèbre figure centrale, est une approche rafraîchissante sûre. Franchement, ne vous attendez pas à voir des aperçus macabres de cadavres ou des reconstitutions lisses de décors de meurtre.

De 1985 à 1989, Aucun homme de Dieu tourne tranquillement les vis en présentant un jeu du chat et de la souris sournoisement tendu entre le duo, où le public est invité pendant un certain temps à considérer qui, exactement, est dans la tête de qui. Le partage excessif d’informations personnelles par Hagmaier est-il le résultat de la manipulation experte de Bundy, ou simplement un coup d’échecs en quatre dimensions de Hagmaier pour que le tueur baisse sa garde ?

Si le rapport entre les deux semble inévitablement un peu précipité – une saison entière de télévision serait probablement nécessaire pour pleinement persuader – le scénario de C. Robert Cargill évite intelligemment de se livrer à des clichés cyniques, à savoir l’exagération « nous sommes les mêmes, vous et I” typicité entre tueur et flic.

Il y a une littératie sociétale dans le scénario qui évite de manière impressionnante de se sentir didactique, malgré les nombreux sujets toujours pertinents dont Bundy et Hagmaier discutent longuement tout au long; l’interaction troublante du sexe et de la violence dans les médias ; soutien inadéquat en santé mentale; la déshumanisation des tueurs en série en « monstres » ; le désir désespéré de la société de pathologiser les tueurs avec une psychologie pop paresseuse ; et le cirque macabre qui réclame le sang du coupable.

Mais avec une telle rareté de style fantaisiste ou de dialogue piquant, il incombe vraiment aux deux acteurs principaux de vendre l’histoire comme valable, et qu’ils le font à merveille. Wood, qui s’est fait un nom en jouant des creeps séduisants ces dernières années, revient ici à un rôle plus boy-scout. Malgré la crainte que l’histoire de Hagmaier ne fasse simplement perdre du temps à Bundy, il s’avère être un personnage à part entière, intrigant et ambigu.

Mais Bundy est la partie la plus vitale pour sortir du parc, et le gagnant des Emmy Luke Kirby fait un travail remarquable en rendant Bundy comme une personne en trois dimensions tout en évitant la caricature, en particulier la conception quasi mythique de Bundy comme un psychopathe incroyablement charmant.

L’interaction de Wood et Kirby tout au long est exceptionnelle, se développant jusqu’à une tête fascinante dans le troisième acte alors que l’horloge de l’exécution imminente de Bundy est introduite, ainsi que le rôle spécifique que joue Hagmaier dans la décision de son destin. Les fans d’acteurs vétérans devraient également profiter des apparitions brèves mais bienvenues de Robert Patrick et W. Earl Brown, respectivement en tant que patron de Hagmaier et directeur de Bundy.

En plus d’une écriture fondée avec goût et de performances pointues, Sealey dispose d’un ensemble technique solide; La DP Karina Silva utilise brillamment les gros plans, en particulier vers la fin du film, avec un cadrage précis élevant la mise en scène par ailleurs simple.

Cependant, le stoïcisme général de la photo est parfois interrompu par des montages frénétiques pour représenter le passage du temps – comme 1988, inauguré par des clips de l’élection présidentielle de George HW Bush – qui s’avèrent légèrement choquants par rapport à la tonalité globale. Dans l’ensemble, cependant, avec son absence de mouvement excessif de la caméra et son niveau de couleur délavé, l’esthétique dominante évoque habilement l’époque.

Aucun homme de Dieu ne peut s’empêcher de pâlir par rapport à l’éclat de longue durée de Chasseur d’esprit, mais il y a une sobriété dans son humeur tranquillement sinistre et ses solides performances de Wood et Kirby.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de divagations cinématographiques.

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>