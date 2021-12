Arsen Goulamirian défendra la Coupe du monde WBA le 10 novembre en Russie

Français d’origine arménienne Arsen goulamirien (26-0, 18 KO) défendra son titre mondial de croiseur WBA pour la deuxième fois, et le fera sur la route, malgré les informations d’il y a quelques semaines selon lesquelles il le ferait au Cannet, en France.

Goulamiriam, au parcours très mesuré et sans avoir affronté les meilleurs de la catégorie, sortira de sa zone de confort pour la première fois depuis longtemps, et combattra à Ekaterinbourg, en Russie. World of Boxing sera l’organisateur du combat où son combattant, Alexeï Egorov (11-0, 7 KO), cherchera à être champion du monde pour la première fois.

Il se trouve qu’aucun des deux boxeurs n’a combattu depuis avant le déclenchement de la pandémie : le champion, depuis décembre 2019, et le challenger, depuis mars 2020.