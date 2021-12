Arsenal a averti que la vente de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être difficile alors que le changement d’attitude de l’attaquant contre Manchester United a révélé

Arsenal a été averti qu’il pourrait avoir du mal à remplacer l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang après sa brouille avec le manager Mikel Arteta.

La star des Gunners s’est vue déchue de son poste de capitaine après une infraction disciplinaire et maintenant son avenir dans le nord de Londres s’annonce sombre.

getty

Aubameyang a été puni par Arsenal pour une autre violation des règles du club

Aubameyang est désormais contraint de s’entraîner loin de l’équipe première jusqu’à son départ pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Il a déjà raté deux matchs de Premier League et ne jouera pas non plus contre West Ham car il est puni pour ce qui a été rapporté par The Telegraph comme la » dernière violation disciplinaire » qui l’a vu rentrer tard d’un voyage en France pour récupérer sa mère malade.

Telle est la gravité du problème, son avenir est maintenant sérieusement mis en doute, Barcelone étant apparemment enthousiaste après la retraite de Sergio Aguero.

Mais l’ancien attaquant de Premier League Tony Cascarino pense qu’il peut être difficile que prévu de décharger un joueur comme Aubameyang.

.

L’erreur d’Aubameyang en dehors du terrain survient à la suite d’une mauvaise forme sur le terrain, y compris un choc raté contre Newcastle

Il a déclaré à talkSPORT: « Je pense que s’ils peuvent le décharger et s’en sortir à moindre coût, ou peut-être qu’un club le prêtera pour une période, je pense qu’Arsenal, de l’extérieur, prendrait certainement cette option. Je pense que c’est clair.

« Vous ne faites pas un gros appel comme ça sans conséquences. La seule raison pour laquelle il reste, c’est parce qu’il sera difficile de le décharger. Il a tellement d’argent qu’il n’y a pas beaucoup de clubs du football européen qui peuvent se permettre de prendre quelqu’un comme Pierre-Emerick Aubameyang.

« Pour reconquérir Arteta, il va devoir revenir de loin pour être du bon côté d’Arteta. »

Mais même si Arsenal ne vend pas le joueur, il ne peut pas voir qu’il s’agit d’une feuille de route pour revenir dans l’équipe première de l’attaquant gabonais.

« C’est un gros appel à hacher votre capitaine », a-t-il ajouté. « Votre joueur le mieux payé, vous l’avez récompensé avec un contrat incroyable et vous avez ensuite dû lui retirer le brassard.

.

La baisse de forme d’Aubameyang a été remarquée par Cascarino

« Il ne va pas être content. Aubameyang ne va certainement pas être content de ça.

« Il ne respecte pas les règles, ce que le club a exigé et ce qu’Arteta lui a demandé et il a payé le prix ultime. »

Cascarino, quant à lui, a ajouté qu’il n’était pas trop surprenant que ce scénario ait émergé compte tenu d’un changement récent dans les efforts du joueur sur le terrain.

Il a déclaré: «C’était dommage car Aubameyang, au début de la saison, travaillait à fond. Je ne l’ai même pas reconnu en tant que joueur. Je me disais « Est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang poursuit et ferme ? »

« Il s’en est écarté ces dernières semaines. Il ne le faisait pas tout à fait. Il ne l’a pas fait à Man United, il n’avait pas l’air d’être intéressé par une fermeture.

