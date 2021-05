Arroyo bat Extremadura B 2-1 et prend les trois points

05/02/2021 à 22:23 CEST

le Flux a obtenu les trois derniers points de la compétition après avoir battu le Estrémadure par 2-1 ce dimanche dans le Municipal Flux. le Flux est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-2 à EMD Aceuchal. Concernant l’équipe visiteuse, le Estrémadure B n’a pas passé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Miajadas et a eu une série de trois tirages consécutifs. Avec cette défaite, le Estrémadure B a été placé en troisième position à la fin du match, tandis que le Flux c’est quatrième.

Le match a bien commencé pour l’équipe visiteuse, qui a fait ses débuts à la lumière avec un but de Diego dans la minute 15. Mais plus tard, le Flux a réussi l’égalité en faisant 1-1 grâce à un but de Adri à la 18e minute. L’équipe Arroyo a de nouveau marqué et a réussi à revenir grâce à un but de Jimenez à la minute 34, terminant la première mi-temps avec un score de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Flux a donné accès à Oroz, Javi lopez, David Sanchez Oui Alvaro pour Voisin, Oller, Jimenez Oui Petit ange, Pendant ce temps, il Estrémadure a donné accès à cadres Oui Marco Gonzalez pour Reverte Oui Diego.

Dans le match, l’arbitre a averti avec cinq cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à David Gallego, Oller, Richard, Giraldo et Ismael Lencero.

Avec ce résultat, le Flux il obtient 35 points et le Estrémadure avec 38 points.

Fiche techniqueFlux:Ismael Lencero, Ricardo, Giraldo, Vizcaino, Ollero (Javi López, min 70), Adri, Salgado Mirón, Vecino (Oroz, min 57), David Gallego, Jimenez (David Sanchez, min 70) et Angelito (Alvaro, min 80)Estrémadure B:Ortega, Cesar, Diego (Marco González, min 60), Reverte (Marcos, min 46), Camara, González, Rodriguez, Javi Vargas, Morcillo, Dani Pérez et ChiscanoStade:Arroyo municipal de la LuzButs:Diego (0-1, min.15), Adri (1-1, min.18) et Jimenez (2-1, min.34)