Arsenal 0 – 4 Barça

09/12/2021 à 22:19 CET

inarrêtable. C’est le meilleur mot pour définir ce Barça qui, une fois de plus, Il a montré une nouvelle fois qu’il est le rival à battre en Europe. Dans un cadre luxueux, l’Emirates Stadium de Londres, les Catalans ont submergé Arsenal lors d’une exhibition de football et certifié la première place de leur groupe.

ARS

FCB

Arsenal

Zinsberger, Beattie (Sorensen, 80′), Catley, Nobbs (Iwabuchi, 60′), Mead, Little, Maanum (Walti, 59′), Parris, Mccabe, Maritz, Foord (Miedema, 59′)

Barça

Paños, Paredes, Torrejón (Jana, 65′), Mariona (Leila, 79′), Jenni Hermoso, Alexia, Aitana, Rolfö (Melanie, 84′), Pereira, Crnogorcevic (Engen, 65′), Martens (Hansen, 65′ ‘)

Buts

Aitana (0-1, 22′) ; Jenni Hermoso (0-2, 29′) ; Rolfö (0-3, 45′) ; Jenni Hermoso (0-4, 75′)

Arbitre

Anastasia Pustovoitova (RUS). TA : Foord, Walti et Mead (Arsenal) ; Torrejón et Alexia (Barça)

Incidents

Match correspondant à la cinquième journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Stade Emirates, Londres

Fête à Londres

Sortit de Jonas Eidevall avec une défense à cinq pour tenter d’arrêter le rouleau compresseur du Barça et avec son arme la plus puissante, Vivianne Miedema, sur le banc. Un Arsenal verrouillé derrière et avec l’aide de toute l’équipe en défense. Approche inattendue. Mais il a déjà prévenu Jonatan Giráldez dans le précédent, qui prévoyait un « tireur » plus audacieux en attaque, qui serait la clé de la capacité d’adaptation dans les premières minutes. Et les joueurs n’ont pas échoué. Avec un dessin inhabituel -pour le bas de dernière minute de Patri Guijarro, positif pour le coronavirus-, Alexia Il a pris le contrôle de l’équipe et a organisé le jeu depuis la position de pivot. Le calme, la maîtrise et la recherche d’espaces.

Le Barça a commencé à arriver dans la zone opposée. Mais la première occasion claire d’ouvrir le score a été Nobbs, d’un tir lointain qui a frôlé la barre transversale du but de Chiffons. C’était le seul qu’Arsenal avait en première mi-temps. A partir de là, la domination absolue du Barça, en jeu et par moments. L’avoir Aitana pour marquer le premier, avec une tête après le centre de Jennymais c’est devenu énorme Zinsberger, qui était déjà le meilleur des « artilleurs » de Barcelone. Ils étaient également proches du but martres, Alexia, marionne et Crnogorcevic, mais ils ont à nouveau rencontré le gardien autrichien.

Jusqu’à ce que la fête des buts commence à Londres. Le premier est arrivé à vingt minutes, des bottes de Aitana, qui a profité d’une erreur défensive en Beattie et Catley pour voler le ballon, dépasser la défense britannique et envoyer le ballon au fond des filets. Quelques minutes plus tard Jenni Belle a marqué le deuxième, après un centre parfait de Rolfö. La Suédoise a été douce et n’a pas raté son rendez-vous avec le but. Il a marqué, depuis le bord de la surface et par l’intermédiaire de l’effectif, le troisième joueur du Barça à condamner le match avant la pause.

Insatiable

Il voulait plus le Barça. Il n’était pas satisfait de trois buts et visait le quatrième. Avis Alexia avec une volée de demi-lune pour terminer une pièce qui a réussi à s’arrêter Zinsberger. Il a envoyé un ballon au-dessus de la barre transversale Crnogorcevic et Marta Torrejon en a écrasé un autre dans le poteau gauche. Arsenal a réagi et a été encouragé à insister Chiffons, mais la femme d’Alicante n’était pas en difficulté, qui était une spectatrice de plus aux Emirats. Déplacé le banc Eidevall et entré Miedème pour renforcer l’attaque. Et la meilleure nouvelle de la nuit est arrivée plus tard : le retour de Hansen après quatre semaines d’absence du green en raison de problèmes cardiaques.

Le Norvégien voulait se joindre à la fête. Il a caressé le but d’une tête mais est revenu à la vedette Zinsberger un arrêt magistral. Il n’a pas pu éviter à l’Autrichien, trois minutes plus tard, le quatrième but du Barça. Aide de Hansen à Jenni Belle de sorte que le Madrilène a terminé sous les bâtons et a marqué le quatrième et dernier.

Le match s’échauffait à Londres en raison d’une accumulation de fautes des deux équipes, et elles sont arrivées, encouragées par leur public, les « Gunners ». Il cherchait le but de l’honneur Hydromel avec une finition basse mais Chiffons il a répondu avec son pied droit et a envoyé le ballon. Essayé aussi McCabe, avec un interné par le gaucher britannique mais a envoyé le ballon hors des filets du gardien barcelonais. Il n’y avait pas de temps pour plus, les fantômes du Johan Cruyff sont réapparus à Londres. Et le Barça s’est déjà assuré la première place du groupe. A pour le prochain défi.